Гран При Турции: 7 самых интересных технических решений

Детали передней части Red Bull RB16B 1 / 18 Фотограф: Без авторства 1. Начнем с этого кадра. Тут хорошо видно уникальную особенность передней подвески Red Bull – ее нижний рычаг является единым, проходя через корпус насквозь и объединяя правую и левую ветви.

Узел крепления переднего колеса Red Bull RB16B 2 / 18 Фотограф: Без авторства 1. По соседству обращает на себя внимание воздухозаборник тормозов. Как вы можете видеть, два нижних канала были закрыты из-за холодных условий уик-энда – но затем в одной из заслонок все же проделали отверстие.

Узел крепления переднего колеса Alpine A521 3 / 18 Фотограф: Без авторства 1. Для сравнения – вот как выглядит этот же узел на Alpine A521. Входные отверстия воздухозаборника закрыты мелкой сеткой для защиты от кусочков резины, а ниже и чуть глубже находится еще одно дополнительное отверстие.

Детали передней части Aston Martin AMR21 4 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола 2. Aston Martin удивила в Турции, установив на переднем крыле матрицу с датчиками, имеющую форму башенки.

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Aston Martin AMR21 5 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола 2. Башенки были смонтированы с обеих сторон крыла. Можно смело утверждать, что ничего подобного прежде в Ф1 не было. При этом сами датчики расположены в одну вертикальную линию, а все остальное – лишь конструкция, обеспечивающая устойчивость.

Узел крепления заднего колеса и матрица с датчиками Ferrari SF21 6 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола 2. В Ferrari тоже собирали данные посредством тонких трубочек. Последний раз эту солидных размеров матрицу команда использовала еще в конце прошлого года на тестах в Абу-Даби.

Детали McLaren MCL35M 7 / 18 Фотограф: Без авторства 3. По средней скорости турецкая трасса – типичный середнячок календаря. В поисках компромисса между прижимной силой и максимальной скоростью McLaren установила на машину заднее крыло с высоким уровнем прижима.

Заднее антикрыло McLaren MCL35M 8 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола 3. Когда на MCL35 вернули капот двигателя, на нем обнаружилось Т-крыло с двумя плоскостями.

Задняя часть Red Bull RB16B 9 / 18 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images 3. Подход Red Bull оказался иным – крыло со средним прижимом, главная плоскость которого поднимается к торцевым пластинам, и никакого Т-крыла.

Задняя часть Red Bull RB16B 10 / 18 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images 3. При этом торцевые пластины на RB16B – «загруженной» версии, которую отличают направляющие бортики для потоков и пакет S-образных прорезей.

Детали Williams FW43B 11 / 18 Фотограф: Без авторства 3. Очень похожий вариант избрали и в Williams, разве что изгиб плоскости крыла на FW43B выражен чуть меньше.

Детали AlphaTauri AT02 12 / 18 Фотограф: Без авторства 3. Самой «скоростной» оказалась конфигурация AlphaTauri. Обратите внимание на маленькое крылышко над выхлопной трубой – в нынешнем сезоне команда не так часто использует этот инструмент, позволяющий перенаправить поток отработанных газов вверх, усилив их аэродинамическую связь с задним крылом.

Узел крепления переднего колеса Haas VF-21 13 / 18 Фотограф: Без авторства 4. Команда Haas нечасто становится героем этой рубрики, но в Стамбуле ее машины получили асимметричную конфигурацию передних тормозов. Слева (от пилота) «барабан» закрыт, но в нем есть две каплеобразные прорези…

Узел крепления переднего колеса Haas VF-21 14 / 18 Фотограф: Без авторства 4. …тогда как справа все совершенно иначе. Такой вариант позволяет активнее отводить тепло от тормозных механизмов.

Детали передней части Ferrari SF21 15 / 18 Фотограф: Без авторства 4. Любопытно, что у Ferrari тоже присутствует асимметрия – однако на SF21 дополнительное отверстие в «барабане» расположено как раз с левой стороны.

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Alfa Romeo Racing C41 16 / 18 Фотограф: Без авторства 5. Помимо возможности изучить переднее крыло снизу, на этом кадре видно металлические накладки, защищающие главную плоскость при контактах с асфальтом или поребриками, а также специальное покрытие (желтого цвета) в передней части горизонтального элемента с внешней стороны торцевой пластины. Покрытие снижает вероятность того, что сюда прилипнут кусочки отработанной резины, нарушив протекание потоков.

Детали носового обтекателя Red Bull RB16B 17 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола 6. Новая ливрея Red Bull стала знаком признательности Honda – но одновременно «подсветила» очертания разных элементов, которые прежде было сложно рассмотреть на темно-синем фоне. Как пример – входное отверстие S-воздуховода в нижней части носового обтекателя.