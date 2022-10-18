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Формула 1 / Гран При США Статистика

Гран При США-2022: расписание, факты и статистика

Вся самая важная информация о предстоящем этапе Формулы 1 в Остине.

Гран При США-2022: расписание, факты и статистика
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Главное:

Гонка  Гран При США
Место Остин, «Трасса Америк»
Длина круга 5,513 км
Гоночная дистанция 56 кругов / 308,405 км
Направление движения Против часовой стрелки
Повороты 20 (11 левых, 9 правых)
Рекорд круга (гонка) 1:36.169 – Monaco Шарль Леклер /  Ferrari / 2019
Рекорд круга (квалификация) 1:32.029 –  Валттери Боттас /  Mercedes / 2019
Выбор шин на гонку C2 / C3 / C4

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 21 октября, пятница  22:00-23:00
Вторая тренировка 22 октября, суббота  01:00-02:30* 
Третья тренировка 22 октября, суббота  22:00-23:00
Квалификация 23 октября, воскресенье  01:00-02:00
Гонка 23 октября, воскресенье   22:00

Статистика 2021 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:34.874 –  Валттери Боттас /  Mercedes
Лучшее время во второй тренировке 1:34.946 – Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull
Лучшее время в третьей тренировке 1:34.701 – Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull
Время поула 1:32.910 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
Победитель

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
1 час 34:36.552

Средняя скорость – 195,586 км/ч
Лучший круг в гонке 1:38.485 –  Льюис Хэмилтон /  Mercedes (41 из 56)
Подиум

1. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
2.  Льюис Хэмилтон /  Mercedes

3. Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull
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