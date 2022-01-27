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Гран При Сингапура останется в календаре Ф1 до 2028 года

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Менеджмент Формулы 1 и промоутеры гонки на «Яс-Марине» договорились о продлении контракта на семь лет

Гран При Сингапура останется в календаре Ф1 до 2028 года
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Первая в истории Формулы 1 ночная гонка прошла в 2008 году в Сингапуре, однако два последних сезона чемпионат не приезжал на городскую трассу «Яс-Марина» из-за карантинных ограничений. 

В 2022-м Гран При запланирован на 2 октября – он должен пройти в тройной связке с гонками в России и Японии. 

При этом у Сингапура даже не было действующего контракта – о его подписании объявили только в четверг. Его срок составляет сразу семь лет: к пяти традиционным добавили еще два за пару отмененных Гран При.

«Я рад, что Ф1 продолжит приезжать в Ф1 еще семь лет, – цитирует пресс-служба руководителя Формулы 1 Стефано Доменикали. – Трасса "Марина-Бэй" в 2008-м приняла первую в истории ночную гонку Ф1, и с тех пор эта гонка радует болельщиков, команды и гонщиков.  

Сингапур занимает особое место в календаре Ф1, и продление контракта является частью долговременной стратегии роста спорта в Азии».

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