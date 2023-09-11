Гран При Сингапура-2023: расписание, факты и статистика
Осенние гастроли Формула 1 начинает в середине сентября на улицах Сингапура. Вот что важно знать о предстоящем уик-энде, включая измененную конфигурацию трассы «Марина-Бэй»
Главное:
|Гонка
|Гран При Сингапура
|Этап
|15-й из 22
|Трасса
|«Марина-Бэй»
|Длина круга
|4,928 км*
|Гоночная дистанция
|
63 круга / 310,327 км*
|Направление движения
|Против часовой стрелки
|Повороты
|19 (12 левых, 7 правых)
|Рекорд круга (квалификация)**
|1:36.015 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2018
189,832 км/ч
|Рекорд круга (гонка)**
|1:41.905 – Кевин Магнуссен / Haas / 2018
178,860 км/ч
|Выбор шин на этап
|C3 / C4 / C5
*конфигурация трассы изменена по сравнению с 2022 годом. Данные могут быть уточнены
**для прежней версии трассы (5,063 км)
Вид на окрестности трассы «Марина-Бэй»
Фото: Эрик Юниус
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|15 сентября, пятница
|12:30-13:30
|Вторая тренировка
|15 сентября, пятница
|16:00-17:00
|Третья тренировка
|16 сентября, суббота
|12:30-13:30
|Квалификация
|16 сентября, суббота
|16:00-17:00
|Гонка
|
17 сентября, воскресенье
|15:00
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
15 сентября, пятница
|33/26 °C
|Облачно
|17%
|Юго-восточный, 4 м/с, порывы до 7 м/с
|до 76%
|16 сентября, суббота
|31/26 °C
|
Облачно, возможна гроза
|40%
|
Юго-восточный, 3 м/с, порывы до 6 м/с
|до 82%
|17 сентября, воскресенье
|31/26 °C
|Дождь с грозой
|77%
|
Южный, 2 м/с, порывы до 6 м/с
|до 82%
После старта Гран При Сингапура 2022 года: впереди Серхио Перес, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Ландо Норрис, McLaren MCL36
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Статистика 2022 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:43.033 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Лучшее время во второй тренировке
|1:42.587 – Карлос Сайнс / Ferrari
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:57.782 – Шарль Леклер / Ferrari
|Время поула
|1:49.412 – Шарль Леклер / Ferrari
166,588 км/ч
|Победитель гонки
|
Серхио Перес / Red Bull Racing
Средняя скорость – 146,437 км/ч
|Лидеры гонки
|
Серхио Перес / Red Bull Racing – с 1 до 59 круга
|Тактика победителя
|
1 пит-стоп
Промежуточные – Medium
|Лучший круг в гонке
|1:46.458 – Джордж Расселл / Mercedes
(54-й из 59)
|Подиум
|
1. Серхио Перес / Red Bull Racing
2. Шарль Леклер / Ferrari
3. Карлос Сайнс / Ferrari
|Освежите в памяти ту гонку
|Перес победил в Сингапуре, опередив пару Ferrari
Рекордсмены Гран При Сингапура:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Себастьян Феттель (5)
|
Mercedes (4)
Red Bull Racing (4)
|Поулы
|
Себастьян Феттель (5)
|
Ferrari (6)
|Лучшие круги
|
Фернандо Алонсо (2)
Даниэль Риккардо (2)
Льюис Хэмилтон (2)
Кевин Магнуссен (2)
|
Red Bull Racing (3)
Mercedes (3)
*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков и команд, уступающий рекорду
Трасса Гран При Сингапура, конфигурация 2023 года
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