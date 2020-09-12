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Формула 1 / Гран При Тосканы / Результаты

Гран При Тосканы: стартовая решетка

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Гран При Тосканы: стартовая решетка

Пилоты Mercedes стартуют с первого ряда, лучший из Ferrari Шарль Леклер только пятый

Все гонщики в первой десятке обязаны стартовать на шинах Soft, остальные вольны выбирать резину для первой части гонки.

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1

 Льюис Хэмилтон 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Валттери Боттас

 

 

3

 

 Макс Ферстаппен


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Thailand Алекс Элбон

 

5

 

Monaco Шарль Леклер


 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 Лэнс Стролл

 

 

7

 

Mexico Серхио Перес*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Australia Даниэль Риккардо

 

 

9

 

 Карлос Сайнс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 Эстебан Окон

 

 

11

 

 Ландо Норрис

 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 Даниил Квят

 

 

13

 

 Кими Райкконен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 Себастьян Феттель

 

15

 Ромен Грожан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 Пьер Гасли

 

17

 

Italy Антонио Джовинацци

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 Джордж Расселл

 

 

19

 

 Николя Латифи


 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 Кевин Магнуссен

 

*Серхио Перес наказан потерей одной позиции на старте за столкновение в Кими Райкконеном на тренировке в пятницу.

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