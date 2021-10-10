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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Гран При Турции: пять быстрых выводов

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Валттери Боттас одержал первую победу в сезоне, а компанию на подиуме ему составили два пилота Red Bull. Олег Карпов подводит итоги гонки в Стамбуле спустя минуты после финиша.

Гран При Турции: пять быстрых выводов

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Что ж, в этот уик-энд Валттери был хорош! Да, никто не знает, что случилось бы, если бы Mercedes не стала менять двигатель на машине Льюиса Хэмилтона. Наверное, команда в любом случае не позволила бы финну отобрать победу у лидера. Но к чему все эти разговоры…

После того как Mercedes приняла решение сменить на машине Льюиса мотор, у Валттери была одна задача – постараться не дать Максу Ферстаппену победить, отобрав у него очки. Он справился блестяще.

 

2. Хэмилтон не смог минимизировать потери

Споры в Mercedes будут продолжаться весь вечер. Команде будет непросто переубедить Хэмилтона в том, что пит-стоп на последних кругах был необходим. И со стороны действительно кажется, что стратеги чемпионской команды ошиблись.

Так или иначе, с задачей на уик-энд Льюис вместе с коллективом справились не совсем. Да, отобрать победу у Макса удалось, но было бы еще лучше, финишируй Хэмилтон непосредственно позади голландца. Шанс на это, кажется, был.

3. Перес провел идеальную гонку для второго пилота

Серхио по сути показал, что Валттери Боттас должен был сделать парой недель ранее в Сочи. Мексиканец вновь не блистал в квалификации, но с главной задачей на воскресенье справился – финишировал впереди Хэмилтона.

Больше того, Серхио показал, как оборонять тылы. Его борьба с Хэмилтоном была жесткой, но не грязной – а главное, Перес сумел удержать британца позади.

Заслуженный подиум.

 

4. Борьба Ferrari и McLaren – как качели

В Монце и Сочи McLaren выглядела грозной силой. Оранжевые были близки к тому, чтобы и вовсе одержать две победы, но даже и без этого собрали неплохой урожай очков, создав себе небольшой задел в борьбе за третье место в Кубке конструкторов.

Тем не менее, есть трассы, на которых McLaren смотрится откровенно плохо – не только на фоне Ferrari, но и других команд тоже. Турция – одна из таких. Ferrari вновь чуть отыгралась. До конца сезона они, кажется, обменяются еще несколькими ударами.

5. Не все дождевые гонки превращаются в триллер

Даже удивительно.

Погода в Стамбуле в эти выходные была, казалось бы, просто великолепной для отличной гонки. Дождь прошел в ночь перед стартом, но потом лишь моросил – так, что риск повторения Спа был исключен. При этом сама гонка по идее должна была получиться классной: со сменой условий, разными типами резины – как болельщики Ф1 любят.

На деле же условия остались практически неизменными на протяжении всей дистанции – и лишь один пилот рискнул в итоге попробовать перейти на слики. Но попытка Себастьяна Феттеля поставить на «желтое» с треском провалилась – хорошо еще, что обошлось без аварии.

В целом получилось скучновато. Или Формула 1 просто избаловала нас в этом году?

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