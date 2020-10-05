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Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Гран При Турции пройдет без зрителей

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Гран При Турции пройдет без зрителей
Автор:
, Ответственный редактор

По решению местных властей болельщиков не пустят на трибуны «Истанбул-парка»

В понедельник организаторы Гран При Турции Формулы 1, который состоится 13-15 ноября, опубликовали официальное заявление, где говорится о невозможности провести этап с участием болельщиков на трибунах. 

Заявление пресс-службы губернатора провинции Стамбул гласит: «В рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и в соответствии с рекомендациями профильного комитета принято решение провести Гран При Турции 2020 года без зрителей. 

Решение об этом принято на заседании Комитета по гигиене 5 октября»

Формула 1 вернется в Турцию впервые с 2011 года. Ранее озвучивались планы собрать на трибунах до 100 тысяч человек, а первая партия билетов была продана за считанные часы.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции Билеты
Автор Александр Кабановский

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