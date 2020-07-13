Гран При Штирии: шпионские фото технических новинок

Детали днища McLaren MCL35 1 / 17 Фотограф: Джорджо Пиола В тренировках на McLaren Карлоса Сайнса ненадолго появился вариант днища с горизонтальным элементом перед задним колесом. Такое решение уже использует Ferrari. Для испытаний новинку покрыли аэродинамической краской

Детали днища Ferrari SF1000 2 / 17 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Сама Скудерия опробовала новую версию днища с девятью диагональными прорезями перед задними колесами. Из-за этого упомянутый выше горизонтальный элемент чуть изменил очертания

Фрагмент задней части машины McLaren MCL35 3 / 17 Фотограф: Марк Саттон Проанализировав итоги первого Гран При, в Уокинге подготовили более «облегающие» кузовные панели – они повышают аэродинамическую эффективность за счет уменьшения вентиляционных отверстий. Обратите внимание на дополнительный элемент у задней кромки понтона.

Торцевая пластина заднего крыла Red Bull RB16 4 / 17 Фотограф: Джорджо Пиола Вслед за передним крылом Red Bull обновила и заднее. Волнообразные вырезы позволяют создать нужный градиент давления за счет перетекания воздушных потоков. Что-то похожее мы уже видели прежде у Mercedes, Haas и AlphaTauri

Алекс Элбон за рулем Red Bull RB16 5 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Что любопытно, на машине Элбона новое заднее крыло поставили одновременно со старым передним

Область кокпита Ferrari SF1000 6 / 17 Фотограф: FIA В таком ракурсе отлично видна конфигурация элементов охлаждения в кузовных панелях Ferrari: панель с направляющими сбоку от кокпита и отверстие в месте крепления Halo

Джордж Расселл за рулем Williams FW43 7 / 17 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images У Williams в этот уик-энд появилось новое Т-крыло с более крупными торцевыми пластинками

Шарль Леклер за рулем Ferrari SF1000 8 / 17 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Серия снимков под общим названием «Сравним разные машины с одного ракурса». У Ferrari SF1000 обращают на себя внимание довольно крупные отверстия для выхода горячего воздуха в задней части понтонов…

Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes F1 W11 EQ Performance 9 / 17 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images …на Mercedes W11 отверстия заметно меньше. Кроме того, чемпионы мира вернулись к заднему крылу на двух пилонах, тогда как неделю назад был один центральный…

Ромен Грожан за рулем Haas VF-20 10 / 17 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images …а на Haas VF-20, помимо возможности изучить детали диффузора, обращает на себя внимание «гребенка» с небольшими генераторами вихря на задней кромке контрольной планки. Не видите их? Мы тоже, но они там есть

Кими Райкконен за рулем Alfa Romeo Racing C39 11 / 17 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Alfa Romeo соорудила впечатляющую матрицу с датчиками Киля для машины Кими Райкконена. Данных о поведении воздушных потоков никогда не бывает мало

Кими Райкконен за рулем Alfa Romeo Racing C39 12 / 17 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images В таком ракурсе можно не только вновь впечатлиться матрицей, но и оценить, насколько сильно в Alfa Romeo «приподняли задок» своей машины, следуя популярной аэродинамической концепции Red Bull

Даниэль Риккардо за рулем Renault F1 Team R.S.20 13 / 17 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Renault установила свои датчики в очень важной области машины – позади передних колес у начала диффузора. Именно здесь шасси начинает по-настоящему взаимодействовать с воздухом

Роберт Кубица за рулем Alfa Romeo Racing C39 14 / 17 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Пока Кими возил датчики, его напарники по первой тренировке Роберг Кубица работал с аэродинамической краской

Валттери Боттас за рулем Mercedes F1 W11 EQ Performance 15 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Это не совсем новинка, но все равно очень интересный момент: обратите внимание на форму горизонтальных деталей в верхней части дефлектора. Больше всего они, пожалуй, напоминают топоры. А предназначены, разумеется, для контроля за воздухом

Эстебан Окон за рулем Renault F1 Team R.S.20 16 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Renault тоже активно совершенствует свою RS20, но в сравнении с Mercedes единственный горизонтальный элемент выглядит явно более проигрышно