Гран При Тосканы: шпионские фото технических новинок

Детали переднего крыла AlphaTauri AT01 1 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Триумфаторы Монцы из AlphaTauri придумали переднее крыло с очень интересным решением горизонтального элемента снаружи от торцевой пластины. Такая конфигурация позволяет легально перенаправлять потоки внутрь, хотя регламент всеми силами старается запретить подобный прием

Передняя часть днища Red Bull RB16 2 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола В таком ракурсе можно изучить область машины, обычно скрытую от посторонних глаз за дефлектором. Это передняя кромка днища, выполненная ступенчатой: внешний участок смещен назад относительно внутреннего. Спиралевидные элементы «раскручивают» и перенаправляют воздушные потоки. Также можно оценить, насколько узкими являются понтоны в нижней части – специально сделанный подрез открывает больше места для протекания воздуха к задней части машины. Наконец, «плавнички» на днище направляют потоки к продольной прорези, чтобы «запечатать» пространство под машиной. Этой же цели служит загнутая вверх боковая кромка днища

Механик Haas работает с передними тормозами 3 / 19 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Оторвав взгляд от татуировок, которым может позавидовать сам Льюис, легко увидеть тормозной диск Haas VF20 – в него вставлен конусообразный элемент, на который садится колесо (вот тут аналогичная деталь выделена желтым). Подобно диску, он испещрен отверстиями для лучшего теплоотвода

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Ferrari SF1000 4 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Долгое время в Ferrari отказывались от использования «бивней» под носовым обтекателем, предпочитая им традиционные поворотные лопасти. Но в итоге находка Mercedes все же появилась на алых машинах. На этом кадре отлично видно, что SF1000 вооружена и «бивнями», и расположенными следом лопастями

Передняя часть Ferrari SF1000 5 / 19 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Помимо притягательно-бордового цвета Ferrari в таком ракурсе можно рассмотреть обтекатели рычагов передней подвески. Они явно несут аэродинамическую функцию, а передняя ветвь нижнего треугольника объединена в едином обтекателе с рулевой тягой

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Alfa Romeo С39 6 / 19 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Обычно мы видим крылья в таком ракурсе, который не позволяет оценить их реальный размер. В действительности это довольно крупная деталь. Обратите внимание, насколько сильно по сравнению с Ferrari «расступаются» в стороны внутренние части закрылков в той зоне, где формируется вихрь Y250

Область дефлекторов AlphaTauri AT01 7 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Решение дефлекторов на машине AT01 можно назвать классическим: два больших горизонтальных элемента сверху и снизу дополнены многочисленной более мелкой «периферией» для взаимодействия с воздушными потоками и формирования их оптимального распределения при протекании вдоль машины

Область дефлекторов Alfa Romeo C39 8 / 19 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Та же часть машины в исполнении конструкторов Alfa Romeo: при несомненной схожести общих принципов можно отыскать немало различий в деталях. Примечательно, что еще недавно команда из Хинвиля уделяла основное внимание переднему крылу, но теперь переключилась на дефлекторы, постепенно усложняя и оттачивая их конфигурацию

Область дефлекторов Renault RS20 9 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Все сказанное верно и в отношении Renault. У французов больше всевозможных элементов, создающих завихрения, и чуть иначе решен переход к вертикальному конфигуратору потока у угла понтона. Но глобально подход тот же

Кузовные панели Mercedes F1 W11 и сиденья пилотов 10 / 19 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Капот двигателя и обтекатели понтонов многие команды объединяют в единую деталь: чем меньше швов и стыков, тем спокойнее вдоль поверхности протекает воздух. Если приглядеться к панелям W11, в задней части – там, где наклеены номера гонщиков – можно увидеть выпуклости. Под ними находятся какие-то узлы, которые никак не вышло разместить более компактно

Red Bull RB16, вид сверху 11 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Из-за карантинных ограничений в этом сезоне фотографы, не имея возможность выйти на пит-лейн, часто снимают происходящее у боксов сверху – обычно из окон медиа-центра. В таком ракурсе можно оценить, насколько узкая «талия» у Red Bull RB16. По ширине она почти равна свободным участкам днища справа и слева

Механики Red Bull Racing тренируют пит-стоп на симуляторе 12 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Red Bull считается лидером Ф1 по скорости пит-стопов. Чтобы добиться этого, команда построила специальный тренажер, позволяющий не только довести саму процедуру до автоматизма, но и подобрать самые оптимальные настройки гайковертов

Механики Red Bull Racing тренируют пит-стоп на симуляторе 13 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Чтобы не заставлять механиков ворочать тяжелое колесо, тренажер сделан так, чтобы при использовании узлов реальной машины можно было привинчивать и отвинчивать более компактную болванку

Механики Red Bull Racing тренируют пит-стопы 14 / 19 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Впрочем. без работы с реальной машиной все равно не обойтись. Нас на этом фоне интересует белое покрытие в верхней части «барабана» – по всей видимости, оно необходимо для оптимизации теплопередачи

Детали днища Red Bull RB16 15 / 19 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Отверстия в днище по регламенту должны быть закрыты на виде сверху. У Red Bull это четыре диагональные прорези и две длинные S-образные. У них одна задача – добавить аэродинамической эффективности диффузору, перенаправляя потоки

Область дефлекторов McLaren MCL35 16 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Детали в форме жалюзи на стыке дефлектора и конфигуратора потока McLaren впервые опробовала в Спа. В Монце они уже использовались в гонке – и остались на MCL35 в Муджелло

McLaren MCL35 везут на техническую инспекцию 17 / 19 Фотограф: Джорджо Пиола Интересно, что в четверг на машине Ландо Норриса новых деталей еще не было. Но квалификацию и гонку британец провел на обновленной машине

Haas VF-20 на пит-лейне 18 / 19 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images В Муджелло Haas привезла заднее крыло с высоким уровнем прижимной силы и Т-крыло из двух плоскостей, связанных закругленной перемычкой