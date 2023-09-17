Гран При Сингапура: пять быстрых выводов

1. Сайнс сделал Леклера вторым пилотом

Сенсация? Вряд ли. Но неожиданность точно. Карлос Сайнс – тот самый человек, кто остановил серию Red Bull. Для этого не потребовалось творить что-то невозможное. «Быки» сами оступились – и даже как-то неправильно говорить, будто Карлос в этой гонке их одолел. Макс с Серхио просто-напросто не участвовали в борьбе за победу, по какой-то причине устранившись от нее самостоятельно.

Все, что сделал Сайнс – выдал идеальный уик-энд именно тогда, когда замаячил шанс на победу. Он вообще очень хорош после летнего перерыва. Что-то изменилось: именно испанец теперь комфортнее чувствует себя за рулем Ferrari – и именно он теперь ее первый пилот. Можно спорить по поводу гоночного темпа в Монце. Там Шарль Леклер был быстрее в концовке, но не стоит забывать, что там Карлос всю гонку вынужден был обороняться и быстрее «убил» свои шины.

В Голландии он был просто наголову сильнее, а в Сингапуре взял второй подряд поул – и именно это стало залогом его победы. Отрыв в 0,08 секунды на назовешь огромным, но это Формула 1 – здесь все решают мелочи. Леклер остался третьим, и был обречен на то, чтобы стать инструментом для стратегов Ferrari в борьбе за победу.

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2. Работа Вассера приносит плоды

Конечно, это не то, чего ждут от Ferrari ее болельщики. Одна победа в 15 гонках сезона – не повод для ликования. Но важно помнить о том, что Фред Вассер принял команду только зимой, когда работа над машиной была уже завершена. Уже при нем технический департамент в Маранелло принял решение отказаться от прошлогодней концепции, признав, что ее потолок ниже, чем у Red Bull. Параллельно с этим Фреду надо было разбираться и с остальными проблемными зонами – включая тактику. И сделай он эту работу плохо, победы в Сингапуре у Ferrari бы не было.

Еще рано объявлять, что кризис позади. До этого пока очень и очень далеко. Но впервые с начала прошлого сезона команда демонстрирует положительную динамику – прибавляя, а не теряя преимущество относительно соперников. И это здорово. Не только для Ferrari, но и для всей Формулы 1.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

3. Red Bull не смогла

Еще рано говорить о причинах. Тем более, пока не надо валить все на пресловутую директиву FIA про гнущиеся антикрылья. Одна гонка – особенно такая – еще не показатель.

Помните 2015 год? Тогда доминировавшая команда Mercedes вдруг тоже неожиданно провалилась в Сингапуре – и подопечные Тото Вольфа так до конца и не разобрались, в чем тогда было дело. Возможно, это и правда особенная трасса, и такие аномалии для нее – как раз норма?

Так или иначе, пока достаточно и просто констатировать: Red Bull не выиграет все гонки в этом году.

Хорошо это или плохо? Это мог бы получиться невероятный прецедент. Теперь максимум, на что может рассчитывать Red Bull – это повторить достижение McLaren 1988 года с одним поражением за сезон. Но для Ф1 этот Гран При Сингапура – все равно как глоток свежего воздуха.

4. McLaren – самая эффективная команда последних месяцев

То, что делают Андреа Стелла и его коллеги, заслуживает наивысших похвал. Пакет, который команда привезла в Австрию, позволил McLaren конкурировать с остальными топ-командами на скоростных трассах. После этого инженеры переключились на решение проблем в медленных поворотах – и новинки, доехавшие до Сингапура, опять позволили сделать шаг вперед. Без них McLaren скорее всего не была бы среди претендентов на победу в этот уик-энд.

Ландо Норрис, McLaren MCL60, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

5. Формула 1 великолепна

Вы же слышали все эти разговоры о том, что доминирование Red Bull – это не так и плохо для Формулы 1? Да, да. Эти самые разговоры о том, что мы должны ценить моменты, когда великая команда демонстрирует совершенство. Их ведут все эти эксперты, которые, казалось бы, должны стремиться сохранить внимание к индустрии, в которой они работают.

На самом деле Ф1 должна быть вот такой, какой она была в этот уик-энд в Сингапуре. С борьбой нескольких команд за победу – до последних метров дистанции. Гонки должны быть именно такими. С обгонами, нервами, тактическими баталиями. Авариями, в конце концов. Такими, как у Джорджа Расселла на последнем круге. А главное – с разными победителями.

Это было круто! Жаль, если это только раз в году.