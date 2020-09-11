Гран При Тосканы: пять вопросов перед гонкой

1. Наберет ли Ferrari очки?

Тысячная гонка Скудерии – отличный повод сменить раскраску машин и посмаковать яркие моменты своей истории в социальных сетях. Но Ferrari вряд ли ждет подарков в виде призовых кубков за победу или хотя бы другие места на подиуме в Гран При Тосканы. Маттиа Бинотто отказывается называть текущее положение вещей в своей команде кризисом, но она на протяжении двух уик-эндов подряд не могла затащить ни одну из своих машин в Q3 или в зачетную зону на финише.

При этом, с Бинотто можно согласиться хотя бы в одном: Спа и Монца – не самые благоприятные для Ferrari трассы в этом сезоне. Уж слишком явно они выставили напоказ все слабые стороны SF1000. В Муджелло Себастьяну Феттелю и Шарлю Леклеру должно быть полегче. На трассах такого типа в этом году машина смотрится не столь скверно.

2. Вернет ли Red Bull прежнюю форму?

Не самый простой уик-энд в Монце был и у Red Bull. По звонкости провала на Гран При Италии «Быки» на самом деле мало чем уступили Скудерии, нросто о всем нам на прошлой неделе было немного не до Макса Ферстаппена и Алекса Элбона. Тем не менее, оглядываясь назад, нельзя не отметить: Red Bull действительно из рук вон плохо провела уик-энд в Монце. Макс впервые в этом году даже не обозначился в роли главного претендента на ступень подиума, свободную от пилотов Mercedes, а Алекс пробил даже собственные стандарты, финишировав позади Williams. Ну да, мы слышали, что Кристиан Хорнер списал это на повреждение днища. Но Red Bull практически в любом состоянии должен доезжать до финиша выше 15-го места.

Тем не менее, и в данном случае все можно списать на характеристики трассы. В конце концов, с момента перехода Ф1 на гибридные двигатели в Монце Red Bull Racing никогда не смотрелась особенно сильно.

3. Так что там с режимами моторов?

Очевидно, что Монца – место для аномалий, потому по итогам Гран При Италии не стоит всерьез делать выводы о расстановке сил или тенденциях в ее изменении. Вряд ли такую же картину мы увидим хоть где-нибудь еще. Поэтому и выводы о влиянии запрета на использование квалификационных режимов мотора лучше пока попридержать.

Гран При Тосканы – намного более подходящий вариант для оценок. Что же мы увидим? Сократится ли отрыв Mercedes? Действительно ли главным проигравшим мотористом оказалась Honda? Поможет ли хоть как-то этот запрет Ferrari и ее клиентам?

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

4. Будут ли обгоны?

Формула 1 впервые приехала гоняться в Тоскану. На «Муджелло» проходили тесты Ф1 в 2012 году, но только коронавирус заставил руководителей чемпионата всерьез рассмотреть возможность проведения на этой трассе полноценного уик-энда.

Пилоты, которые уже имели возможность на этой трассе покататься – либо на тех самых тестах в 2012 году, либо в других категориях – уже предвкушают. Почти наверняка после тренировок информационное пространство наводнят яркие цитаты о том, сколь восхитительные ощущения этим парням подарила «Муджелло». Они обожают быстрые повороты – так что им обязательно понравится.

Но все это еще не гарантирует болельщикам интересную гонку. На этой трассе нет по-настоящему медленных поворотов. Большая часть из них собрана в интереснейшие связки, но главная проблема в них состоит в том, что для машин Ф1 в них будет всего одна траектория. Обгоны возможны, пожалуй, лишь на стартовой прямой, да и ей может не хватить длины. Риск, что Гран При Тосканы превратится в скучную процессию, очень и очень велик.

5. Чем ответит команде Перес?

Серхио Перес в середине недели узнал, что не останется в команде из Сильверстоуна на следующий год. В Racing Point, которая сменит вывеску и станет называться Aston Martin, его заменит Себастьян Феттель.

Можно сколько угодно сокрушаться по поводу того, что Чеко выставили за дверь несправедливо, что если бы боссы команды руководствовались исключительно спортивными принципами, то уступить место Себу должен был на самом деле Лэнс Стролл… Но цифры говорят об обратном. Лэнс не так и много проигрывает Чеко в квалификациях, а в гонках на самом деле лишь раз финишировал позади Переса.

У Чеко осталось девять гонок, чтобы доказать нам всем, что его уволили и правда не по делу. Можно начинать уже в Тоскане.