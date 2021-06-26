Гран При Штирии: стартовая решетка
Ландо Норрис вклинился между пилотами топ-команд, а Джорджу Расселлу не хватило восьми тысячных до первой десятки
Квалификация Гран При Штирии закончилась победой Макса Ферстаппена. Второе время показал Валттери Боттас, но из-за штрафа финн начнет гонку только 5-м.
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|
1
|
Макс Ферстаппен
Стартует на шинах Medium
|
2
|
Льюис Хэмилтон
(Mercedes)
Стартует на шинах Medium
|
3
|
Ландо Норрис
(McLaren)
Стартует на шинах Soft
|
4
|
Серхио Перес
(Red Bull)
Стартует на шинах Soft
|
5
|
Валттери Боттас
(Mercedes)
Стартует на шинах Medium
* Пилот показал 2-й результат,
но наказан потерей 3-х
позиций на старте за создание
опасной ситуации на пит-лейне
во 2-й пятничной тренировке
|
6
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
Стартует на шинах Soft
|
7
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
Стартует на шинах Soft
|
8
|
Фернандо Алонсо
(Alpine)
Стартует на шинах Soft
|
9
|
Лэнс Стролл
(Aston Martin)
Стартует на шинах Soft
|
10
|
Джордж Расселл
(Williams)
|
11
|
Юки Цунода
(AlphaTauri)
Стартует на шинах Soft
* Пилот показал 8-й результат,
но был оштрафован потерей
3 мест на стартовой решетке
за блокировку Боттаса
в третьем сегменте
|
12
|
Карлос Санйс
(Ferrari)
|
13
|
Даниэль Риккардо
(McLaren)
|
14
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
15
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|
16
|
Николя Латифи
(Williams)
|
17
|
Эстебан Окон
(Alpine)
|
18
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|
19
|
Мик Шумахер
(Haas)
|
20
|
Никита Мазепин
(Haas)
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