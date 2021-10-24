Гран При США: пять быстрых выводов

1. Ферстаппен против Хэмилтона – лучшее, что могло случиться в Ф1

Просто потрясающая борьба.

Сколько таких гонок было в этом году, когда в борьбе за победу все решалось на самых последних кругах? Гран При США получился не самым ярким – но сколько же напряжения было в концовке!

После того как Макс и Льюис в квалификации забронировали себе места на первом ряду, казалось, что дело может закончиться очередным столкновением, но как же здорово, что они оба выехали из первого поворота…

Нам крупно повезло.

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

2. Трасса в Остине – не трасса Mercedes

С предсказаниями в этом сезоне сложновато. После Турции многие обозреватели сходились во мнении, что едва ли не на пяти из шести оставшихся трассах преимущество должно быть у Mercedes. А уж про Остин почти все были уверены, что это территория Mercedes. Но Red Bull смотрелась в Штатах очень неплохо!

Кто мог предсказать победу Макса Ферстаппена в квалификации? Есть ощущение, что голландец мог с легкостью выиграть эту гонку, не пропусти он Льюиса Хэмилтона на старте. Но в итоге и так получилось неплохо.

Говорят, в Мексике преимущество должно быть у Red Bull. Но к чему теперь эти гадания?

3. Надежность может решить исход борьбы за титул

Исход борьбы за титул могут решить либо мелочи – например, уступчивость круговых. Но страшнее всего для каждого из претендентов на титул – сход в одной из оставшихся гонок.

Чтобы понять, что у Mercedes проблемы с надежностью моторов – не нужно быть экспертом. В Техасе Валттери Боттас получил очередной штраф за замену двигателя внутреннего сгорания – при том что уже менял моторы в Монце и Сочи. До конца чемпионата остается еще пять гонок. Льюис получил новый ICE в Стамбуле. Но хватит ли этого до Абу-Даби?

Многие уверены, что Хэмилтону еще предстоит еще одна смена мотора. Рискнут ли в Mercedes оставить Льюису стамбульский двигатель до финала?

4. Цунода провел лучший Гран При в сезоне

Что ж, Юки есть за что ругать в этом году – с этим не поспоришь. Но в Штатах японский пилот был хорош. Да, по темпу он все еще проигрывает Пьеру Гасли – но главное, что ему удалось собрать неплохой уик-энд. Попадание в Q3 в квалификации, пусть и на мягких шинах, отличная борьба с Валттери Боттасом в начале и несколько эффектных обгонов – в общем, зачет, Юки. Продолжай в том же духе.

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

5. Алонсо не стареет

Война Фернандо Алонсо с судьями продолжается. Неважно, что он борется лишь за малые очки – Фернандо Алонсо готов драться за все, что попадается на пути. Его борьба с пилотами Alfa Romeo и без того была классной. Но с его комментариями – еще более увлекательной.

Если вы думали, что в 40 лет он потеряет в мотивации – вы точно ошибались.