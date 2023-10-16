Гран При США-2023: расписание, факты и статистика
Во второй половине октября поклонников Ф1 ждут строенные гонки на американском континенте. Откроет их уик-эн в столице Техаса. Вот все, что важно знать про Гран При США
Главное:
|Гонка
|Гран При США
|Этап
|18-й из 22
|Место
|«Трасса Америк», Остин, Техас
|Длина круга
|5,513 км
|Гоночная дистанция
|19 кругов / 104,424 км (спринт)
56 кругов / 308,405 км
|Направление движения
|Против часовой стрелки
|Повороты
|20 (11 левых, 9 правых)
|Рекорд круга (гонка)
|1:36.169 – Шарль Леклер / Ferrari / 2019
206,374 км/ч
|Рекорд круга (квалификация)
|1:32.029 – Валттери Боттас / Mercedes / 2019
215,658 км/ч
|Выбор шин на этап
|C2 / C3 / C4
Вот каким выглядит город Остин, если смотреть с трассы
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|20 октября, пятница
|20:30-21:30
|Квалификация (18/15/12)*
|21 октября, суббота
|0:00-1:00
|Квалификация спринта (12/10/8)*
|21 октября, суббота
|20:30-21:15
|Спринт
|22 октября, воскресенье
|1:00
|Гонка
|
22 октября, воскресенье
|22:00
*продолжительность сегментов в минутах
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
20 октября, пятница
|32/17 °C
|Ясно
|2%
|Юго-западный, 2 м/с
|до 23%
|21 октября, суббота
|28/15 °C
|
Ясно, легкая облачность
|5%
|
Юго-восточный, 2 м/с
|до 38%
|22 октября, воскресенье
|30/17 °C
|Ясно, легкая облачность
|0%
|
Юго-восточный, 3 м/с, порывы до 8 м/с
|до 33%
После старта Гран При США 2022 года: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75
Фото: Эрик Юниус
Статистика 2022 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:36.857 – Карлос Сайнс / Ferrari
|Лучшее время во второй тренировке
|1:36.810 – Шарль Леклер / Ferrari
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:35.825 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
|Время поула
|
1:34.256 – Карлос Сайнс / Ferrari
|Победитель гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
Средняя скорость – 181,068 км/ч
|Лидеры гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 1 до 13 круга
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 15 до 17 круга
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 19 до 35 круга
Серхио Перес / Red Bull Racing – с 36 до 38 круга
|Тактика победителя
|
2 пит-стопа
|Лучший круг в гонке
|1:38.788 – Джордж Расселл / Mercedes
(56-й из 56)
|Подиум
|
1. Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
2. Льюис Хэмилтон / Mercedes
3. Шарль Леклер / Ferrari
|Освежите в памяти ту гонку
|Ферстаппен выиграл яркую дуэль с Хэмилтоном за победу в Остине
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (6)
|
Ferrari (10)
|Поулы
|
Михаэль Шумахер (4)
| Lotus (8)
Ferrari (8)
|Лучшие круги
|
Себастьян Феттель (5)
|
Ferrari (12)
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (6)
|
Ferrari (13)
|Поулы
|
Айртон Сенна (5)
|Ferrari (15)
|Лучшие круги
|
Себастьян Феттель (5)
|
Ferrari (16)
*включая Гран При Далласа, Детройта, Лас-Вегаса, Лонг-Бич и Майами, но без учета «500 миль Индианаполиса» 1950-60 годов
**курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков и команд, уступающий рекорду
Трасса Гран При США
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