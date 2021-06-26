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Формула 1 / Гран При Штирии Новости

Гран При Штирии: стартовая решетка

Автор:
, Редактор

Ландо Норрис вклинился между пилотами топ-команд, а Джорджу Расселлу не хватило восьми тысячных до первой десятки

Гран При Штирии: стартовая решетка

Квалификация Гран При Штирии закончилась победой Макса Ферстаппена. Второе время показал Валттери Боттас, но из-за штрафа финн начнет гонку только 5-м.

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1

 

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

Стартует на шинах Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Льюис Хэмилтон

(Mercedes)

Стартует на шинах Medium

 

 

3

 

 Ландо Норрис

(McLaren)

Стартует на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Mexico Серхио Перес

(Red Bull)

Стартует на шинах Soft

 

 

5

 

Валттери Боттас

(Mercedes)

Стартует на шинах Medium

 

* Пилот показал 2-й результат,

но наказан потерей 3-х

позиций на старте за создание

опасной ситуации на пит-лейне

во 2-й пятничной тренировке

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 Пьер Гасли

(AlphaTauri)

Стартует на шинах Soft

 

 

7

 

Monaco Шарль Леклер

(Ferrari)

Стартует на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 Фернандо Алонсо

(Alpine)

Стартует на шинах Soft

 

9

 

 

 Лэнс Стролл

(Aston Martin)

Стартует на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Джордж Расселл

(Williams)

 

 

11

 

Japan Юки Цунода

(AlphaTauri)

Стартует на шинах Soft

* Пилот показал 8-й результат,

но был оштрафован потерей

3 мест на стартовой решетке

за блокировку Боттаса

в третьем сегменте

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 

Карлос Санйс

(Ferrari)

 

13

 

Australia Даниэль Риккардо

(McLaren) 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

 

15

 

Italy Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Николя Латифи

(Williams)

 

 

17

 

 

 Эстебан Окон

(Alpine)

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 

 

19

 

Germany Мик Шумахер

(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Russian Federation Никита Мазепин

(Haas)

 

 

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