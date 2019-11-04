Технический анализ Джорджо Пиолы
Гран При США: Шпионские фото технических новинок
Джорджо Пиола и фотографы агентства Sutton Images изучили решения команд на пит-лейне трассе в Остине, и нашли несколько примечательных деталей.
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Вариации переднего крыла Haas VF-19
Фотограф: Джорджо Пиола
Наглядное сравнение новой и старой версий переднего крыла Haas. Новинка (она слева) позволяет активнее перенаправлять воздух в обход колеса: закрылки с внешней стороны опускаются заметно ниже, оставляя больше места. Этой же цели служит вырез в задней части торцевой пластины.
Вариации переднего крыла Haas VF-19
Фотограф: Джорджо Пиола
Два крыла Haas в чуть ином ракурсе – так хорошо видно различие в торцевых пластинах. В пятницу гонщики провели сравнительные испытания, чтобы собрать больше данных для подготовки к 2020 году.
Задняя часть Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
Pirelli привезла в Техас шины 2020 года – в пятницу каждый пилот получило по два комплекта. Mercedes, не теряя времени, оснастила машины датчиками, чтобы получить побольше информации о поведении новинки и ее отличиях от существующей модели.
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Mercedes F1 W10 в боксах
Фотограф: Джорджо Пиола
В таком ракурсе видно, что матрицы с датчиками Киля были смонтированы на машинах Mercedes по-разному. У Валттери Боттаса их разместили позади передних колес.
Задняя подвеска Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
Почти незаметная внешне деталь в точке крепления верхнего треугольного рычага задней подвески позволяет повысить эффективность охлаждения тормозных механизмов.
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Носовой обтекатель Red Bull RB15
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Узкий выходной канал S-воздуховода появился на машинах Red Bull в Японии – и с тех пор используется командой постоянно.
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Носовой обтекатель Ferrari SF90
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Входные отверстия S-воздуховода располагаются в нижней части носового обтекателя. Скажем, на Ferrari они изящно вписаны в общую конструкцию в месте примыкания рычага подвески.
Задняя часть Red Bull RB15
Фотограф: Джорджо Пиола
Покинув Мехико и опустившись на уровень моря, команды Ф1 вернули на свои машины кузовные панели, плотно облегающие внутренние узлы.
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Выхлоп Red Bull RB15
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Обратите внимание, что «звуковые» выхлопные трубки малого диаметра на Red Bull чуть изгибаются вверх. Это способ направить отработанные газы в сторону заднего крыла и добавить машине еще немного аэродинамической эффективности.
Датчики на Renault RS19 в боксах
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
В Renault также воспользовались возможностью собрать данные о поведении шин 2020 года. Интересно, что матрица с датчиками у французской команды совсем не такая. как у Mercedes.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Автор
|Джорджо Пиола
Гран При США: Шпионские фото технических новинок
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