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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При США / Аналитика

Гран При США: Шпионские фото технических новинок

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Гран При США: Шпионские фото технических новинок
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
4 нояб. 2019 г., 12:25

Джорджо Пиола и фотографы агентства Sutton Images изучили решения команд на пит-лейне трассе в Остине, и нашли несколько примечательных деталей.

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Вариации переднего крыла Haas VF-19

Вариации переднего крыла Haas VF-19
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Фотограф: Джорджо Пиола

Наглядное сравнение новой и старой версий переднего крыла Haas. Новинка (она слева) позволяет активнее перенаправлять воздух в обход колеса: закрылки с внешней стороны опускаются заметно ниже, оставляя больше места. Этой же цели служит вырез в задней части торцевой пластины.

Вариации переднего крыла Haas VF-19

Вариации переднего крыла Haas VF-19
2/10

Фотограф: Джорджо Пиола

Два крыла Haas в чуть ином ракурсе – так хорошо видно различие в торцевых пластинах. В пятницу гонщики провели сравнительные испытания, чтобы собрать больше данных для подготовки к 2020 году.

Задняя часть Mercedes F1 W10

Задняя часть Mercedes F1 W10
3/10

Фотограф: Джорджо Пиола

Pirelli привезла в Техас шины 2020 года – в пятницу каждый пилот получило по два комплекта. Mercedes, не теряя времени, оснастила машины датчиками, чтобы получить побольше информации о поведении новинки и ее отличиях от существующей модели.

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Mercedes F1 W10 в боксах

Mercedes F1 W10 в боксах
4/10

Фотограф: Джорджо Пиола

В таком ракурсе видно, что матрицы с датчиками Киля были смонтированы на машинах Mercedes по-разному. У Валттери Боттаса их разместили позади передних колес.

Задняя подвеска Mercedes F1 W10

Задняя подвеска Mercedes F1 W10
5/10

Фотограф: Джорджо Пиола

Почти незаметная внешне деталь в точке крепления верхнего треугольного рычага задней подвески позволяет повысить эффективность охлаждения тормозных механизмов.

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Носовой обтекатель Red Bull RB15

Носовой обтекатель Red Bull RB15
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Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Узкий выходной канал S-воздуховода появился на машинах Red Bull в Японии – и с тех пор используется командой постоянно.

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Носовой обтекатель Ferrari SF90

Носовой обтекатель Ferrari SF90
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Входные отверстия S-воздуховода располагаются в нижней части носового обтекателя. Скажем, на Ferrari они изящно вписаны в общую конструкцию в месте примыкания рычага подвески.

Задняя часть Red Bull RB15

Задняя часть Red Bull RB15
8/10

Фотограф: Джорджо Пиола

Покинув Мехико и опустившись на уровень моря, команды Ф1 вернули на свои машины кузовные панели, плотно облегающие внутренние узлы.

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Выхлоп Red Bull RB15

Выхлоп Red Bull RB15
9/10

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Обратите внимание, что «звуковые» выхлопные трубки малого диаметра на Red Bull чуть изгибаются вверх. Это способ направить отработанные газы в сторону заднего крыла и добавить машине еще немного аэродинамической эффективности.

Датчики на Renault RS19 в боксах

Датчики на Renault RS19 в боксах
10/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

В Renault также воспользовались возможностью собрать данные о поведении шин 2020 года. Интересно, что матрица с датчиками у французской команды совсем не такая. как у Mercedes.

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Серия Формула 1
Этап Гран При США
Автор Джорджо Пиола

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