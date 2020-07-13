Гран При Штирии за 30 секунд: анимированные лэпчарты
Поделились
Комментарии
13 июл. 2020 г., 03:20
Не хотите тратить время на просмотр записи гонки? У вас есть возможность оценить происходившее на трассе меньше чем за минуту.
Вариант № 1 (статичный)
Вариант № 2 (динамичный)
Следующая новость
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Сессия
|Гонка
Гран При Штирии за 30 секунд: анимированные лэпчарты
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
1
Слайд-шоу