Гран При Турции пройдет без зрителей

В понедельник организаторы Гран При Турции Формулы 1, который состоится 13-15 ноября, опубликовали официальное заявление, где говорится о невозможности провести этап с участием болельщиков на трибунах.

Заявление пресс-службы губернатора провинции Стамбул гласит: «В рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и в соответствии с рекомендациями профильного комитета принято решение провести Гран При Турции 2020 года без зрителей.

Решение об этом принято на заседании Комитета по гигиене 5 октября»

Формула 1 вернется в Турцию впервые с 2011 года. Ранее озвучивались планы собрать на трибунах до 100 тысяч человек, а первая партия билетов была продана за считанные часы.

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Единственный Гран При, который прошел в 2020 году с полноценным присутствием зрителей, состоялся в конце сентября в Сочи.