Гран При Тосканы: стартовая решетка

Все гонщики в первой десятке обязаны стартовать на шинах Soft, остальные вольны выбирать резину для первой части гонки.

1 Льюис Хэмилтон 2

Валттери Боттас 3 Макс Ферстаппен



4

Алекс Элбон



5 Шарль Леклер

6



Лэнс Стролл 7 Серхио Перес* 8 Даниэль Риккардо

9 Карлос Сайнс 10 Эстебан Окон

11 Ландо Норрис

12

Даниил Квят 13 Кими Райкконен 14



Себастьян Феттель

15

Ромен Грожан 16

Пьер Гасли



17 Антонио Джовинацци



18



Джордж Расселл 19 Николя Латифи

20

Кевин Магнуссен *Серхио Перес наказан потерей одной позиции на старте за столкновение в Кими Райкконеном на тренировке в пятницу.