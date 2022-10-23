Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Ферстаппен выиграл яркую дуэль с Хэмилтоном за победу в Остине Следующая / Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США
Формула 1 / Гран При США Самое интересное

Гран При США: пять быстрых выводов

Макс Ферстаппен выиграл еще один Гран При – теперь в США. Олег Карпов подводит итоги гонки в Остине спустя минуты после финиша.

Олег Карпов
Автор:
Гран При США: пять быстрых выводов
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

1. Ферстаппен никогда не теряет мотивацию

Идеальная машина для побед. Как часто мы видели, что завоевав титул досрочно, пилоты начинают чуть менее охотно нажимать на педаль газа и чуть менее активно расставлять локти в борьбе за позиции на трассе? В случае с тем же Льюисом мы видели такое не один раз.

Ферстаппен – человек, для которого не существует положения в личном зачете. Не существует досрочных титулов и тому подобного. Когда он участвует в гонке, он просто участвует в гонке – и хочет победить независимо ни от каких обстоятельств.

Его эмоциональный выпад в адрес команды после плохого пит-стопа можно расценить как неуважение к коллегам, но это и лишнее подтверждение того, сколь он мотивирован.

Читайте также:

2. У титула Red Bull горький привкус

Победа в «Быков» Кубке конструкторов омрачена смертью Дитриха Матешица. В такие дни не до празднований, но команда по крайней мере может найти удовлетворение в том, что большой босс был бы горд и доволен.

Тем не менее, горький привкус у этой победы Red Bull не только поэтому. История с превышением командой бюджетного лимита в сезоне-2021 до сих пор не закончена – и пока в ней не поставлена точка, у нас есть право задавать неприятные вопросы. А была бы она столь конкурентоспособна в этом году, если бы потратила меньше в прошлом? А действительно ли этот титул заслужен? Или дело здесь в том, что Кристиан Хорнер и компания немного смухлевали?

Чем быстрее FIA и Red Bull закроют это дело, попытавшись попутно ответить на большую часть неприятных вопросов, тем будет лучше для всех.

Читайте также:

3. Алонсо, возможно, и не прогадал, выбрав Aston Martin

Зеленая команда уедет из Остина почти с пустыми руками, несмотря на то, что в какой-то момент Лэнс Стролл и Себастьян Феттель были полноправными участниками борьбы за позиции в пятерке сильнейших. По скорости Aston Martin были не просто лучшими в средней группе, они лишь немного уступали Mercedes, Red Bull и Ferrari. А это отличный знак. Особенно если вы Фернандо Алонсо.

Что произошло в гонке потом, серьезно на вывод о скорости машин не влияет. Сход Стролла и осечка механиков Феттеля к этому не имеют никакого отношения.

Неужели Фернандо действительно сделал правильную ставку на следующий сезон? Прогресс Aston Martin в этом году и правда впечатляет.

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

4. …но отношения с напарником могут быть непростыми

Другое дело, что делить боксы Алонсо придется с Лэнсом Строллом, который в это воскресенье, вильнув на прямой, отправил Фернандо в стену.

Лэнс – сын владельца команды. Фернандо – тоже парень с характером. Не увидели ли мы превью сезона-2023 для Aston Martin?

5. Феттель – по-прежнему прекрасен

Да, он должен был финишировать заметно выше. Да, без этого злосчастного пит-стопа у Aston Martin было бы на финише этой гонки побольше очков. Но без него мы бы не увидели этих потрясающих обгонов в исполнении Себастьяна Феттеля в концовке Гран При США. Он уходит из Ф1 после этого сезона, но по-прежнему готов бороться до самого последнего поворота. Браво, Себ – с выбором гонщика дня болельщики все сделали верно.

И все-таки здорово, что Aston так подтянулась к концовке сезона.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, после пит-стопа

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, после пит-стопа

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Поделились
Комментарии
Ферстаппен выиграл яркую дуэль с Хэмилтоном за победу в Остине
Предыдущая новость

Ферстаппен выиграл яркую дуэль с Хэмилтоном за победу в Остине
Следующая новость

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США
Олег Карпов Больше от
Олег Карпов
Гран При Японии: пять быстрых выводов Гран При Японии
Формула 1

Гран При Японии: пять быстрых выводов

Гран При Сингапура: пять быстрых выводов Гран При Сингапура
Формула 1

Гран При Сингапура: пять быстрых выводов

Гран При Италии: пять быстрых выводов Гран При Италии
Формула 1

Гран При Италии: пять быстрых выводов

Самое важное:

«Мы ни в кого не целимся». Штайнер объяснил задачу протестов Haas
Формула 1 Формула 1

«Мы ни в кого не целимся». Штайнер объяснил задачу протестов Haas

После финиша в Остине американская команда потребовала наказать соперников. Ее босс рассказал подробности этой истории

Тянак объявил о досрочном разрыве контракта с Hyundai WRC
WRC WRC

Тянак объявил о досрочном разрыве контракта с Hyundai WRC

Эстонский гонщик должен был выступать за команду в 2023 году, но воспользовался опционом, чтобы уйти досрочно

Вольф усомнился в справедливости штрафа Расселлу
Формула 1 Формула 1

Вольф усомнился в справедливости штрафа Расселлу

По мнению руководителя Mercedes, столкновение британского гонщика с Карлосом Сайнсом в первом повороте было гоночным эпизодом

Расселл извинился перед Сайнсом и назвал гонку худшей в сезоне
Формула 1 Формула 1

Расселл извинился перед Сайнсом и назвал гонку худшей в сезоне

Гонщик Mercedes признал свою вину в столкновении после старта. При этом его собственная машина тоже получила серьезные повреждения

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.