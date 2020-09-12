Гран При Тосканы: стартовая решетка
Пилоты Mercedes стартуют с первого ряда, лучший из Ferrari Шарль Леклер только пятый
Все гонщики в первой десятке обязаны стартовать на шинах Soft, остальные вольны выбирать резину для первой части гонки.
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1
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Льюис Хэмилтон
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2
|
Валттери Боттас
|
3
|
Макс Ферстаппен
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4
|
|
5
|
Шарль Леклер
|
6
|
Лэнс Стролл
|
7
|
Серхио Перес*
|
8
|
Даниэль Риккардо
|
9
|
Карлос Сайнс
|
10
|
Эстебан Окон
|
11
|
Ландо Норрис
|
12
|
Даниил Квят
|
13
|
Кими Райкконен
|
14
|
Себастьян Феттель
|
15
|
Ромен Грожан
|
16
|
Пьер Гасли
|
17
|
Антонио Джовинацци
|
18
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Джордж Расселл
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19
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Николя Латифи
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20
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Кевин Магнуссен
*Серхио Перес наказан потерей одной позиции на старте за столкновение в Кими Райкконеном на тренировке в пятницу.
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