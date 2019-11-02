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Формула 1 / Гран При США / Результаты

Гран При США: стартовая решетка

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Гран При США: стартовая решетка
2 нояб. 2019 г., 22:09

В таком порядке пилоты начнут гонку в Техасе.

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2

 

 

 


 

Себастьян Феттель

 

3

 

Макс Ферстаппен

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Monaco Шарль Леклер

 

5

Льюис Хэмилтон

 


 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Thailand Александр Элбон


 

 

7

 

Карлос Сайнс

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Ландо Норрис

 

 

9

 

Australia Даниэль Риккардо

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Пьер Гасли

 

11

 

Нико Хюлькенберг

 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Кевин Магнуссен

 

 

13

 

Даниил Квят

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

Лэнс Стролл

 

 

15

Ромен Грожан

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Italy Антонио Джовинацци

 

 

17

 

Кими Райкконен

 


 

 

 

 

 

 

 

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Джордж Расселл

 

 

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Серия Формула 1
Этап Гран При США
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Гран При Абу-Даби

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