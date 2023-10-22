Гран При США: пять быстрых выводов

1. Такие гонки – интереснеe

Внимание, свежие новости от Капитана Очевидность: такая Формула 1 – интереснее той, какой она была на протяжении большей части текущего чемпионата. Когда есть борьба за победу – пусть даже такая, в которой легко назвать фаворита, – гонки смотрятся на одном дыхании. Максу Ферстаппену слишком многое в этом году досталось без борьбы, и когда ему все-таки приходится преодолевать – это значительно веселее.

Да, Макс хорош. Да, его прорыв после конфуза в квалификации смотрелся в определенном смысле даже буднично. Но это хоть что-то. Особенно при наличии «интриги» на последних кругах, когда Льюис Хэмилтон якобы догонял Ферстаппена…

Почаще бы.

2. Поражение McLaren в борьбе за победу – не повод для расстройства

Ландо Норрис вроде как снова не победил, когда лидировал в гонке… Но нет повода для печали. Этот Гран При США он выиграть мог лишь при более серьезных проблемах у Ферстаппена. С Льюисом, наверное, можно было бы побороться. Но это тоже сложно. Есть ощущение, что Ландо просто выжал максимум из ситуации.

Так или иначе, не надо забывать, где McLaren была еще четыре-пять месяцев назад, до первого большого пакета обновлений. Такой переворот – это достижение, о котором нельзя не упомянуть. Последний шаг – к победам – будет самым трудным на этом пути. Но McLaren в этом году доказала, что ничего невозможного для нее нет.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, на пит-лейне

3. Aston Martin в тупике

За зеленую команду становится немного тревожно. Сколь впечатляющим был прогресс McLaren, столь драматичным и провал Aston Martin. О подиумах уже не может быть и речи. Команда скатилась на пятое место в Кубке конструкторов, и уже совершенно точно на нем и останется – да, совсем не так представлялось развитие событий весной.

Тогда мы говорили о том, что у Aston Martin ввиду наличия большего количества времени на работу в аэродинамической трубе есть шансы серьезно подтянуться к Red Bull по ходу чемпионата, но случилось обратное: AMR теперь вообще – просто еще один середняк.

Но самое тревожное – это то, что обновления, которые разрабатываются в Сильверстоуне, не делают машину быстрее.

Читайте также: Формула 1 Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США

4. Руководителям Ф1 стоит прислушаться к Максу

Чемпион мира дело говорит… Спринтерские гонки лишают основное блюдо уик-энда остроты. Мы еще в субботу поняли, что даже при старте с третьего ряда у Макса Ферстаппена есть все шансы победить. Больше того, отрыв в спринте красноречиво свидетельствовал, что именно голландец является главным фаворитом гонки. Смотреть за Гран При было бы, наверное, чуть интереснее, не имей мы до старта гонки в воскресенье представления о том, насколько хороша машина Red Bull в гоночной спецификации в Остине.

Это, впрочем, лишь рассуждения. Боссы Ф1, похоже, давно все решили: спринтам быть, потому что так легче «продать» субботы и пятницы – и аргументы Ферстаппена их вряд ли сильно волнуют.

5. Беспомощность Переса – теперь норма

Само собой, лишь в сравнении с Максом Ферстаппеном. Быть может, не будь в составе Red Bull Racing голландца, мы бы и не подозревали сейчас о том, насколько слабо на самом деле выступает Серхио Перес. Никогда на фоне напарников мексиканец не смотрелся столь блекло, сколь в этом сезоне с конца весны.

Наверное, имеет место совокупность причин. Чеко все сложнее и сложнее справляться с машиной, которая с каждым новым пакетом обновлений все больше подходит под стиль пилотирования Макса. Чеко все сложнее сохранять голову холодной, видя насколько хорош его напарник. И конечно, Чеко все сложнее дистанцироваться от постоянных пересудов о будущем.

При таких вводных «поплыли» бы многие. Так что, возможно, пора просто перестать удивляться тому, что Перес не претендует даже на подиумы, когда его напарник с видимой легкостью выигрывает гонки с шестого места.

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images Серхио Перес, Red Bull RB19