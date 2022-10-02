Гран При Сингапура: пять быстрых выводов

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1. Празднования для Макса придется отложить

В Red Bull тоже работают люди – и тоже ошибаются. Команда лишила Макса Ферстаппена гарантированного поула в субботу из-за ошибки в расчетах по топливу. Голландцу пришлось по команде из боксов прервать круг, который был бы лучшим в сессии – с огромным запасом.

Ладно бы такое случилось на какой-нибудь другой трассе – но в Сингапуре Макс быстро выбраться из трафика не сумел, дополнительно осложнив себе задачу плохим стартом.

В общем, шанс оформить титул в за пять гонок до конца сезона и без того был не так велик. Но теперь – после ошибки самого Макса при атаке на Ландо Норриса – это может не получиться и в Японии. Особенно впечатлительные могут даже помечтать о том, что у соперников Макса еще есть шансы на титул… Хотя упустить победу в чемпионате он может разве что при каком-то совсем фантастическом сценарии.

2. Перес использовал свой шанс на сто процентов

Вторая половина сезоне складывается для Чеко сложно. Red Bull, выбирая направление развития машины, опиралась явно на предпочтения его напарника, и мексиканцу стало все сложнее находить общий язык с RB18. Но в Сингапуре Перес сполна воспользовался подарком со стороны команды и напарника – и реализовал шанс на победу.

Браво, Серхио! Классная оборона в борьбе с Шарлем Леклером. Чеко не дрогнул под давлением – и молодец. Теперь осталось только отстоять победу в кабинете у судей. Это может оказаться сложнее. Но пятисекундную подушку безопасности гонщик себе тоже заработал.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

3. Alpine позволила McLaren забить в пустые ворота

Не очень вовремя. Alpine проводила вторую половину сезона намного сильнее McLaren, шаг за шагом нарастив неплохой отрыв, но разом его растеряла – в одном Гран При, в котором по идее могла продолжить отрываться…

Два технических схода в гонке, в которой у главных соперников получилось практически все – и ситуация в борьбе за четвертое место в Кубке конструкторов перевернулась с ног на голову. Alpine теперь в роли догоняющих.

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4. Aston Martin поборется за седьмое место

Кроме шуток: Aston Martin можно назвать самой прогрессирующей командой по ходу чемпионата.

В начале сезона было ощущение, что команде Лоуренса Стролла придется бороться максимум с Williams, но зеленые – пусть медленно, но все же верно – прибавляли, и в Сингапуре собрали самый большой урожай очков в этом году.

Haas и AlphaTauri весь сезон были впереди, но теперь уже кажется, что Aston Martin им даже не соперник. По очкам команды вровень, а по скорости машины из Сильверстоуна сейчас уже намного быстрее.

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

5. Цунода не готов быть лидером AlphaTauri

Юки продлил-таки контракт с командой, но есть ощущение, что не в последнюю очередь благодаря тому, что переговоры Red Bull с Porsche провалились, и у австрийцев по-прежнему есть повод продолжать флиртовать с Honda. Ходят слухи, что логотипы японской копании вернутся на машины как Red Bull Racing, так и AlphaTauri – и решение по Цуноде такие теории только подкрепляет.

Но сам Юки пока все-таки слишком нестабилен. Скорость – уже не самая большая проблема, но японец продолжает бить машины. Если Пьер Гасли действительно уйдет в Alpine (а поговаривают, что официально об этом объявят уже на следующей неделе), Францу Тосту придется сложновато…