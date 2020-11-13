Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Этап в процессе . . .
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
14 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
28 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Турции / Самое интересное

Гран При Турции: пять вопросов перед гонкой

Поделились
Комментарии
Гран При Турции: пять вопросов перед гонкой
Автор:

Формула 1 впервые за почти десять лет приехала в Турцию. Олег Карпов задает главные вопросы перед этапом в Стамбуле.

1. Оформит ли Льюис седьмой титул?

Это простая формальность. Всем давно очевидно, что седьмой титул Льюиса – лишь вопрос времени. Он по-прежнему на пике, он идеально реализует преимущество Mercedes, он почти не ошибается и штампует одну победу за другой.

Чтобы официально оформить очередной титул, Хэмилтону нужно, чтобы его отрыв от Валттери Боттаса после гонки в Стамбуле составлял как минимум 78 очков. Сейчас этот отрыв – 85 баллов.

Нет особого смысла углубляться в расчету. Можно просто сказать, что Льюису достаточно просто финишировать впереди Валттери – и он станет недосягаем для последнего оставшегося преследователя. Справиться с этим Хэмилтону вполне по силам. Гораздо сложнее представить, что будет иначе.

Читайте также:

2. Закрепится ли Renault на третьей строчке?

Самое интересное, что осталось в этом сезоне в плане интриги – это борьба за третье место в Кубке конструкторов. Renault, Racing Point и McLaren идут очень плотно. Плотнее на самом деле уже практически некуда. Коллектив Сириля Абитбуля опережает соперников на одно-единственное очко.

Учитывая, что в трех последних Гран При у Renault было сразу два подиума, есть соблазн объявить французов фаворитами в борьбе за звание лучших из остальных, но борьба еще не окончена. Не надо забывать, что в Имоле подиум Риккардо фактически подарила Racing Point, зазвавшая Чеко Переса на пит-стоп. А так же тот факт, что у McLaren есть собственные козыри – и главный из них состоит в том, что оба ее пилота выступают хорошо и стабильно. Renault и Racing Point прихрамывают на одного гонщика.

Читайте также:

3. Обойдет ли Гасли Элбона в личном зачете?

Один из насущных вопросов в наши дни в Ф1 – это вопрос о втором пилоте Red Bull Racing. Алекс Элбон расшатывает кресло, в котором сидит, с завидной настойчивостью – и пресса уже устала перебирать кандидатов ему на замену.

Сколь бы странно это ни было, из этого списка уже выпал Пьер Гасли – из-за решения Red Bull оставить его в AlphaTauri. Но наблюдать за заочным противостоянием француза и того, кто заменил его в составе RBR в прошлом сезоне, все равно очень увлекательно. Гасли в этом году потрясающе хорош, и было бы, кажется, даже логично, если бы по итогам чемпионата в протоколе личного зачета он расположился бы выше Алекса.

В Имоле Пьер мог не только обойти Элбона в таблице, но и создать неплохой отрыв – если бы финишировал. Но шансы по-прежнему остаются. Ведь Гасли отстает сейчас лишь на одно очко.

Читайте также:

4. Продолжит ли Квят зажигать?

Даниил Квят не хочет мириться с тем, что его время в Формуле 1 подходит к концу – по крайней мере на словах. Россиянин ударно провел гонку в Имоле и с тех пор неустанно повторяет: что бы ни случилось в будущем, он не собирается опускать руки. Да, возможно, кокпит в AlphaTauri уже не спасти.

Представить, что Квят останется в Ф1 в 2021 году, сложно – ведь текущий чемпионат он и правда проводит, мягко говоря, неровно. Одна сильная гонка на общее впечатление от этой кампании не повлияет. Но Даниил прав: если до конца чемпионата он проведет еще хотя бы пару столь успешных этапов как в Имоле, это обязательно поможет – если и не в Формуле 1, то где-нибудь еще. Так или иначе, Николя Тодту будет проще заниматься трудоустройством того Квята, которого мы видели в Имоле, чем того, который выступал в Портимане.

Читайте также:

5. Каким запомнится прощальный вояж Ф1 в Стамбул?

Сезон-2020 войдет в историю. Формуле 1 пришлось импровизировать, и ее в итоге занесло на несколько трасс, куда она никак не планировала либо возвращаться, либо приезжать вообще. Автодром в Стамбуле – один из таких. Гран При Турции исчез из календаря, поскольку местные власти не были готовы платить FOM те деньги, которые та просила – и вряд ли согласятся делать это в будущем.

Почти наверняка этот Гран При в Стамбуле войдет в историю как последний. Каким мы его запомним?

Читайте также:

Причины прокола у Ферстаппена в Имоле до сих пор не нашли

Предыдущая новость

Причины прокола у Ферстаппена в Имоле до сих пор не нашли

Следующая новость

Гран При Бразилии останется на «Интерлагосе» до 2025 года

Гран При Бразилии останется на «Интерлагосе» до 2025 года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Автор Олег Карпов

Самое читаемое Сегодня

Ferrari на подиуме, Квят без успеха. Пять смелых прогнозов на Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Ferrari на подиуме, Квят без успеха. Пять смелых прогнозов на Гран При Турции

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Экклстоун увидел в новом календаре намек на скорую продажу Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун увидел в новом календаре намек на скорую продажу Ф1

«Не в 2021-м, так в 2022-м». Квят о том, помогут ли хорошие результаты продолжить карьеру в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новости

«Не в 2021-м, так в 2022-м». Квят о том, помогут ли хорошие результаты продолжить карьеру в Ф1

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

Как избежать вражды пилотов в команде? Вольф спросил совета у Проста
Формула 1 Формула 1 / Новость

Как избежать вражды пилотов в команде? Вольф спросил совета у Проста

Причины прокола у Ферстаппена в Имоле до сих пор не нашли
Формула 1 Формула 1 / Новость

Причины прокола у Ферстаппена в Имоле до сих пор не нашли

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri
Формула 1 Формула 1 / Новость

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri

Самое важное:

Гран При Бразилии останется на «Интерлагосе» до 2025 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гран При Бразилии останется на «Интерлагосе» до 2025 года

Гран При Турции: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Гран При Турции: пять вопросов перед гонкой

Причины прокола у Ферстаппена в Имоле до сих пор не нашли
Формула 1 Формула 1 / Новость

Причины прокола у Ферстаппена в Имоле до сих пор не нашли

Лучшие фото Гран При Турции: четверг
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Лучшие фото Гран При Турции: четверг

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari на подиуме, Квят без успеха. Пять смелых прогнозов на Гран При Турции

18ч
2
Формула 1

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

1d
3
Формула 1

Экклстоун увидел в новом календаре намек на скорую продажу Ф1

23ч
4
Формула 1

«Не в 2021-м, так в 2022-м». Квят о том, помогут ли хорошие результаты продолжить карьеру в Ф1

17ч
5
Формула 1

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

1d

Самое важное:

Гран При Бразилии останется на «Интерлагосе» до 2025 года
Формула 1

Гран При Бразилии останется на «Интерлагосе» до 2025 года

Гран При Турции: пять вопросов перед гонкой
Формула 1

Гран При Турции: пять вопросов перед гонкой

Причины прокола у Ферстаппена в Имоле до сих пор не нашли
Формула 1

Причины прокола у Ферстаппена в Имоле до сих пор не нашли

Лучшие фото Гран При Турции: четверг
Формула 1

Лучшие фото Гран При Турции: четверг

Риккардо назвал лучший и худший сезоны в карьере
Формула 1

Риккардо назвал лучший и худший сезоны в карьере

Последние видео

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1
13 авг. 2020 г.

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.