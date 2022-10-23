Гран При США: пять быстрых выводов
Макс Ферстаппен выиграл еще один Гран При – теперь в США. Олег Карпов подводит итоги гонки в Остине спустя минуты после финиша.
1. Ферстаппен никогда не теряет мотивацию
Идеальная машина для побед. Как часто мы видели, что завоевав титул досрочно, пилоты начинают чуть менее охотно нажимать на педаль газа и чуть менее активно расставлять локти в борьбе за позиции на трассе? В случае с тем же Льюисом мы видели такое не один раз.
Ферстаппен – человек, для которого не существует положения в личном зачете. Не существует досрочных титулов и тому подобного. Когда он участвует в гонке, он просто участвует в гонке – и хочет победить независимо ни от каких обстоятельств.
Его эмоциональный выпад в адрес команды после плохого пит-стопа можно расценить как неуважение к коллегам, но это и лишнее подтверждение того, сколь он мотивирован.
2. У титула Red Bull горький привкус
Победа в «Быков» Кубке конструкторов омрачена смертью Дитриха Матешица. В такие дни не до празднований, но команда по крайней мере может найти удовлетворение в том, что большой босс был бы горд и доволен.
Тем не менее, горький привкус у этой победы Red Bull не только поэтому. История с превышением командой бюджетного лимита в сезоне-2021 до сих пор не закончена – и пока в ней не поставлена точка, у нас есть право задавать неприятные вопросы. А была бы она столь конкурентоспособна в этом году, если бы потратила меньше в прошлом? А действительно ли этот титул заслужен? Или дело здесь в том, что Кристиан Хорнер и компания немного смухлевали?
Чем быстрее FIA и Red Bull закроют это дело, попытавшись попутно ответить на большую часть неприятных вопросов, тем будет лучше для всех.
3. Алонсо, возможно, и не прогадал, выбрав Aston Martin
Зеленая команда уедет из Остина почти с пустыми руками, несмотря на то, что в какой-то момент Лэнс Стролл и Себастьян Феттель были полноправными участниками борьбы за позиции в пятерке сильнейших. По скорости Aston Martin были не просто лучшими в средней группе, они лишь немного уступали Mercedes, Red Bull и Ferrari. А это отличный знак. Особенно если вы Фернандо Алонсо.
Что произошло в гонке потом, серьезно на вывод о скорости машин не влияет. Сход Стролла и осечка механиков Феттеля к этому не имеют никакого отношения.
Неужели Фернандо действительно сделал правильную ставку на следующий сезон? Прогресс Aston Martin в этом году и правда впечатляет.
Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
4. …но отношения с напарником могут быть непростыми
Другое дело, что делить боксы Алонсо придется с Лэнсом Строллом, который в это воскресенье, вильнув на прямой, отправил Фернандо в стену.
Лэнс – сын владельца команды. Фернандо – тоже парень с характером. Не увидели ли мы превью сезона-2023 для Aston Martin?
5. Феттель – по-прежнему прекрасен
Да, он должен был финишировать заметно выше. Да, без этого злосчастного пит-стопа у Aston Martin было бы на финише этой гонки побольше очков. Но без него мы бы не увидели этих потрясающих обгонов в исполнении Себастьяна Феттеля в концовке Гран При США. Он уходит из Ф1 после этого сезона, но по-прежнему готов бороться до самого последнего поворота. Браво, Себ – с выбором гонщика дня болельщики все сделали верно.
И все-таки здорово, что Aston так подтянулась к концовке сезона.
Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, после пит-стопа
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
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