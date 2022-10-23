Гран При США: пять быстрых выводов

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1. Ферстаппен никогда не теряет мотивацию

Идеальная машина для побед. Как часто мы видели, что завоевав титул досрочно, пилоты начинают чуть менее охотно нажимать на педаль газа и чуть менее активно расставлять локти в борьбе за позиции на трассе? В случае с тем же Льюисом мы видели такое не один раз.

Ферстаппен – человек, для которого не существует положения в личном зачете. Не существует досрочных титулов и тому подобного. Когда он участвует в гонке, он просто участвует в гонке – и хочет победить независимо ни от каких обстоятельств.

Его эмоциональный выпад в адрес команды после плохого пит-стопа можно расценить как неуважение к коллегам, но это и лишнее подтверждение того, сколь он мотивирован.

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2. У титула Red Bull горький привкус

Победа в «Быков» Кубке конструкторов омрачена смертью Дитриха Матешица. В такие дни не до празднований, но команда по крайней мере может найти удовлетворение в том, что большой босс был бы горд и доволен.

Тем не менее, горький привкус у этой победы Red Bull не только поэтому. История с превышением командой бюджетного лимита в сезоне-2021 до сих пор не закончена – и пока в ней не поставлена точка, у нас есть право задавать неприятные вопросы. А была бы она столь конкурентоспособна в этом году, если бы потратила меньше в прошлом? А действительно ли этот титул заслужен? Или дело здесь в том, что Кристиан Хорнер и компания немного смухлевали?

Чем быстрее FIA и Red Bull закроют это дело, попытавшись попутно ответить на большую часть неприятных вопросов, тем будет лучше для всех.

3. Алонсо, возможно, и не прогадал, выбрав Aston Martin

Зеленая команда уедет из Остина почти с пустыми руками, несмотря на то, что в какой-то момент Лэнс Стролл и Себастьян Феттель были полноправными участниками борьбы за позиции в пятерке сильнейших. По скорости Aston Martin были не просто лучшими в средней группе, они лишь немного уступали Mercedes, Red Bull и Ferrari. А это отличный знак. Особенно если вы Фернандо Алонсо.

Что произошло в гонке потом, серьезно на вывод о скорости машин не влияет. Сход Стролла и осечка механиков Феттеля к этому не имеют никакого отношения.

Неужели Фернандо действительно сделал правильную ставку на следующий сезон? Прогресс Aston Martin в этом году и правда впечатляет.

Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

4. …но отношения с напарником могут быть непростыми

Другое дело, что делить боксы Алонсо придется с Лэнсом Строллом, который в это воскресенье, вильнув на прямой, отправил Фернандо в стену.

Лэнс – сын владельца команды. Фернандо – тоже парень с характером. Не увидели ли мы превью сезона-2023 для Aston Martin?

5. Феттель – по-прежнему прекрасен

Да, он должен был финишировать заметно выше. Да, без этого злосчастного пит-стопа у Aston Martin было бы на финише этой гонки побольше очков. Но без него мы бы не увидели этих потрясающих обгонов в исполнении Себастьяна Феттеля в концовке Гран При США. Он уходит из Ф1 после этого сезона, но по-прежнему готов бороться до самого последнего поворота. Браво, Себ – с выбором гонщика дня болельщики все сделали верно.

И все-таки здорово, что Aston так подтянулась к концовке сезона.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, после пит-стопа Фото: Стивен Ти / Motorsport Images