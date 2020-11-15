Гран При Турции: пять выводов после гонки

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1. Хэмилтон – великий

Мы знали и так. Он не просто так переписал все более или менее значимые рекорды Формулы 1 на свое имя. Льюис Хэмилтон – потрясающий гонщик, какие рождаются раз в десятилетие максимум. Гран При Турции не просто принес ему седьмой титул в карьере, но и еще раз подтвердил его класс. Какими бы ни были условия, сколь бы сильны ни были соперники, Льюис потрясающе умеет управляться с машиной на мокрой трассе.

Да, на Mercedes выигрывать гонки мог бы любой из действующих пилотов Ф1. Но выступать на столь высоком уровне как это делает из года в год от гонки к гонке Хэмилтон, вряд ли под силу многим – даже из числа самых талантливых.

Было бы неправильно, оформи Льюис седьмой титул в гонке, которую закончил бы на седьмом месте. Его победы наскучили, но что поделать? Он великолепен.

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

2. Red Bull бы очень пригодился Перес

Алекс Элбон смотрелся в Стамбуле не так и плохо. Да, без разворота не обошлось. Но его напарника крутило вокруг собственной оси гораздо чаще. Тем не менее, одна гонка – это всего-навсего одна гонка. Алекс уже успел убедить многих в том, что не способен справляться с задачами, которые стоят перед пилотом топ-команды.

Чеко Перес все еще формально считается одним из кандидатов на замену Алексу, и если в Red Bull действительно рассматривают вариант с приглашением мексиканца, в Стамбуле он явно не понизил свои шансы на переход в стан «Быков».

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3. У Феттеля еще остался порох в пороховницах

Себастьяну немного повезло оказаться на подиуме благодаря стычке между Серхио Пересом и Шарлем Леклером на последнем круге, но что с того?

Этот Гран При был безусловно лучшим для Феттеля в текущем сезоне. Он не только опередил напарника в квалификации, но и на протяжении всей дистанции шел в лидерах – после великолепного старта. Ни одной ошибки, уверенные атаки, блестящий пилотаж.

Браво, Себ!

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

4. Стролл заслуживает быть пилотом Формулы 1

Да, довести начатое до конца не удалось. Лэнса, возможно, слегка подвела команда, зазвав на пит-стоп, идея проведения которого ему самому не понравилась. Но то, как он провел квалификацию и первую половину гонки – это высший класс. В тех условиях, которые обычно «выявляют мальчиков и мужчин», Стролл был ну очень хорош.

Деньги отца могли помочь ему пробиться сквозь сито молодежных чемпионатов. Они забронировали за ним место на стартовой решетке. Но в Стамбуле Лэнс заткнул рты многим критикам.

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5. Боттас не заслуживает быть пилотом топ-команды

Какой контраст по сравнению с Хэмилтоном. Как день и ночь.

Валттери просто развалился. Если вы Формула 1 выбирала худшего гонщика дня, финн наверняка победил бы с огромным отрывом. Развороты, ошибки, столкновения с соперниками… И все это за рулем Mercedes.