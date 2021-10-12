Топик
Технический анализ Джорджо Пиолы
Предыдущая / Бинотто: Теперь наш гибрид не хуже других Следующая / В Ferrari объяснили заминку на пит-стопе СайнсаФормула 1 / Гран При Турции Новость
Гран При Турции: 7 самых интересных технических решений
Автор: Джорджо Пиола
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
Кадры Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images, сделанные в боксах стамбульской трассы, иллюстрируют интересные конструктивные решения команд Ф1
Детали передней части Red Bull RB16B
1/18
Фотограф: Без авторства
1. Начнем с этого кадра. Тут хорошо видно уникальную особенность передней подвески Red Bull – ее нижний рычаг является единым, проходя через корпус насквозь и объединяя правую и левую ветви.
Узел крепления переднего колеса Red Bull RB16B
2/18
Фотограф: Без авторства
1. По соседству обращает на себя внимание воздухозаборник тормозов. Как вы можете видеть, два нижних канала были закрыты из-за холодных условий уик-энда – но затем в одной из заслонок все же проделали отверстие.
Узел крепления переднего колеса Alpine A521
3/18
Фотограф: Без авторства
1. Для сравнения – вот как выглядит этот же узел на Alpine A521. Входные отверстия воздухозаборника закрыты мелкой сеткой для защиты от кусочков резины, а ниже и чуть глубже находится еще одно дополнительное отверстие.
Детали передней части Aston Martin AMR21
4/18
Фотограф: Джорджо Пиола
2. Aston Martin удивила в Турции, установив на переднем крыле матрицу с датчиками, имеющую форму башенки.
Носовой обтекатель и переднее антикрыло Aston Martin AMR21
5/18
Фотограф: Джорджо Пиола
2. Башенки были смонтированы с обеих сторон крыла. Можно смело утверждать, что ничего подобного прежде в Ф1 не было. При этом сами датчики расположены в одну вертикальную линию, а все остальное – лишь конструкция, обеспечивающая устойчивость.
Узел крепления заднего колеса и матрица с датчиками Ferrari SF21
6/18
Фотограф: Джорджо Пиола
2. В Ferrari тоже собирали данные посредством тонких трубочек. Последний раз эту солидных размеров матрицу команда использовала еще в конце прошлого года на тестах в Абу-Даби.
Детали McLaren MCL35M
7/18
Фотограф: Без авторства
3. По средней скорости турецкая трасса – типичный середнячок календаря. В поисках компромисса между прижимной силой и максимальной скоростью McLaren установила на машину заднее крыло с высоким уровнем прижима.
Заднее антикрыло McLaren MCL35M
8/18
Фотограф: Джорджо Пиола
3. Когда на MCL35 вернули капот двигателя, на нем обнаружилось Т-крыло с двумя плоскостями.
Задняя часть Red Bull RB16B
9/18
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
3. Подход Red Bull оказался иным – крыло со средним прижимом, главная плоскость которого поднимается к торцевым пластинам, и никакого Т-крыла.
Задняя часть Red Bull RB16B
10/18
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
3. При этом торцевые пластины на RB16B – «загруженной» версии, которую отличают направляющие бортики для потоков и пакет S-образных прорезей.
Детали Williams FW43B
11/18
Фотограф: Без авторства
3. Очень похожий вариант избрали и в Williams, разве что изгиб плоскости крыла на FW43B выражен чуть меньше.
Детали AlphaTauri AT02
12/18
Фотограф: Без авторства
3. Самой «скоростной» оказалась конфигурация AlphaTauri. Обратите внимание на маленькое крылышко над выхлопной трубой – в нынешнем сезоне команда не так часто использует этот инструмент, позволяющий перенаправить поток отработанных газов вверх, усилив их аэродинамическую связь с задним крылом.
Узел крепления переднего колеса Haas VF-21
13/18
Фотограф: Без авторства
4. Команда Haas нечасто становится героем этой рубрики, но в Стамбуле ее машины получили асимметричную конфигурацию передних тормозов. Слева (от пилота) «барабан» закрыт, но в нем есть две каплеобразные прорези…
Узел крепления переднего колеса Haas VF-21
14/18
Фотограф: Без авторства
4. …тогда как справа все совершенно иначе. Такой вариант позволяет активнее отводить тепло от тормозных механизмов.
Детали передней части Ferrari SF21
15/18
Фотограф: Без авторства
4. Любопытно, что у Ferrari тоже присутствует асимметрия – однако на SF21 дополнительное отверстие в «барабане» расположено как раз с левой стороны.
Носовой обтекатель и переднее антикрыло Alfa Romeo Racing C41
16/18
Фотограф: Без авторства
5. Помимо возможности изучить переднее крыло снизу, на этом кадре видно металлические накладки, защищающие главную плоскость при контактах с асфальтом или поребриками, а также специальное покрытие (желтого цвета) в передней части горизонтального элемента с внешней стороны торцевой пластины. Покрытие снижает вероятность того, что сюда прилипнут кусочки отработанной резины, нарушив протекание потоков.
Детали носового обтекателя Red Bull RB16B
17/18
Фотограф: Джорджо Пиола
6. Новая ливрея Red Bull стала знаком признательности Honda – но одновременно «подсветила» очертания разных элементов, которые прежде было сложно рассмотреть на темно-синем фоне. Как пример – входное отверстие S-воздуховода в нижней части носового обтекателя.
Диффузор Ferrari SF21
18/18
Фотограф: Без авторства
7. Небольшие генераторы вихря в глубине диффузора используют многие команды. Они помогают активнее «вытягивать» воздушные потоки из-под днища. Но Ferrari пошла дальше, придав этим генераторам треугольную форму.
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
Предыдущая новость
Бинотто: Теперь наш гибрид не хуже других
Следующая новость
В Ferrari объяснили заминку на пит-стопе Сайнса
Загрузить комментарии
Гран При Турции: 7 самых интересных технических решений
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
7 сент. 2021 г.
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто
15 февр. 2021 г.
Презентация болида McLaren MCL35M
25 дек. 2020 г.
Эволюция логотипа McLaren
25 дек. 2020 г.
Ф1 в сезоне-2021: состав участников
18 дек. 2020 г.
Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер