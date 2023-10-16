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Формула 1 / Гран При США Анонс

Гран При США-2023: расписание, факты и статистика

Во второй половине октября поклонников Ф1 ждут строенные гонки на американском континенте. Откроет их уик-эн в столице Техаса. Вот все, что важно знать про Гран При США

Вид на стартовую прямую

Главное:

Гонка United States Гран При США
Этап 18-й из 22
Место «Трасса Америк», Остин, Техас
Длина круга 5,513 км
Гоночная дистанция 19 кругов / 104,424 км (спринт)
56 кругов / 308,405 км
Направление движения Против часовой стрелки
Повороты 20 (11 левых, 9 правых)
Рекорд круга (гонка) 1:36.169 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari / 2019
206,374 км/ч
Рекорд круга (квалификация) 1:32.029 – Finland Валттери Боттас /  Mercedes / 2019
215,658 км/ч
Выбор шин на этап C2 / C3 / C4
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Вот каким выглядит город Остин, если смотреть с трассы

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 20 октября, пятница  20:30-21:30
Квалификация (18/15/12)* 21 октября, суббота  0:00-1:00 
Квалификация спринта (12/10/8)* 21 октября, суббота  20:30-21:15
Спринт 22 октября, воскресенье  1:00
Гонка

22 октября, воскресенье 

  22:00

*продолжительность сегментов в минутах

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Прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

20 октября, пятница

 32/17 °C Ясно 2% Юго-западный, 2 м/с до 23%
21 октября, суббота 28/15 °C

Ясно, легкая облачность

 5%

Юго-восточный, 2 м/с

 до 38%
22 октября, воскресенье 30/17 °C Ясно, легкая облачность 0%

Юго-восточный, 3 м/с, порывы до 8 м/с

 до 33%
После старта Гран При США 2022 года: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75

После старта Гран При США 2022 года: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75

Фото: Эрик Юниус

Статистика 2022 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:36.857 – Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
Лучшее время во второй тренировке 1:36.810 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Лучшее время в третьей тренировке 1:35.825 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
Время поула

1:34.256 – Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
210,339 км/ч
Победитель гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
1 час 42:11.687

Средняя скорость – 181,068 км/ч
Лидеры гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 1 до 13 круга
Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing – 14-й круг

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 15 до 17 круга
Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – 18-й круг

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 19 до 35 круга

Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing – с 36 до 38 круга
 Себастьян Феттель / United Kingdom Aston Martin – с 39 до 40 круга
United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes – с 41 до 49 круга
Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 50 до 56 круга
Тактика победителя

2 пит-стопа
13-й и 35-й круги
Medium – Hard – Medium
Лучший круг в гонке 1:38.788 – United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes
(56-й из 56)
Подиум

1. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing

2. United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes

3. Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Освежите в памяти ту гонку Ферстаппен выиграл яркую дуэль с Хэмилтоном за победу в Остине

Гран При США: пять быстрых выводов
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Рекордсмены Гран При США:
  Пилоты Команды
Победы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (6)

Italy Ferrari (10)
Поулы

 Михаэль Шумахер (4)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (4)

 United Kingdom Lotus (8)
Italy Ferrari (8)
Лучшие круги

 Себастьян Феттель (5)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (2)

Italy Ferrari (12)
*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков и команд, уступающий рекорду
Рекордсмены Гран При на территории США*:
  Пилоты Команды
Победы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (6)

Italy Ferrari (13)
Поулы

Brazil Айртон Сенна (5)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (4)

 Italy Ferrari (15)
Лучшие круги

 Себастьян Феттель (5)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (2)
Netherlands Макс Ферстаппен (2)

Italy Ferrari (16)

*включая Гран При Далласа, Детройта, Лас-Вегаса, Лонг-Бич и Майами, но без учета «500 миль Индианаполиса» 1950-60 годов
**курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков и команд, уступающий рекорду

Трасса Гран При США

Трасса Гран При США

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