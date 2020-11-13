Гран При Турции: пять вопросов перед гонкой

1. Оформит ли Льюис седьмой титул?

Это простая формальность. Всем давно очевидно, что седьмой титул Льюиса – лишь вопрос времени. Он по-прежнему на пике, он идеально реализует преимущество Mercedes, он почти не ошибается и штампует одну победу за другой.

Чтобы официально оформить очередной титул, Хэмилтону нужно, чтобы его отрыв от Валттери Боттаса после гонки в Стамбуле составлял как минимум 78 очков. Сейчас этот отрыв – 85 баллов.

Нет особого смысла углубляться в расчету. Можно просто сказать, что Льюису достаточно просто финишировать впереди Валттери – и он станет недосягаем для последнего оставшегося преследователя. Справиться с этим Хэмилтону вполне по силам. Гораздо сложнее представить, что будет иначе.

2. Закрепится ли Renault на третьей строчке?

Самое интересное, что осталось в этом сезоне в плане интриги – это борьба за третье место в Кубке конструкторов. Renault, Racing Point и McLaren идут очень плотно. Плотнее на самом деле уже практически некуда. Коллектив Сириля Абитбуля опережает соперников на одно-единственное очко.

Учитывая, что в трех последних Гран При у Renault было сразу два подиума, есть соблазн объявить французов фаворитами в борьбе за звание лучших из остальных, но борьба еще не окончена. Не надо забывать, что в Имоле подиум Риккардо фактически подарила Racing Point, зазвавшая Чеко Переса на пит-стоп. А так же тот факт, что у McLaren есть собственные козыри – и главный из них состоит в том, что оба ее пилота выступают хорошо и стабильно. Renault и Racing Point прихрамывают на одного гонщика.

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3. Обойдет ли Гасли Элбона в личном зачете?

Один из насущных вопросов в наши дни в Ф1 – это вопрос о втором пилоте Red Bull Racing. Алекс Элбон расшатывает кресло, в котором сидит, с завидной настойчивостью – и пресса уже устала перебирать кандидатов ему на замену.

Сколь бы странно это ни было, из этого списка уже выпал Пьер Гасли – из-за решения Red Bull оставить его в AlphaTauri. Но наблюдать за заочным противостоянием француза и того, кто заменил его в составе RBR в прошлом сезоне, все равно очень увлекательно. Гасли в этом году потрясающе хорош, и было бы, кажется, даже логично, если бы по итогам чемпионата в протоколе личного зачета он расположился бы выше Алекса.

В Имоле Пьер мог не только обойти Элбона в таблице, но и создать неплохой отрыв – если бы финишировал. Но шансы по-прежнему остаются. Ведь Гасли отстает сейчас лишь на одно очко.

4. Продолжит ли Квят зажигать?

Даниил Квят не хочет мириться с тем, что его время в Формуле 1 подходит к концу – по крайней мере на словах. Россиянин ударно провел гонку в Имоле и с тех пор неустанно повторяет: что бы ни случилось в будущем, он не собирается опускать руки. Да, возможно, кокпит в AlphaTauri уже не спасти.

Представить, что Квят останется в Ф1 в 2021 году, сложно – ведь текущий чемпионат он и правда проводит, мягко говоря, неровно. Одна сильная гонка на общее впечатление от этой кампании не повлияет. Но Даниил прав: если до конца чемпионата он проведет еще хотя бы пару столь успешных этапов как в Имоле, это обязательно поможет – если и не в Формуле 1, то где-нибудь еще. Так или иначе, Николя Тодту будет проще заниматься трудоустройством того Квята, которого мы видели в Имоле, чем того, который выступал в Портимане.

5. Каким запомнится прощальный вояж Ф1 в Стамбул?

Сезон-2020 войдет в историю. Формуле 1 пришлось импровизировать, и ее в итоге занесло на несколько трасс, куда она никак не планировала либо возвращаться, либо приезжать вообще. Автодром в Стамбуле – один из таких. Гран При Турции исчез из календаря, поскольку местные власти не были готовы платить FOM те деньги, которые та просила – и вряд ли согласятся делать это в будущем.

Почти наверняка этот Гран При в Стамбуле войдет в историю как последний. Каким мы его запомним?