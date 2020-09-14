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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При Тосканы / Аналитика

Гран При Тосканы: шпионские фото технических новинок

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Гран При Тосканы: шпионские фото технических новинок
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд

В этот раз мы решили разбить традиционный материал о доработках машин, которые команды привезли в Муджелло, на две части

Часть первая, статическая:

Слайдер
Список

Детали переднего крыла AlphaTauri AT01

Детали переднего крыла AlphaTauri AT01
1/19

Фотограф: Джорджо Пиола

Триумфаторы Монцы из AlphaTauri придумали переднее крыло с очень интересным решением горизонтального элемента снаружи от торцевой пластины. Такая конфигурация позволяет легально перенаправлять потоки внутрь, хотя регламент всеми силами старается запретить подобный прием

Передняя часть днища Red Bull RB16

Передняя часть днища Red Bull RB16
2/19

Фотограф: Джорджо Пиола

В таком ракурсе можно изучить область машины, обычно скрытую от посторонних глаз за дефлектором. Это передняя кромка днища, выполненная ступенчатой: внешний участок смещен назад относительно внутреннего. Спиралевидные элементы «раскручивают» и перенаправляют воздушные потоки.

Также можно оценить, насколько узкими являются понтоны в нижней части – специально сделанный подрез открывает больше места для протекания воздуха к задней части машины. Наконец, «плавнички» на днище направляют потоки к продольной прорези, чтобы «запечатать» пространство под машиной. Этой же цели служит загнутая вверх боковая кромка днища

Механик Haas работает с передними тормозами

Механик Haas работает с передними тормозами
3/19

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Оторвав взгляд от татуировок, которым может позавидовать сам Льюис, легко увидеть тормозной диск Haas VF20 – в него вставлен конусообразный элемент, на который садится колесо (вот тут аналогичная деталь выделена желтым). Подобно диску, он испещрен отверстиями для лучшего теплоотвода

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Ferrari SF1000

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Ferrari SF1000
4/19

Фотограф: Джорджо Пиола

Долгое время в Ferrari отказывались от использования «бивней» под носовым обтекателем, предпочитая им традиционные поворотные лопасти. Но в итоге находка Mercedes все же появилась на алых машинах. На этом кадре отлично видно, что SF1000 вооружена и «бивнями», и расположенными следом лопастями

Передняя часть Ferrari SF1000

Передняя часть Ferrari SF1000
5/19

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Помимо притягательно-бордового цвета Ferrari в таком ракурсе можно рассмотреть обтекатели рычагов передней подвески. Они явно несут аэродинамическую функцию, а передняя ветвь нижнего треугольника объединена в едином обтекателе с рулевой тягой

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Alfa Romeo С39

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Alfa Romeo С39
6/19

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Обычно мы видим крылья в таком ракурсе, который не позволяет оценить их реальный размер. В действительности это довольно крупная деталь. Обратите внимание, насколько сильно по сравнению с Ferrari «расступаются» в стороны внутренние части закрылков в той зоне, где формируется вихрь Y250

Область дефлекторов AlphaTauri AT01

Область дефлекторов AlphaTauri AT01
7/19

Фотограф: Джорджо Пиола

Решение дефлекторов на машине AT01 можно назвать классическим: два больших горизонтальных элемента сверху и снизу дополнены многочисленной более мелкой «периферией» для взаимодействия с воздушными потоками и формирования их оптимального распределения при протекании вдоль машины

Область дефлекторов Alfa Romeo C39

Область дефлекторов Alfa Romeo C39
8/19

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Та же часть машины в исполнении конструкторов Alfa Romeo: при несомненной схожести общих принципов можно отыскать немало различий в деталях. Примечательно, что еще недавно команда из Хинвиля уделяла основное внимание переднему крылу, но теперь переключилась на дефлекторы, постепенно усложняя и оттачивая их конфигурацию

Область дефлекторов Renault RS20

Область дефлекторов Renault RS20
9/19

Фотограф: Джорджо Пиола

Все сказанное верно и в отношении Renault. У французов больше всевозможных элементов, создающих завихрения, и чуть иначе решен переход к вертикальному конфигуратору потока у угла понтона. Но глобально подход тот же

Кузовные панели Mercedes F1 W11 и сиденья пилотов

Кузовные панели Mercedes F1 W11 и сиденья пилотов
10/19

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Капот двигателя и обтекатели понтонов многие команды объединяют в единую деталь: чем меньше швов и стыков, тем спокойнее вдоль поверхности протекает воздух. Если приглядеться к панелям W11, в задней части – там, где наклеены номера гонщиков – можно увидеть выпуклости. Под ними находятся какие-то узлы, которые никак не вышло разместить более компактно

Red Bull RB16, вид сверху

Red Bull RB16, вид сверху
11/19

Фотограф: Джорджо Пиола

Из-за карантинных ограничений в этом сезоне фотографы, не имея возможность выйти на пит-лейн, часто снимают происходящее у боксов сверху – обычно из окон медиа-центра. В таком ракурсе можно оценить, насколько узкая «талия» у Red Bull RB16. По ширине она почти равна свободным участкам днища справа и слева

Механики Red Bull Racing тренируют пит-стоп на симуляторе

Механики Red Bull Racing тренируют пит-стоп на симуляторе
12/19

Фотограф: Джорджо Пиола

Red Bull считается лидером Ф1 по скорости пит-стопов. Чтобы добиться этого, команда построила специальный тренажер, позволяющий не только довести саму процедуру до автоматизма, но и подобрать самые оптимальные настройки гайковертов

Механики Red Bull Racing тренируют пит-стоп на симуляторе

Механики Red Bull Racing тренируют пит-стоп на симуляторе
13/19

Фотограф: Джорджо Пиола

Чтобы не заставлять механиков ворочать тяжелое колесо, тренажер сделан так, чтобы при использовании узлов реальной машины можно было привинчивать и отвинчивать более компактную болванку

Механики Red Bull Racing тренируют пит-стопы

Механики Red Bull Racing тренируют пит-стопы
14/19

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Впрочем. без работы с реальной машиной все равно не обойтись. Нас на этом фоне интересует белое покрытие в верхней части «барабана» – по всей видимости, оно необходимо для оптимизации теплопередачи

Детали днища Red Bull RB16

Детали днища Red Bull RB16
15/19

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Отверстия в днище по регламенту должны быть закрыты на виде сверху. У Red Bull это четыре диагональные прорези и две длинные S-образные. У них одна задача – добавить аэродинамической эффективности диффузору, перенаправляя потоки

Область дефлекторов McLaren MCL35

Область дефлекторов McLaren MCL35
16/19

Фотограф: Джорджо Пиола

Детали в форме жалюзи на стыке дефлектора и конфигуратора потока McLaren впервые опробовала в Спа. В Монце они уже использовались в гонке – и остались на MCL35 в Муджелло

McLaren MCL35 везут на техническую инспекцию

McLaren MCL35 везут на техническую инспекцию
17/19

Фотограф: Джорджо Пиола

Интересно, что в четверг на машине Ландо Норриса новых деталей еще не было. Но квалификацию и гонку британец провел на обновленной машине

Haas VF-20 на пит-лейне

Haas VF-20 на пит-лейне
18/19

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

В Муджелло Haas привезла заднее крыло с высоким уровнем прижимной силы и Т-крыло из двух плоскостей, связанных закругленной перемычкой

Механики Ferrari работают с машиной на стартовой решетке

Механики Ferrari работают с машиной на стартовой решетке
19/19

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Почти невероятный по нынешним меркам кадр: Ferrari в «исподнем» не в глубине гаража, а прямо на стартовом поле. Можно рассмотреть верхние радиаторы, которые мешают SF1000 ехать быстрее – к ним идут каналы от верхнего воздухозаборника. Отдельного восхищения заслуживают логотипы Shell под кузовными панелями!

Часть вторая, динамическая:

Слайдер
Список

Сравнение понтонов Racing Point RP20 (новая / старая версия)

Сравнение понтонов Racing Point RP20 (новая / старая версия)
1/16

Фотограф: LAT Images

Racing Point подготовила к Гран При Тосканы серьезный пакет новинок. Самая заметная из них – серьезно измененная геометрия понтонов. На нашем сравнении вы можете видеть, что кузовные панели, по-прежнему плотно облегающие внутренние узлы, получили плавный спуск к днищу с внешней стороны

Лэнс Стролл за рулем Racing Point RP20

Лэнс Стролл за рулем Racing Point RP20
2/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Изменения произошли в одном из самых заметных мест машины, что сразу сказалось на визуальном восприятии RP20

Лэнс Стролл за рулем Racing Point RP20

Лэнс Стролл за рулем Racing Point RP20
3/16

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Для оценки эффективности новых понтонов заднее крыло машины Лэнса Стролла залили аэродинамической краской

McLaren MCL35 nose detail

McLaren MCL35 nose detail
4/16

Фотограф: Джорджо Пиола

В пятницу утром McLaren опробовала новый носовой обтекатель, в конструкции которого явно ощущается влияние Mercedes. Его средняя часть стала более тонкой, а под ней появились характерные «бивни». Рядом на асфальте лежит старая версия для проведения сравнительных испытаний на двух сериях кругов

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Карлос Сайнс за рулем McLaren MCL35

Карлос Сайнс за рулем McLaren MCL35
5/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Чтобы собрать больше данных, в McLaren прибегли к аэродинамической краске

Варианты переднего крыла Mercedes F1 W11 (новое / старое)

Варианты переднего крыла Mercedes F1 W11 (новое / старое)
6/16

Фотограф: LAT Images

Mercedes доработала к этапу в Муджелло переднее крыло: самый дальний закрылок теперь сильнее опускается вниз (показан синей стрелкой), а раздвоение на кончике предыдущего (показано красной стрелкой) практически ликвидировано

Валттери Боттас за рулем Mercedes F1 W11

Валттери Боттас за рулем Mercedes F1 W11
7/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Также изменения коснулись Е-крыла, получившего совершенно новую форму. А теперь бонусная задача – найдите на машине аэродинамическую краску. Ответ на следующем кадре

Валттери Боттас за рулем Mercedes F1 W11

Валттери Боттас за рулем Mercedes F1 W11
8/16

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Краска нанесена на левый горизонтальный элемент снаружи от торцевой пластины переднего крыла. А на этом фото?

Марк Саттон снимает Валттери Боттаса, Mercedes F1 W11

Марк Саттон снимает Валттери Боттаса, Mercedes F1 W11
9/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

А на этом – на горизонтальные элементы в нижней части правого дефлектора – их видно рядом с кончиком носового обтекателя. Ну а кадр с Марком Саттоном здесь просто для привлечения внимания.

Кими Райкконен за рулем Alfa Romeo C39

Кими Райкконен за рулем Alfa Romeo C39
10/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Alfa вернулась в Муджелло к заднему крылу с большим прижимом и Т-крылу с парой плоскостей

Заднее антикрыло Renault RS20

Заднее антикрыло Renault RS20
11/16

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Тот же выбор сделали и в Renault – правда, у команды из Энстоуна Т-крыло имеет единственную плоскость

Сравнение вариантов Renault RS20 (новый / старый)

Сравнение вариантов Renault RS20 (новый / старый)
12/16

Фотограф: LAT Images

Кроме того, на RS20 изменились детали в области дефлекторов. Синяя стрелка указывает на верхнюю кромку самого дефлектора – она лишилась одной ступеньки. Обратите внимание, что прорези в горизонтальном элементе поменяли форму – значит, ниже тоже произошли какие-то скрытые от глаз изменения. Красной стрелкой показана новая «решетка» у конфигуратора потока

Детали части Renault RS20

Детали части Renault RS20
13/16

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Вот тут можно лучше рассмотреть «жалюзи» – их ставят на свои машины все новые команды

Джордж Расселл за рулем Williams FW43

Джордж Расселл за рулем Williams FW43
14/16

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

И, наконец, удивительная загадка. На машинах Williams есть небольшие крылышки на боковине носового обтекателя над рычагами передней подвески

Николя Латифи за рулем Williams FW43

Николя Латифи за рулем Williams FW43
15/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Вот тут небольшой элемент видно вполне отчетливо

Николя Латифи за рулем Williams FW43

Николя Латифи за рулем Williams FW43
16/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Так вот, по ходу всего Гран При на машине Джорджа Расселла эти крылышки были с обеих сторон, а у Николя Латифи – только с левой по ходу движения
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Автор Джорджо Пиола

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