Гран При США-2022: расписание, факты и статистика
Вся самая важная информация о предстоящем этапе Формулы 1 в Остине.
Главное:
|Гонка
|Гран При США
|Место
|Остин, «Трасса Америк»
|Длина круга
|5,513 км
|Гоночная дистанция
|56 кругов / 308,405 км
|Направление движения
|Против часовой стрелки
|Повороты
|20 (11 левых, 9 правых)
|Рекорд круга (гонка)
|1:36.169 – Шарль Леклер / Ferrari / 2019
|Рекорд круга (квалификация)
|1:32.029 – Валттери Боттас / Mercedes / 2019
|Выбор шин на гонку
|C2 / C3 / C4
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|21 октября, пятница
|22:00-23:00
|Вторая тренировка
|22 октября, суббота
|01:00-02:30*
|Третья тренировка
|22 октября, суббота
|22:00-23:00
|Квалификация
|23 октября, воскресенье
|01:00-02:00
|Гонка
|23 октября, воскресенье
|22:00
Статистика 2021 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:34.874 – Валттери Боттас / Mercedes
|Лучшее время во второй тренировке
|1:34.946 – Серхио Перес / Red Bull
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:34.701 – Серхио Перес / Red Bull
|Время поула
|1:32.910 – Макс Ферстаппен / Red Bull
|Победитель
|
Макс Ферстаппен / Red Bull
Средняя скорость – 195,586 км/ч
|Лучший круг в гонке
|1:38.485 – Льюис Хэмилтон / Mercedes (41 из 56)
|Подиум
|
1. Макс Ферстаппен / Red Bull
3. Серхио Перес / Red Bull
|Освежите в памяти ту гонку
Трасса Гран При США
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