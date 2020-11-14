Гран При Турции: дуэли в квалификациях
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Вот как выглядит положение во внутрикомандных противоборствах по итогам 14 суббот сезона-2020
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Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
10-4
|
Валттери Боттас
|2 (+0,012 в Q3)
|Австрия
|1
|1
|Штирия
|4 (+1,428 в Q3)
|1
|Венгрия
|2 (+0,107 в Q3)
|1
|Великобритания
|2 (+0,313 в Q3)
|2 (+0,063 в Q3)
|70-летие
|1
|1
|Испания
|2 (+0,059 в Q3)
|1
|Бельгия
|2 (+0,511 в Q3)
|1
|Италия
|2 (+0,069 в Q3)
|1
|Тоскана
|2 (+0,059 в Q3)
|1
|Россия
|3 (+0,652 в Q3)
|2 (+0,256 в Q3)
|Айфель
|1
|1
|Португалия
|2 (+0,102 в Q3)
|2 (+0,097 в Q3)
|Эмилия-Романья
|1
|6
|Турция
|9 (+0,698 в Q3)
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
11-3
|
Себастьян Феттель
|7
|Австрия
|11 (+0,165 в Q2)
|11 (+0,083 в Q2)
|Штирия
|10
|6 (+0,043 в Q3)
|Венгрия
|5
|4
|Великобритания
|10 (+0,914 в Q3)
|8
|70-летие
|12 (+0,369 в Q2)
|9
|Испания
|11 (+0,215 в Q2)
|13
|Бельгия
|14 (+0,265 в Q2)
|13
|Италия
|17 (+0,708 в Q1)
|5
|Тоскана
|14 (+0,534 в Q2)
|11
|Россия
|14 (+0,370 в Q2)
|4
|Айфель
|11 (+0,498 в Q2)
|4
|Португалия
|15 (+0,552 в Q2)
|7
|Эмилия-Романья
|14 (+0,368 в Q2)
|14 (+1,527 в Q2)
|Турция
|12
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
14-0
|
Александр Элбон
|3
|Австрия
|5 (+0,391 в Q3)
|2
|Штирия
|7 (+0,522 в Q3)
|7
|Венгрия
|13 (+0,739 в Q2)
|3
|Великобритания
|12 (+0, 401 в Q2)
|4
|70-летие
|9 (+0,493 в Q3)
|3
|Испания
|6 (+0,297 в Q3)
|3
|Бельгия
|5 (+0,486 в Q3)
|5
|Италия
|9 (+0,295 в Q3)
|3
|Тоскана
|4 (+0,445 в Q3)
|2
|Россия
|10 (+1,141 в Q3)
|3
|Айфель
|5 (+0,485 в Q3)
|3
|Португалия
|6 (+0,533 в Q3)
|3
|Эмилия-Романья
|6 (+0,396 в Q3)
|2
|Турция
|4 (+2,393 в Q3)
McLaren
|
Карлос Сайнс
|
7-7
|
Ландо Норрис
|8 (+0,345 в Q3)
|Австрия
|4
|3
|Штирия
|6 (+0,254 в Q3)
|9 (+0,061 в Q3)
|Венгрия
|8
|7 (+0,183 в Q3)
|Великобритания
|5
|13 (+0,198 в Q2)
|70-летие
|10
|7
|Испания
|8 (+0,040 в Q3)
|7
|Бельгия
|10 (+0,219 в Q3)
|3
|Италия
|6 (+0,125 в Q3)
|9
|Тоскана
|11 (+0,119 в Q2)
|6
|Россия
|8 (+0,297 в Q3)
|10 (+0,251 в Q3)
|Айфель
|8
|7
|Португалия
|8 (+0,005 в Q3)
|10 (+0,097 в Q3)
|Эмилия-Романья
|9
|13 (+0,465 в Q2)
|Турция
|11
Renault
|
Даниэль Риккардо
|
13-1
|
Эстебан Окон
|10
|Австрия
|14 (+0,620 в Q2)
|9 (+0,270 в Q3)
|Штирия
|5
|11
|Венгрия
|14 (+0,081 в Q2)
|8
|Великобритания
|9 (+0,200 в Q3)
|4
|70-летие
|13 (+0,375 в Q2)
|13
|Испания
|15 (+0,369 в Q2)
|4
|Бельгия
|6 (+0,335 в Q3)
|7
|Италия
|12 (+0,203 в Q2)
|8
|Тоскана
|10 (без времени в Q3)
|5
|Россия
|7 (+0,260 в Q3)
|6
|Айфель
|7 (+0,019 в Q3)
|10
|Португалия
|11 (+0,133 в Q2)
|5
|Эмилия-Романья
|12 (+0,248 в Q2)
|5
|Турция
|7 (+1,027 в Q3)
AlphaTauri
|
Пьер Гасли
|
12-2
|
Даниил Квят
|12
|Австрия
|13 (+0,126 в Q2)
|8
|Штирия
|14 (+0,973 в Q2)
|10
|Венгрия
|17 (+0,437 в Q1)
|11
|Великобритания
|14 (+0,243 в Q2)
|7
|70-летие
|16 (+0,728 в Q1)
|10
|Испания
|12 (+0,392 в Q2)
|12 (+0,015 в Q2)
|Бельгия
|11
|10
|Италия
|11 (+0,260 в Q2)
|16 (+0,197 в Q1)
|Тоскана
|12
|9
|Россия
|12 (+0,110 в Q2)
|12
|Айфель
|13 (+0,072 в Q2)
|9
|Португалия
|13 (+0,361 в Q2)
|4
|Эмилия-Романья
|8 (+0,194 в Q3)
|15
|Турция
|17 (3,491 в Q1)
Racing Point
|
Серхио Перес
|
8-3
|
Лэнс Стролл
|6
|Австрия
|9 (+0,161 в Q3)
|17 (+1,910 в Q1)
|Штирия
|13
|4 (+0,168 в Q3)
|Венгрия
|3
|4
|Испания
|5 (+0,107 в Q3)
|8
|Бельгия
|9 (+0,071 в Q3)
|4
|Италия
|8 (+0,329 в Q3)
|6
|Тоскана
|7 (+0,045 в Q3)
|4
|Россия
|13 (+0,326 в Q2)
|5
|Португалия
|12 (+0,497 в Q2)
|11
|Эмилия-Романья
|15 (+0,433 в Q2)
|3 (+1,556 в Q3)
|Турция
|1
|
Нико Хюлькенберг
|
1-1
|
Лэнс Стролл
|13 (+0,065 в Q2)
|Великобритания
|6
|3
|70-летие
|6 (+0,346 в Q3)
|
Серхио Перес
|
1-0
|
Нико Хюлькенберг
|9
|Айфель
|20 (+0,901 в Q1)
Alfa Romeo
|
Кими Райкконен
|
8-6
|
Антонио Джовинацци
|19 (+0,049 в Q1)
|Австрия
|18
|16
|Штирия
|19 (+0,459 в Q1)
|20 (+0,108 в Q1)
|Венгрия
|19
|18 (+0,202 в Q1)
|Великобритания
|17
|20 (+0,060 в Q1)
|70-летие
|19
|14
|Испания
|20 (+0,900 в Q1)
|16
|Бельгия
|18 (+0,207 в Q1)
|14
|Италия
|18 (+0,196 в Q1)
|13
|Тоскана
|17 (+0,161 в Q1)
|20 (+0,673 в Q1)
|Россия
|17
|19 (+0,285 в Q1)
|Айфель
|14
|16
|Португалия
|17 (+0,122 в Q1)
|18
|Эмилия-Романья
|20 (+0,255 в Q1)
|8
|Турция
|10 (+4,681 в Q3)
Haas
|
Кевин Магнуссен
|
7-7
|
Ромен Грожан
|16 (+0,070 в Q1)
|Австрия
|15
|15
|Штирия
|20 (без времени в Q1)
|16
|Венгрия
|18 (+0,255 в Q1)
|16
|Великобритания
|19 (+0,485 в Q1)
|17 (+0,717 в Q1)
|70-летие
|14
|16
|Испания
|17 (+0,181 в Q1)
|20 (+0,476 в Q1)
|Бельгия
|17
|15
|Италия
|16 (+0,270 в Q1)
|20 (+0,279 в Q1)
|Тоскана
|15
|18 (+0,089 в Q1)
|Россия
|16
|15
|Айфель
|16 (+0,321 в Q1)
|19 (+0,144 в Q1)
|Португалия
|18
|17 (+0,021 в Q1)
|Эмилия-Романья
|16
|16
|Турция
|19 (+4,902 в Q1)
Williams
|
Джордж Расселл
|
14-0
|
Николя Латифи
|17
|Австрия
|20 (+0,590 в Q1)
|12
|Штирия
|18 (+1,377 в Q1)
|12
|Венгрия
|15 (+0,845 в Q2)
|15
|Великобритания
|20 (+0,973 в Q1)
|15
|70-летие
|18 (+0,673 в Q1)
|18
|Испания
|19 (+0,433 в Q1)
|15
|Бельгия
|19 (+0,508 в Q1)
|19
|Италия
|20 (+0,130 в Q1)
|18
|Тоскана
|19 (+0,088 в Q1)
|14
|Россия
|19 (+1,046 в Q1)
|17
|Айфель
|18 (+0,248 в Q1)
|14
|Португалия
|20 (+0,846 в Q1)
|13
|Эмилия-Романья
|19 (+0,227 в Q1)
|18
|Турция
|20 (+11,594 в Q1)
Примечание: жирным выделен лучший результат каждого гонщика в квалификации
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Сессия
|Квалификация
|Команды
|McLaren , Ferrari , AlphaTauri , Williams , Red Bull Racing , Mercedes , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point
|Автор
|Александр Кабановский
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