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Формула 1 / Гран При Штирии / Результаты

Гран При Штирии: стартовая решетка

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Гран При Штирии: стартовая решетка
Автор:
, редактор (Франция)
11 июл. 2020 г., 16:00

На эту картину особенно приятно смотреть глазами Сайнса, Расселла и Латифи – все три пилота еще ни разу не стояли так близко к поул-позиции

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 Льюис Хэмилтон (Mercedes) 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Макс Ферстаппен (Red Bull)

 

3

 

 Карлос Сайнс (McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

 Валттери Боттас (Mercedes)

 

 

5

 Эстебан Окон (Renault) 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Thailand Алекс Элбон (Red Bull) 

 

7

 

 Пьер Гасли (AlphaTauri) 


 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Australia Даниэль Риккардо (Renault)

 

 

9

 

 Ландо Норрис (McLaren)

(штраф + 3 позиции

за игнорирование желтых флагов

в первой практике)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Себастьян Феттель (Ferrari)

 

11

 

Monaco Шарль Леклер (Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 Джордж Расселл (Williams)

 

 

13

 

 Лэнс Стролл (Racing Point) 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 Даниил Квят (AlphaTauri) 

 

15

 Кевин Магнуссен (Haas) 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 Кими Райкконен (Alfa Romeo)

 

 

17

 

 Серхио Перес (Racing Point)

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 Николя Латифи (Williams)

 

19

 

Italy Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 Ромен Грожан (Haas)

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Квалификация
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Николя Латифи , Джордж Расселл , Карлос Сайнс В Магазин
Автор Базиль Давуан

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