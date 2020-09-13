Гран При Тосканы: пять быстрых выводов

1. Юбилей настиг Ferrari не вовремя

Смотреть на Скудерию вновь было больно. Ferrari устроила себе праздник в Муджелло в тот самый момент, когда наверняка предпочла бы просто тихо отсидеться в каком-нибудь темном месте…

Каким-то невероятным образом Шарль Леклер затащил в машину в Q3 и там показал отличное время, но в воскресенье и он, и его коллега Себастьян Феттель банально мучались. На главной прямой соперники пролетали мимо перекрашенных в бордовый машин как спорткары мимо фур на немецких автобанах, а под конец дистанции немца едва не съел Джордж Расселл на Williams.

Скудерии повезло, что в гонке случилось столь много инцидентов. В противном случае, Ferrari вновь осталась бы с пустыми руками.

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

2. Honda не готова бороться за титулы

Конечно, Макс Ферстаппен сошел с дистанции формально в результате аварии сразу после (первого) старта, но сам голландец уже заявил, что в любом случае не добрался до финиша из-за мотора.

Это уже третий сход Макса в этом году – и предыдущие два случились из-за проблем у Honda.

Японцы молодцы, что догнали-таки соперников. Теперь у них один из лучших моторов в Ф1. Но он все еще не слишком надежен. Предсезонные ожидания по поводу возможной борьбы Red Bull за титул были несколько наивны…

3. Формуле 1 стоит прояснить правила рестарта

Завал на стартовой прямой в начале гонки – ужасающее зрелище. Пока слишком рано называть главных подозреваемых и назначать виноватых, но FIA нужно провести очень тщательное расследование и сделать выводы. А после этого, наверное, и изменить правила – чтобы избежать возможного повторения того кошмара, что стал причиной появления на трассе первых красных флагов.

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

4. Приглашение Риккардо окупилось

Да, он уйдет после этого сезона, но все равно: Renault приглашала Даниэля Риккардо не зря. Нет, дело не только в том, что он был близок к подиуму в Муджелло… Дэн дал возможность команде понять, на что она действительно способна. Эстебан Окон тоже высоко котировался в Ф1 до недавних пор, но на фоне австралийца он порой выглядит мальчиком для битья. Риккардо же просто показывает Renault где ее максимум – и это очень важно.

В хаотичной гонке он не просто поджидал сходов соперников, он все сделал сам. Отличный темп, выверенные атаки. Что важно: Риккардо обгонял не просто надежно, но и быстро – при первой же возможности. Плюс, конечно, три уверенных старта. Очень жаль, что в итоге судьба так и не вознаградила его усилия подиумом в этот уик-энд.

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

5. Боттас все еще Боттас

В констатации этого, наверное, уже нет и особого смысла, но Валттери вновь разочаровал… У нас появилась было надежда после первого старта, но потом он вновь не удержал лидерство.

Вроде бы все уже привыкли, но как же все-таки жаль, что в Mercedes два столь разных по уровню пилота.