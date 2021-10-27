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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Гран При США: 5 самых интересных технических решений

Автор:
Соавтор:
Мэтт Сомерфилд

Команды Формулы 1 больше не готовят новинки для машин 2021 года, но адаптируют их к конкретным трассам. Вот что попалось в объектив Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images в Остине

Гран При США: 5 самых интересных технических решений
Область кокпита Alpine A521
Область кокпита Alpine A521
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

1. В жарких условиях Техаса команды Ф1 вернули вентиляционные панели у боковин кокпита для дополнительного выхода горячего воздуха из понтонов. Примечательно, что прежде они располагались на горизонтальном участке, а теперь – как видно на примере Alpine – частично заходят и на вертикальный в области крепления Halo.
Область кокпита McLaren MCL35M
Область кокпита McLaren MCL35M
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

1. Очень похожее решение можно обнаружить и на McLaren MCL35M.
Детали переднего крыла Alfa Romeo C41
Детали переднего крыла Alfa Romeo C41
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Фотограф: Джорджо Пиола

2. На быстрой трассе в Остине Alfa Romeo подрезала на своих C41 дальний закрылок переднего крыла – настолько, что он него осталась лишь тоненькая углепластиковая полоска.
Матрица с датчиками на AlphaTauri AT02
Матрица с датчиками на AlphaTauri AT02
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Фотограф: Джорджо Пиола

3. На машинах Ф1, кажется, нет такого места, куда нельзя было бы поставить матрицу с датчиками. AlphaTauri по ходу первой тренировки разместила ее перед задним крылом – с помощью довольно интересного крепления к торцевым пластинам.

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Серхио Перес за рулем Red Bull RB16B
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Фотограф: Без авторства

3. У Red Bull в пятницу утром можно было увидеть датчики на переднем крыле, смонтированные на вертикальной стойке. Интересно, что в отличие от Aston Martin в Турции, крепление на RB16B оказалось намного более простым.

Область дефлекторов Red Bull RB16B
Область дефлекторов Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. Мы уже не раз обращали внимание на интересную конструктивную особенность в области дефлекторов. Если в нижнем элементе сделаны какие-то прорези, по регламенту их нельзя перекрывать на виде сверху. Поэтому командам приходится переносить прорези и на другие детали, что придает им необычный вид.
Область дефлекторов McLaren MCL35M
Область дефлекторов McLaren MCL35M
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. В McLaren продвинулись на шаг дальше и для контроля зазоров используют металлические элементы.
Детали области дефлекторов Ferrari SF21
Детали области дефлекторов Ferrari SF21
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. Из-за невероятной сложности области дефлекторов прорези имеют замысловатую форму. При этом их толщина столь мала, что порой убедиться в наличии разрезов можно только при максимальном приближении.
Область дефлекторов Mercedes W12
Область дефлекторов Mercedes W12
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. Мы привыкли смотреть на дефлекторы сбоку – а этот кадр дает возможность увидеть их спереди, со стороны набегающего воздуха. Так картина распределения потоков становится куда более наглядной. Обратите внимания, что воздухозаборник в понтоне располагается выше, чтобы туда попадал «чистый» воздух с минимальной турбулентностью.
Заднее антикрыло Ferrari SF21
Заднее антикрыло Ferrari SF21
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Фотограф: Джорджо Пиола

5. Скудерия использовала на американском этапе конфигурацию с высоким уровнем прижимной силы. Помимо двух крупных плоскостей заднего крыла она включает Т-крыло с парой элементов.
Заднее антикрыло Mercedes W12
Заднее антикрыло Mercedes W12
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Фотограф: Джорджо Пиола

5. Подход Mercedes оказался похожим, но Т-крыло на W12 традиционно имеет Y-образную форму. В сравнении с Ferrari пилоны заднего крыла крупнее и расположены ближе друг к другу.
Заднее антикрыло Red Bull RB16B
Заднее антикрыло Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

5. У Red Bull машина загружена не столь сильно. Т-крыла на машине нет вовсе, а главная плоскость заднего крыла приподнимается к торцевым пластинам. Кроме того, в интересах американского рынка привычные логотипы Honda уступили место наклейкам Acura, а вместо Esso мы видим Exxon.

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