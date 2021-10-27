Технический анализ Джорджо Пиолы
Гран При США: 5 самых интересных технических решений
Команды Формулы 1 больше не готовят новинки для машин 2021 года, но адаптируют их к конкретным трассам. Вот что попалось в объектив Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images в Остине
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
3. На машинах Ф1, кажется, нет такого места, куда нельзя было бы поставить матрицу с датчиками. AlphaTauri по ходу первой тренировки разместила ее перед задним крылом – с помощью довольно интересного крепления к торцевым пластинам.
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Фотограф: Без авторства
3. У Red Bull в пятницу утром можно было увидеть датчики на переднем крыле, смонтированные на вертикальной стойке. Интересно, что в отличие от Aston Martin в Турции, крепление на RB16B оказалось намного более простым.
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
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