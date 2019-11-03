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Формула 1 / Гран При США / Аналитика

Гран При США: пять быстрых выводов

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Гран При США: пять быстрых выводов
Автор:
3 нояб. 2019 г., 21:04

Валттери Боттас выиграл гонку, Льюис Хэмилтон оформил шестой в карьере титул. Олег Карпов подводит итоги гонки в Техасе.

Не исключено, что последующие комментарии заставят нас изменить точку зрения на те или иные события гонки в Техасе. Но сразу после финиша главные выводы кажутся такими...

1. Хэмилтон – один из величайших пилотов в истории

Шесть титулов. Фантастическое достижение – даже если согласиться с тем, что Льюису повезло выступать за одну из сильнейших команд в истории Формулы 1. Но Mercedes обязана своими успехами и Хэмилтону тоже. Он провел еще один сезон, который можно назвать практически безупречным. Ошибка в Хоккенхайме – пожалуй, единственное, за что ему можно предъявить претензии. Но в остальном – нет, сейчас равных ему в Ф1 просто не найти.

Гонка в Остине – очередное произведение искусства в его исполнении. Так перевернуть уик-энд – после почти провальной квалификации до борьбы за победу – в современной Ф1 не может, наверное, никто.

Как бы фантастически это ни звучало, через 12 месяцев он может и сравняться с Михаэлем Шумахером по числу титулов и обойти его по количеству побед…

2. Скорость Ferrari куда-то делась

Очень сложно делать далеко идущие выводы по одному лишь уик-энду, но расстановка сил, которую мы увидели в США, чем-то очень напомнила ту, к которой мы успели привыкнуть летом: с преимуществом на стороне Mercedes и слегка отстающими от команды Тото Вольфа Red Bull и Ferrari. Причем тогда, в июне-июле, именно «Быки» зачастую были ближе к «Серебряным стрелам», чем машины из Маранелло. Примерно то же самое мы наблюдали и в Техасе.

У Ferrari начались проблемы как раз после публикации директивы FIA о работе датчиков расхода топлива – в незаконных махинациях с которыми соперники подозревали Скудерию. Совпадение? Возможно. В конце концов, это всего-навсего одна гонка, в которой у Себастьяна Феттеля очевидные проблемы возникли в самом начале, а Шарль Леклер использовал мотор скорее всего не самой последней спецификации. Подождем до Сан-Паулу.

3. McLaren останется четвертой

Об этом можно говорить все увереннее – подопечные Зака Брауна и Андреаса Зайдля близки к тому, чтобы забронировать за собой четвертую строчку в итоговом протоколе Кубка конструкторов. За что и оба они, и их подчиненные, включая пилотов, заслуживают услышать в свой адрес несколько смачных комплиментов. Да, это McLaren, а McLaren не должна быть довольна четвертым местом, но это только если не вспоминать, что было с той же самой командой всего год назад. Во второй половине сезона-2018 Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн зачастую боролись лишь с гонщиками Williams, а теперь… Теперь кажется, что если из команд-середняков кто-то в ближайшее время и присоединится к тройке лидеров – это как раз McLaren.

4. Боттас провел лучший уик-энд в сезоне

Вот такой Валттери (может быть, это уже версия 3.0?) нужен нам всем, чтобы было поинтереснее. Боттас провел идеальный уик-энд – столь уверенно и классно он, кажется, еще вообще не побеждал. Здесь были и идеальная квалификация, и отменный старт, и хладнокровие, и отличные обгоны, и прекрасная работа с резиной, и уверенная атака в борьбе за победу в концовке. Браво, Валттери. Вот только почаще бы…

5. Элбон рискует отправиться обратно в STR

Пилота Red Bull Racing Пьера Гасли в этом году не критиковали, наверное, только собственные родственники – да и им, возможно, порой очень хотелось. Француз явно не справился, и оправданий быть ему не может.

Пилота Red Bull Racing Алекса Элбона пока чаще предпочитают хвалить, но это лишь потому, что обстоятельства его дебюта в составе команды были несколько иными. Новичка ругать сложнее. Но чем дальше – тем меньше будет сходить ему с рук. Макс Ферстаппен вновь боролся с пилотами Mercedes и Ferrari, а Алекс… Да, в первом повороте ему не повезло, но так или иначе, проиграть минуту на финише напарнику – это перебор.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Сессия Гонка
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Олег Карпов

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