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Формула 1 / Гран При Тосканы / Статистика

Гран При Тосканы: дуэли в квалификациях

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Гран При Тосканы: дуэли в квалификациях
Автор:
, Ответственный редактор

Вот как выглядит положение во внутрикомандных противоборствах по итогам девяти суббот сезона-2020

9Mercedes 

 

 Льюис Хэмилтон

7-2

 

 Валттери Боттас
2 (+0,012 в Q3) Austria Австрия 1
1 Austria Штирия 4 (+1,428 в Q3)
Hungary Венгрия 2 (+0,107 в Q3)
United Kingdom Великобритания 2 (+0,313 в Q3)
 2 (+0,063 в Q3) United Kingdom 70-летие 1
1 Spain Испания 2 (+0,059 в Q3) 
1 Belgium Бельгия 2 (+0,511 в Q3) 
1 Italy Италия 2 (+0,069 в Q3)
1 Italy Тоскана 2 (+0,059 в Q3) 

 

Ferrari 

 

 Шарль Леклер

7-2

 

 Себастьян Феттель
7 Austria Австрия 11 (+0,165 в Q2)
11 (+0,083 в Q2) Austria Штирия 10
6 (+0,043 в Q3) Hungary Венгрия 5
4 United Kingdom Великобритания 10 (+0,914 в Q3)
8 United Kingdom 70-летие 12 (+0,369 в Q2)
9 Spain Испания 11 (+0,215 в Q2)
13 Belgium Бельгия 14 (+0,265 в Q2)
13 Italy Италия 17 (+0,708 в Q1)
5 Italy Тоскана 14 (+0,534 в Q2)

 

Red Bull 

 

 Макс Ферстаппен

9-0

 

Thailand Александр Элбон
3 Austria Австрия 5 (+0,391 в Q3)
2 Austria Штирия 7 (+0,522 в Q3)
7 Hungary Венгрия 13 (+0,739 в Q2)
3 United Kingdom Великобритания 12 (+0, 401 в Q2)
4 United Kingdom 70-летие 9 (+0,493 в Q3)
3 Spain Испания 6 (+0,297 в Q3)
3 Belgium Бельгия 5 (+0,486 в Q3)
5 Italy Италия 9 (+0,295 в Q3)
3 Italy Тоскана 4 (+0,445 в Q3)

 

McLaren 

 

 Карлос Сайнс

5-4

 

 Ландо Норрис
8 (+0,345 в Q3) Austria Австрия 4
3 Austria Штирия 6 (+0,254 в Q3)
9 (+0,061 в Q3) Hungary Венгрия 8
7 (+0,183 в Q3) United Kingdom Великобритания 5
13 (+0,198 в Q2) United Kingdom 70-летие 10
7 Spain Испания 8 (+0,040 в Q3)
7 Belgium Бельгия 10 (+0,219 в Q3)
3 Italy Италия 6 (+0,125 в Q3)
9 Italy Тоскана 11 (+0,119 в Q2)

 

Renault 

 

 Даниэль Риккардо

8-1

 

 Эстебан Окон
10 Austria Австрия 14 (+0,620 в Q2)
9 (+0,270 в Q3) Austria Штирия 5
11 Hungary Венгрия 14 (+0,081 в Q2)
8 United Kingdom Великобритания 9 (+0,200 в Q3)
4 United Kingdom 70-летие 13 (+0,375 в Q2)
13 Spain Испания 15 (+0,369 в Q2)
4 Belgium Бельгия 6 (+0,335 в Q3)
7 Italy Италия 12 (+0,203 в Q2)
8 Italy Тоскана 10 (без времени в Q3)

 

AlphaTauri 

 

 Пьер Гасли

7-2

 

Russian Federation Даниил Квят
12 Austria Австрия 13 (+0,126 в Q2)
8 Austria Штирия 14 (+0,973 в Q2)
10 Hungary Венгрия 17 (+0,437 в Q1)
11 United Kingdom Великобритания 14 (+0,243 в Q2)
7 United Kingdom 70-летие 16 (+0,728 в Q1)
10 Spain Испания 12 (+0,392 в Q2)
12 (+0,015 в Q2) Belgium Бельгия 11 
10 Italy Италия 11 (+0,260 в Q2)
16 (+0,197 в Q1) Italy Тоскана 12

 

Racing Point 

 

 Серхио Перес

5-2

 

 Лэнс Стролл
6 Austria Австрия 9 (+0,161 в Q3)
17 (+1,910 в Q1) Austria Штирия 13
4 (+0,168 в Q3) Hungary Венгрия 3
4 Spain Испания 5 (+0,107 в Q3)
8 Belgium Бельгия 9 (+0,071 в Q3)
4 Italy Италия 8 (+0,329 в Q3)
6 Italy Тоскана 7 (+0,045 в Q3)

 

 

 Нико Хюлькенберг

1-1

 

 Лэнс Стролл
13 (+0,065 в Q2) United Kingdom Великобритания 6
3 United Kingdom 70-летие 6 (+0,346 в Q3)

 

Alfa Romeo 

 

 Кими Райкконен

5-4

 

Italy Антонио Джовинацци
19 (+0,049 в Q1) Austria Австрия 18
16 Austria Штирия 19 (+0,459 в Q1)
20 (+0,108 в Q1) Hungary Венгрия 19
18 (+0,202 в Q1) United Kingdom Великобритания 17
20 (+0,060 в Q1) United Kingdom 70-летие 19
14 Spain Испания 20 (+0,900 в Q1)
16 Belgium Бельгия 18 (+0,207 в Q1)
14 Italy Италия 18 (+0,196 в Q1)
13 Italy Тоскана 17 (+0,161 в Q1)

 

Haas 

 

 Кевин Магнуссен

5-4

 

 Ромен Грожан
16 (+0,070 в Q1) Austria Австрия 15
15 Austria Штирия 20 (без времени в Q1)
16 Hungary Венгрия 18 (+0,255 в Q1)
16 United Kingdom Великобритания 19 (+0,485 в Q1)
17 (+0,717 в Q1) United Kingdom 70-летие 14
16 Spain Испания 17 (+0,181 в Q1)
20 (+0,476 в Q1) Belgium Бельгия 17
15 Italy Италия 16 (+0,270 в Q1)
20 (+0,279 в Q1) Italy Тоскана 15

 

Williams 

 

United Kingdom Джордж Расселл

9-0

 

 Николя Латифи
17 Austria Австрия 20 (+0,590 в Q1)
12 Austria Штирия 18 (+1,377 в Q1)
12 Hungary Венгрия 15 (+0,845 в Q2)
15 United Kingdom Великобритания 20 (+0,973 в Q1)
15 United Kingdom 70-летие 18 (+0,673 в Q1)
18 Spain Испания 19 (+0,433 в Q1)
15 Belgium Бельгия 19 (+0,508 в Q1)
19 Italy Италия 20 (+0,130 в Q1)
18 Italy Тоскана 19 (+0,088 в Q1)

Примечание: жирным выделен лучший результат каждого гонщика в квалификации

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Сессия Квалификация
Команды McLaren , Ferrari , AlphaTauri , Williams , Red Bull Racing , Mercedes , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point
Автор Александр Кабановский

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