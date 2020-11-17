Гран При Турции: шпионские фото технических новинок

Детали передней подвески Red Bull RB16 1 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Обычно узел сопряжения диагонального рычага передней подвески с ответной частью на ступице закрыт аэродинамическим обтекателем (во врезке). Но в момент сборки машины в четверг его все же можно рассмотреть.

Узел крепления переднего колеса AlphaTauri AT01 2 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Пока тормозные механизмы на машине Даниила Квята еще не скрыты углепластиковым «барабаном», обратите внимание на деталь снаружи от диска…

Узел крепления переднего колеса AlphaTauri AT01 3 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола …ее сложная форма после окончательной сборки машины позволяет сформировать своего рода воздуховоды, которые дают возможность точнее и эффективнее направлять потоки, протекающие через узел крепления колеса к его внешней стороне.

Детали центральной части Renault RS20 4 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Без кузовных панелей хорошо видно боковую защитную структуру – мощный брус круглого сечения, защищающий пилота. Чуть выше виден установленный диагонально радиатор. Непосредственно перед ним размещается тонкая металлическая сетка, защищающая от кусочков отработанной резины. Из-за их налипания на радиатор эффективность охлаждения сразу стала бы хуже.

Детали центральной части Racing Point RP20 5 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Так как боковая защита плотно интегрирована с кузовными панелями, установка последних на машину становится непростым делом. Механик Racing Point демонстрирует это наглядно. К слову, из всего пелотона только на RP20 защитная структура расположена в верхней точке – остальные, использовав находку Ferrari 2017 года, уже сместили ее ниже.

Передние тормоза McLaren MCL35 6 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Тормозной воздухозаборник на McLaren поделен на несколько каналов разного размера, перед ним также установлена защита из нескольких прутиков. Снизу хорошо виден воздуховод охлаждения суппорта.

Передние тормоза McLaren MCL35 7 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола С другой стороны машины часть деталей еще не установлена, зато уже занял свое место коробчатый элемент, соединяющий воздухозаборник с каналом охлаждения суппорта. На прошлом кадре его нет – хорошо видно вход в воздуховод.

Передние тормоза Mercedes F1 W11 8 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Тот же узел Mercedes W11 – можно рассмотреть перфорированную направляющую для колеса (снаружи от тормозного диска) и серебристый воздуховод, несущий аэродинамическую функцию. Он подменяет попавшую под запрет «продувую» ось, помогая бороться с турбулентностью.

Узел крепления переднего колеса Mercedes F1 W11 9 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Редкая возможность увидеть внутреннюю сторону колесной ступицы. Все то пространство, где это разрешают правила, в Mercedes использовали для размещения множества открылков.

Передние тормоза Williams FW43 10 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Для сравнений – вот как выглядит этот же узел на машине из противоположного конца паддока, Williams FW43

Узел крепления переднего колеса Ferrari SF1000 11 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Скудерия вернулась к «барабанам» сложной формы, которые использовала на старте чемпионата. В последних гонках на SF1000 стояли детали более традиционной цилиндрической формы.

Передние тормоза Alfa Romeo C39 12 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола В таком ракурсе хорошо видно, что у Alfa Romeo членение тормозного воздухозаборника выполнено совершенно иначе. При этом каналы сформированы так, чтобы добавить охлаждающим потоком небольшую аэродинамическую составляющую.

Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C39 13 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Alfa сохранила приверженность концепции «разгруженного» переднего крыла, на которую перешла в 2019 году. Общий ход событий показал, что в целом этот вариант, позволяющий точнее направлять потоки, уступает другому, где во главу угла ставится прижимная сила. Потому на С39 дальние закрылки каскада получили небольшую концевую кромку, чтобы компенсировать потери.

Диффузор Alfa Romeo C39 14 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Здесь мы видим наглядный пример того, как конструкторы Ф1 используют любую возможность воздействовать на воздушные потоки: сверху и снизу от фонаря сформированы небольшие крылышки, а чуть дальше – по бокам от задней структуры безопасности – размещены вертикальные элементы (видно только один) с небольшой прорезью у внешнего края.

Диффузор McLaren MCL35 15 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Диффузор McLaren отличается от всех остальных: на MCL35 его центральная наклонная часть далеко не такая широкая, как на других машинах.

Задние тормоза Red Bull RB16 16 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Здесь хорошо видно, как высоко поднят на машине Red Bull верхний рычаг задней подвески, чтобы получить выигрыш в кинематике и – как же без этого – аэродинамике. Такое отверстие воздухозаборника появилось на RB16 несколько гонок назад.

Задние тормоза Williams FW43 17 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Вырез в защитном кожухе задних тормозов Williams FW43 потребовался для более эффективного теплоотвода, а также перетекания воздуха с внешней стороны внутрь.

Элементы в области дефлектора Racing Point RP20 18 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Благодаря крупному плану можно рассмотреть детали Racing Point RP20 у угла понтона. Пять спиралевидных элементов «раскручивают» завихрения, направляя их вдоль шасси.