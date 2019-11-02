Гран При США: стартовая решетка
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2 нояб. 2019 г., 22:09
В таком порядке пилоты начнут гонку в Техасе.
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|
1
|
Валттери Боттас
|
2
|
Себастьян Феттель
|
3
|
Макс Ферстаппен
|
4
|
Шарль Леклер
|
5
|
Льюис Хэмилтон
|
6
|
Александр Элбон
|
7
|
Карлос Сайнс
|
8
|
Ландо Норрис
|
9
|
Даниэль Риккардо
|
10
|
Пьер Гасли
|
11
|
Нико Хюлькенберг
|
12
|
Кевин Магнуссен
|
13
|
Даниил Квят
|
14
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Лэнс Стролл
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15
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Ромен Грожан
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16
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Антонио Джовинацци
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Об этой статье
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|Формула 1
|Этап
|Гран При США
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|Квалификация
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Гран При США: стартовая решетка
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пт 29 нояб.
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|Третья тренировка
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