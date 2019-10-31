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Формула 1 / Гран При США / Анонс

Гран При США: пять вопросов перед гонкой

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Гран При США: пять вопросов перед гонкой
Автор:
31 окт. 2019 г., 06:25

Сезон Формулы 1 стремительно близится к завершению. Олег Карпов задает главные вопросы перед этапом в Остине, после которого в календаре останется всего две гонки.

1. Оформит ли Хэмилтон титул?

В общем, с ответом на этот вопрос все предельно ясно. Это «да». Льюису Хэмилтону придется отменить бронь в ресторане только в том случае, если в США он сойдет с дистанции. Математика говорит о том, что для победы в чемпионате достаточно восьмого места на финише. А не дать лидеру чемпионата закончить гонку в первой восьмерке может лишь нечто наподобие случившегося в Хоккенхайме. Но рассчитывать на две такие гонки в один сезон все же вряд ли стоит.

К тому же, Льюису может помочь и его единственный соперник – Валттери Боттас. Чтобы отложить коронацию напарника до Бразилии, ему обязательно нужно побеждать. А это в 2019 году случалось всего трижды.

2. Заработает ли Ferrari еще один поул?

Если бы в Формуле 1 выдавали очки по субботам, турнирная таблица чемпионата выглядела бы сейчас совсем иначе. Да, преимущество Mercedes в первой половине сезона было бесспорным, с какой точки зрения на этот вопрос ни посмотри. Но вот после летнего перерыва победы даются «Серебряным стрелам» уже с трудом. А уж поулы – те не даются совсем. Начиная с этапа в Бельгии, с первой стартовой позиции стартовали только красные машины. Больше того, частенько Ferrari полностью бронирует за собой первый стартовый ряд – и лишь в воскресенье ценой невероятных усилий упускает добытое днем раньше преимущество.

Так или иначе, сейчас очевидно, что быстрейшая машина чемпионата – по крайней мере на одном круге – именно у Скудерии. Заработает ли она седьмой поул подряд?

 

Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

3. Выиграет ли Ferrari, наконец, гонку?

Думается, Маттиа Бинотто с легкостью променял бы пару-тройку поулов на хотя бы одну победу в прошедших гонках. Раз за разом с Ferrari что-то случается – и порой сложно отделаться от ощущения, что Скудерия сама виновата в своих бедах. Тактические просчеты командного мостика Ferrari – это притча во языцех Формулы 1. Даже в гонках, когда подопечным Бинотто откровенно не везло, всегда найдутся те, кто скажут, что виноваты сами итальянцы. Но нельзя не признать, что без невезения тут тоже не обошлось…

Так или иначе, от того, с каким упорством Ferrari упускает победы, скоро перестанет быть смешно. Надо исправляться. К тому же, в Техасе будет дополнительный повод прервать неприятную тенденцию – надо хотя бы постараться испортить Льюису праздник по случаю завоевания шестого титула.

4. Догонит ли Феттель Леклера?

После побед в Бельгии и Италии Шарль Леклер начал, наверное, и сам привыкать к роли лидера Ferrari. Но все оказалось не так просто. Выяснилось, что напарник даже с третьего места может выйти вперед за счет более раннего или, напротив, более позднего пит-стопа. Что он вполне может нарушить достигнутые перед стартом договоренности. Что он может, в конце концов, просто оказаться быстрее. Не то чтобы Себастьян идеально провел последние несколько недель – но так или иначе смог доказать, что и у него еще есть порох пороховницах.

Шарль все еще впереди напарника в турнирной таблице чемпионата мира, но отрыв за пару последних Гран При похудел до шести очков. Дуэль двух представителей Ferrari в борьбе за третье место в личном зачете – пожалуй, главная в оставшейся части чемпионата. А если подраматизировать, то можно и вовсе заявить, будто именно сейчас будет решаться вопрос о том, кто поведет Скудерию к победам в следующем году.

 

Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

5. Опередит ли Квят напарника?

Заработанные очки в Формуле 1 говорят далеко не о всем, но чаще всего именно по этому показателю о выступлениях пилотов судит широкая публика. В конце концов, счет на табло – это и есть главный критерий определения успешности спортсмена… И если говорить именно об очках, то вторая половина чемпионата складывается для Даниила Квята далеко не идеально. С того момента как Пьер Гасли заменил в Toro Rosso Алекса Элбона, француз принес команде больше очков, чем россиянин: 14 против 7.

Да, заработанные баллы – это далеко не все. В конце концов, счетом на табло в противостоянии с Элбоном сейчас можно упрекнуть и Макса Ферстаппена. Но, так или иначе, Даниилу было бы неплохо поправить статистику – чтобы Николя Тодту было что показать в конце года доктору Марко. На всякий случай.

Опять же, можно согласиться, что турнирная таблица выглядела бы сейчас немного иначе, будь у Квята возможность закончить гонку в Монце. Но тут уж на судьбу лучше не сетовать – она, возможно, просто забрала должок за Хоккенхайм.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Автор Олег Карпов

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