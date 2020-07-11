Гран При Штирии: стартовая решетка
На эту картину особенно приятно смотреть глазами Сайнса, Расселла и Латифи – все три пилота еще ни разу не стояли так близко к поул-позиции
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|
1
|
Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|
2
|
Макс Ферстаппен (Red Bull)
|
3
|
Карлос Сайнс (McLaren)
|
4
|
Валттери Боттас (Mercedes)
|
5
|
Эстебан Окон (Renault)
|
6
|
|
7
|
Пьер Гасли (AlphaTauri)
|
8
|
Даниэль Риккардо (Renault)
|
9
|
Ландо Норрис (McLaren)
(штраф + 3 позиции
за игнорирование желтых флагов
в первой практике)
|
10
|
Себастьян Феттель (Ferrari)
|
11
|
Шарль Леклер (Ferrari)
|
12
|
Джордж Расселл (Williams)
|
13
|
Лэнс Стролл (Racing Point)
|
14
|
Даниил Квят (AlphaTauri)
|
15
|
Кевин Магнуссен (Haas)
|
16
|
Кими Райкконен (Alfa Romeo)
|
17
|
Серхио Перес (Racing Point)
|
18
|
Николя Латифи (Williams)
|
19
|
Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)
|
20
|
Ромен Грожан (Haas)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Сессия
|Квалификация
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
|Пилоты
|Николя Латифи , Джордж Расселл , Карлос Сайнс В Магазин
|Автор
|Базиль Давуан