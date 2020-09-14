Технический анализ Джорджо Пиолы
Гран При Тосканы: шпионские фото технических новинок
В этот раз мы решили разбить традиционный материал о доработках машин, которые команды привезли в Муджелло, на две части
Часть первая, статическая:
Детали переднего крыла AlphaTauri AT01
Фотограф: Джорджо Пиола
Передняя часть днища Red Bull RB16
Фотограф: Джорджо Пиола
В таком ракурсе можно изучить область машины, обычно скрытую от посторонних глаз за дефлектором. Это передняя кромка днища, выполненная ступенчатой: внешний участок смещен назад относительно внутреннего. Спиралевидные элементы «раскручивают» и перенаправляют воздушные потоки.
Также можно оценить, насколько узкими являются понтоны в нижней части – специально сделанный подрез открывает больше места для протекания воздуха к задней части машины. Наконец, «плавнички» на днище направляют потоки к продольной прорези, чтобы «запечатать» пространство под машиной. Этой же цели служит загнутая вверх боковая кромка днища
Механик Haas работает с передними тормозами
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Оторвав взгляд от татуировок, которым может позавидовать сам Льюис, легко увидеть тормозной диск Haas VF20 – в него вставлен конусообразный элемент, на который садится колесо (вот тут аналогичная деталь выделена желтым). Подобно диску, он испещрен отверстиями для лучшего теплоотвода
Носовой обтекатель и переднее антикрыло Ferrari SF1000
Фотограф: Джорджо Пиола
Передняя часть Ferrari SF1000
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Носовой обтекатель и переднее антикрыло Alfa Romeo С39
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Область дефлекторов AlphaTauri AT01
Фотограф: Джорджо Пиола
Область дефлекторов Alfa Romeo C39
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Область дефлекторов Renault RS20
Фотограф: Джорджо Пиола
Кузовные панели Mercedes F1 W11 и сиденья пилотов
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Red Bull RB16, вид сверху
Фотограф: Джорджо Пиола
Механики Red Bull Racing тренируют пит-стоп на симуляторе
Фотограф: Джорджо Пиола
Механики Red Bull Racing тренируют пит-стоп на симуляторе
Фотограф: Джорджо Пиола
Механики Red Bull Racing тренируют пит-стопы
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Детали днища Red Bull RB16
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Область дефлекторов McLaren MCL35
Фотограф: Джорджо Пиола
McLaren MCL35 везут на техническую инспекцию
Фотограф: Джорджо Пиола
Интересно, что в четверг на машине Ландо Норриса новых деталей еще не было. Но квалификацию и гонку британец провел на обновленной машине
Haas VF-20 на пит-лейне
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Механики Ferrari работают с машиной на стартовой решетке
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Почти невероятный по нынешним меркам кадр: Ferrari в «исподнем» не в глубине гаража, а прямо на стартовом поле. Можно рассмотреть верхние радиаторы, которые мешают SF1000 ехать быстрее – к ним идут каналы от верхнего воздухозаборника. Отдельного восхищения заслуживают логотипы Shell под кузовными панелями!
Часть вторая, динамическая:
Сравнение понтонов Racing Point RP20 (новая / старая версия)
Фотограф: LAT Images
Лэнс Стролл за рулем Racing Point RP20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Лэнс Стролл за рулем Racing Point RP20
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
McLaren MCL35 nose detail
Фотограф: Джорджо Пиола
В пятницу утром McLaren опробовала новый носовой обтекатель, в конструкции которого явно ощущается влияние Mercedes. Его средняя часть стала более тонкой, а под ней появились характерные «бивни». Рядом на асфальте лежит старая версия для проведения сравнительных испытаний на двух сериях кругов
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Карлос Сайнс за рулем McLaren MCL35
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Варианты переднего крыла Mercedes F1 W11 (новое / старое)
Фотограф: LAT Images
Валттери Боттас за рулем Mercedes F1 W11
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Валттери Боттас за рулем Mercedes F1 W11
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Марк Саттон снимает Валттери Боттаса, Mercedes F1 W11
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Кими Райкконен за рулем Alfa Romeo C39
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Заднее антикрыло Renault RS20
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Сравнение вариантов Renault RS20 (новый / старый)
Фотограф: LAT Images
Кроме того, на RS20 изменились детали в области дефлекторов. Синяя стрелка указывает на верхнюю кромку самого дефлектора – она лишилась одной ступеньки. Обратите внимание, что прорези в горизонтальном элементе поменяли форму – значит, ниже тоже произошли какие-то скрытые от глаз изменения. Красной стрелкой показана новая «решетка» у конфигуратора потока
Детали части Renault RS20
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Джордж Расселл за рулем Williams FW43
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Николя Латифи за рулем Williams FW43
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Николя Латифи за рулем Williams FW43
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Тосканы
|Автор
|Джорджо Пиола