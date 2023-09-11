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Гран При Сингапура-2023: расписание, факты и статистика

Осенние гастроли Формула 1 начинает в середине сентября на улицах Сингапура. Вот что важно знать о предстоящем уик-энде, включая измененную конфигурацию трассы «Марина-Бэй»

Старт: Серхио Перес, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Ландо Норрис, McLaren MCL36, другие гонщики

Главное:

Гонка Singapore Гран При Сингапура
Этап 15-й из 22
Трасса «Марина-Бэй»
Длина круга 4,928 км*
Гоночная дистанция

63 круга / 310,327 км*
Направление движения Против часовой стрелки
Повороты 19 (12 левых, 7 правых)
Рекорд круга (квалификация)** 1:36.015 – United Kingdom Льюис Хэмилтон / Germany Mercedes / 2018
189,832 км/ч
Рекорд круга (гонка)** 1:41.905 – Denmark Кевин Магнуссен / United States Haas / 2018
178,860 км/ч
Выбор шин на этап C3 / C4 / C5

*конфигурация трассы изменена по сравнению с 2022 годом. Данные могут быть уточнены
**для прежней версии трассы (5,063 км)

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Вид на окрестности трассы «Марина-Бэй»

Вид на окрестности трассы «Марина-Бэй»

Фото: Эрик Юниус

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 15 сентября, пятница  12:30-13:30
Вторая тренировка 15 сентября, пятница  16:00-17:00 
Третья тренировка 16 сентября, суббота  12:30-13:30
Квалификация 16 сентября, суббота  16:00-17:00
Гонка

17 сентября, воскресенье 

  15:00

Прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

15 сентября, пятница

 33/26 °C Облачно 17% Юго-восточный, 4 м/с, порывы до 7 м/с до 76%
16 сентября, суббота 31/26 °C

Облачно, возможна гроза

 40%

Юго-восточный, 3 м/с, порывы до 6 м/с

 до 82%
17 сентября, воскресенье 31/26 °C Дождь с грозой 77%

Южный, 2 м/с, порывы до 6 м/с

 до 82%
После старта Гран При Сингапура 2022 года: впереди Серхио Перес, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Ландо Норрис, McLaren MCL36

После старта Гран При Сингапура 2022 года: впереди Серхио Перес, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Ландо Норрис, McLaren MCL36

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Статистика 2022 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:43.033 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Лучшее время во второй тренировке 1:42.587 – Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
Лучшее время в третьей тренировке 1:57.782 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Время поула 1:49.412 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
166,588 км/ч
Победитель гонки

Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing
2 часа 02:20.238

Средняя скорость – 146,437 км/ч
Лидеры гонки

Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing – с 1 до 59 круга
Тактика победителя

1 пит-стоп
35-й круг

Промежуточные – Medium
Лучший круг в гонке 1:46.458 – United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes
(54-й из 59)
Подиум

1. Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing

2. Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari

3. Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
Освежите в памяти ту гонку Перес победил в Сингапуре, опередив пару Ferrari

Гран При Сингапура: пять быстрых выводов

Рекордсмены Гран При Сингапура:

  Пилоты Команды
Победы

 Себастьян Феттель (5)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (4)

 Mercedes (4)

Austria Red Bull Racing (4)
Поулы

 Себастьян Феттель (5)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (5)

Italy Ferrari (6)
Лучшие круги

Spain Фернандо Алонсо (2)

Australia Даниэль Риккардо (2)

United Kingdom Льюис Хэмилтон (2)

Denmark Кевин Магнуссен (2)

Austria Red Bull Racing (3)

 Mercedes (3)

*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков и команд, уступающий рекорду

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Мнение: ситуация на рынке пилотов только кажется предельно спокойной

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