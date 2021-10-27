Гран При США: 5 самых интересных технических решений

Область кокпита Alpine A521 1 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images 1. В жарких условиях Техаса команды Ф1 вернули вентиляционные панели у боковин кокпита для дополнительного выхода горячего воздуха из понтонов. Примечательно, что прежде они располагались на горизонтальном участке, а теперь – как видно на примере Alpine – частично заходят и на вертикальный в области крепления Halo.

Область кокпита McLaren MCL35M 2 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images 1. Очень похожее решение можно обнаружить и на McLaren MCL35M.

Детали переднего крыла Alfa Romeo C41 3 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола 2. На быстрой трассе в Остине Alfa Romeo подрезала на своих C41 дальний закрылок переднего крыла – настолько, что он него осталась лишь тоненькая углепластиковая полоска.

Матрица с датчиками на AlphaTauri AT02 4 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола 3. На машинах Ф1, кажется, нет такого места, куда нельзя было бы поставить матрицу с датчиками. AlphaTauri по ходу первой тренировки разместила ее перед задним крылом – с помощью довольно интересного крепления к торцевым пластинам. Читайте также: Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»

Серхио Перес за рулем Red Bull RB16B 5 / 12 Фотограф: Без авторства 3. У Red Bull в пятницу утром можно было увидеть датчики на переднем крыле, смонтированные на вертикальной стойке. Интересно, что в отличие от Aston Martin в Турции, крепление на RB16B оказалось намного более простым.

Область дефлекторов Red Bull RB16B 6 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола 4. Мы уже не раз обращали внимание на интересную конструктивную особенность в области дефлекторов. Если в нижнем элементе сделаны какие-то прорези, по регламенту их нельзя перекрывать на виде сверху. Поэтому командам приходится переносить прорези и на другие детали, что придает им необычный вид.

Область дефлекторов McLaren MCL35M 7 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола 4. В McLaren продвинулись на шаг дальше и для контроля зазоров используют металлические элементы.

Детали области дефлекторов Ferrari SF21 8 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола 4. Из-за невероятной сложности области дефлекторов прорези имеют замысловатую форму. При этом их толщина столь мала, что порой убедиться в наличии разрезов можно только при максимальном приближении.

Область дефлекторов Mercedes W12 9 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола 4. Мы привыкли смотреть на дефлекторы сбоку – а этот кадр дает возможность увидеть их спереди, со стороны набегающего воздуха. Так картина распределения потоков становится куда более наглядной. Обратите внимания, что воздухозаборник в понтоне располагается выше, чтобы туда попадал «чистый» воздух с минимальной турбулентностью.

Заднее антикрыло Ferrari SF21 10 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола 5. Скудерия использовала на американском этапе конфигурацию с высоким уровнем прижимной силы. Помимо двух крупных плоскостей заднего крыла она включает Т-крыло с парой элементов.

Заднее антикрыло Mercedes W12 11 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола 5. Подход Mercedes оказался похожим, но Т-крыло на W12 традиционно имеет Y-образную форму. В сравнении с Ferrari пилоны заднего крыла крупнее и расположены ближе друг к другу.