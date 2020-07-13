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Гран При Штирии: шпионские фото технических новинок

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Гран При Штирии: шпионские фото технических новинок
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
13 июл. 2020 г., 13:16

Join us as we delve into the latest technical developments on display ahead of the Styrian Grand Prix at the Red Bull Ring, courtesy of Motorsport Images.

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Детали днища McLaren MCL35

Детали днища McLaren MCL35
1/17

Фотограф: Джорджо Пиола

В тренировках на McLaren Карлоса Сайнса ненадолго появился вариант днища с горизонтальным элементом перед задним колесом. Такое решение уже использует Ferrari. Для испытаний новинку покрыли аэродинамической краской

Детали днища Ferrari SF1000

Детали днища Ferrari SF1000
2/17

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Сама Скудерия опробовала новую версию днища с девятью диагональными прорезями перед задними колесами. Из-за этого упомянутый выше горизонтальный элемент чуть изменил очертания

Фрагмент задней части машины McLaren MCL35

Фрагмент задней части машины McLaren MCL35
3/17

Фотограф: Марк Саттон

Проанализировав итоги первого Гран При, в Уокинге подготовили более «облегающие» кузовные панели – они повышают аэродинамическую эффективность за счет уменьшения вентиляционных отверстий. Обратите внимание на дополнительный элемент у задней кромки понтона.

Торцевая пластина заднего крыла Red Bull RB16

Торцевая пластина заднего крыла Red Bull RB16
4/17

Фотограф: Джорджо Пиола

Вслед за передним крылом Red Bull обновила и заднее. Волнообразные вырезы позволяют создать нужный градиент давления за счет перетекания воздушных потоков. Что-то похожее мы уже видели прежде у Mercedes, Haas и AlphaTauri

Алекс Элбон за рулем Red Bull RB16

Алекс Элбон за рулем Red Bull RB16
5/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Что любопытно, на машине Элбона новое заднее крыло поставили одновременно со старым передним

Область кокпита Ferrari SF1000

Область кокпита Ferrari SF1000
6/17

Фотограф: FIA

В таком ракурсе отлично видна конфигурация элементов охлаждения в кузовных панелях Ferrari: панель с направляющими сбоку от кокпита и отверстие в месте крепления Halo

Джордж Расселл за рулем Williams FW43

Джордж Расселл за рулем Williams FW43
7/17

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

У Williams в этот уик-энд появилось новое Т-крыло с более крупными торцевыми пластинками

Шарль Леклер за рулем Ferrari SF1000

Шарль Леклер за рулем Ferrari SF1000
8/17

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Серия снимков под общим названием «Сравним разные машины с одного ракурса». У Ferrari SF1000 обращают на себя внимание довольно крупные отверстия для выхода горячего воздуха в задней части понтонов…

Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes F1 W11 EQ Performance

Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes F1 W11 EQ Performance
9/17

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

…на Mercedes W11 отверстия заметно меньше. Кроме того, чемпионы мира вернулись к заднему крылу на двух пилонах, тогда как неделю назад был один центральный…

Ромен Грожан за рулем Haas VF-20

Ромен Грожан за рулем Haas VF-20
10/17

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

…а на Haas VF-20, помимо возможности изучить детали диффузора, обращает на себя внимание «гребенка» с небольшими генераторами вихря на задней кромке контрольной планки. Не видите их? Мы тоже, но они там есть

Кими Райкконен за рулем Alfa Romeo Racing C39

Кими Райкконен за рулем Alfa Romeo Racing C39
11/17

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Alfa Romeo соорудила впечатляющую матрицу с датчиками Киля для машины Кими Райкконена. Данных о поведении воздушных потоков никогда не бывает мало

Кими Райкконен за рулем Alfa Romeo Racing C39

Кими Райкконен за рулем Alfa Romeo Racing C39
12/17

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

В таком ракурсе можно не только вновь впечатлиться матрицей, но и оценить, насколько сильно в Alfa Romeo «приподняли задок» своей машины, следуя популярной аэродинамической концепции Red Bull

Даниэль Риккардо за рулем Renault F1 Team R.S.20

Даниэль Риккардо за рулем Renault F1 Team R.S.20
13/17

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Renault установила свои датчики в очень важной области машины – позади передних колес у начала диффузора. Именно здесь шасси начинает по-настоящему взаимодействовать с воздухом

Роберт Кубица за рулем Alfa Romeo Racing C39

Роберт Кубица за рулем Alfa Romeo Racing C39
14/17

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Пока Кими возил датчики, его напарники по первой тренировке Роберг Кубица работал с аэродинамической краской

Валттери Боттас за рулем Mercedes F1 W11 EQ Performance

Валттери Боттас за рулем Mercedes F1 W11 EQ Performance
15/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Это не совсем новинка, но все равно очень интересный момент: обратите внимание на форму горизонтальных деталей в верхней части дефлектора. Больше всего они, пожалуй, напоминают топоры. А предназначены, разумеется, для контроля за воздухом

Эстебан Окон за рулем Renault F1 Team R.S.20

Эстебан Окон за рулем Renault F1 Team R.S.20
16/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Renault тоже активно совершенствует свою RS20, но в сравнении с Mercedes единственный горизонтальный элемент выглядит явно более проигрышно

Джек Эйткен за рулем Williams FW43

Джек Эйткен за рулем Williams FW43
17/17

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Тот случай, когда аэродинамическая краска совсем не испортила ливрею: в Williams ее нанесли на заднее крыло, чем лишь дополнительно «подсветили» спонсора Николя Латифи

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Автор Джорджо Пиола

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