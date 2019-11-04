Гран При США: Шпионские фото технических новинок

Вариации переднего крыла Haas VF-19 1 / 10 Фотограф: Джорджо Пиола Наглядное сравнение новой и старой версий переднего крыла Haas. Новинка (она слева) позволяет активнее перенаправлять воздух в обход колеса: закрылки с внешней стороны опускаются заметно ниже, оставляя больше места. Этой же цели служит вырез в задней части торцевой пластины.

Вариации переднего крыла Haas VF-19 2 / 10 Фотограф: Джорджо Пиола Два крыла Haas в чуть ином ракурсе – так хорошо видно различие в торцевых пластинах. В пятницу гонщики провели сравнительные испытания, чтобы собрать больше данных для подготовки к 2020 году.

Задняя часть Mercedes F1 W10 3 / 10 Фотограф: Джорджо Пиола Pirelli привезла в Техас шины 2020 года – в пятницу каждый пилот получило по два комплекта. Mercedes, не теряя времени, оснастила машины датчиками, чтобы получить побольше информации о поведении новинки и ее отличиях от существующей модели. Читайте также: Провал в Остине может привести к отказу от шин 2020 года

Mercedes F1 W10 в боксах 4 / 10 Фотограф: Джорджо Пиола В таком ракурсе видно, что матрицы с датчиками Киля были смонтированы на машинах Mercedes по-разному. У Валттери Боттаса их разместили позади передних колес.

Задняя подвеска Mercedes F1 W10 5 / 10 Фотограф: Джорджо Пиола Почти незаметная внешне деталь в точке крепления верхнего треугольного рычага задней подвески позволяет повысить эффективность охлаждения тормозных механизмов. Читайте также: Технический анализ: спорный элемент в подвеске Mercedes W10

Носовой обтекатель Red Bull RB15 6 / 10 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Узкий выходной канал S-воздуховода появился на машинах Red Bull в Японии – и с тех пор используется командой постоянно. Читайте также: Технический брифинг: эксперименты Red Bull с S-воздуховодом

Носовой обтекатель Ferrari SF90 7 / 10 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Входные отверстия S-воздуховода располагаются в нижней части носового обтекателя. Скажем, на Ferrari они изящно вписаны в общую конструкцию в месте примыкания рычага подвески.

Задняя часть Red Bull RB15 8 / 10 Фотограф: Джорджо Пиола Покинув Мехико и опустившись на уровень моря, команды Ф1 вернули на свои машины кузовные панели, плотно облегающие внутренние узлы. Читайте также: Технический брифинг: решения команд для трассы в Мехико

Выхлоп Red Bull RB15 9 / 10 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Обратите внимание, что «звуковые» выхлопные трубки малого диаметра на Red Bull чуть изгибаются вверх. Это способ направить отработанные газы в сторону заднего крыла и добавить машине еще немного аэродинамической эффективности.