Гран При Штирии: пять вопросов перед гонкой

1. Что изменится по сравнению с первым уик-эндом?

Два Гран При на одной и той же трассе с недельным перерывом – такого в истории Формулы 1 еще не было. В этот уик-энд пилоты и команды окажутся в весьма непривычной ситуации: когда данных о трассе уже достаточно, сами гонщики уже «вкатились», а расстановка сил более или менее понятна еще до старта первой тренировки.

Но насколько похожими будут эти уик-энды? Нет, безусловно, гонка сложится иначе. Просто потому, что повторить происходившее в прошлое воскресенье невозможно в принципе. Но что по поводу той же самой квалификации? Или даже начала гонки, которое выдалось весьма размеренным?

Будет ли преимущество Mercedes таким же? Или Red Bull нашла что-то, что позволит ей приблизиться к соперникам? Может быть, выстрелит кто-то еще? В конце концов, кое-что по сравнению с предыдущим уик-эндом все-таки изменилось.

2. Сработают ли новинки Ferrari?

Скудерия «отскочила» на прошлой неделе. После провальной квалификации, когда Себ Феттель выбыл во втором сегменте, а Шарль Леклер не смог пробиться даже на третий ряд стартового поля, Ferrari спаслась в гонке. Монегаск каким-то чудом забрался на подиум, да и немец добрался-таки до очков. Однако все могло быть гораздо хуже – и в Маранелло это понимают.

Еще до старта гонки было принято решение ускорить работу над новым аэродинамическим пакетом и привезти хотя бы часть новинок в Австрию перед второй гонкой.

Похоже – успели. Но насколько это поможет? Новинки в Формуле 1 не всегда приносят ожидаемый эффект. Тем более когда речь идет о неполном пакете. Но пока есть хотя бы повод надеяться.

3. Насколько сильна на самом деле Renault?

Первые тренировки и квалификация уже дали довольно четкое представление о расстановке сил в пелотоне. Очевидно, что за Mercedes гоняться будет в основном Red Bull. Понятно, что Racing Point, McLaren и Ferrari будут часто друг с другом бороться. Ясно, что Haas, Alfa Romeo и Williams пока чуть проигрывают, а AlphaTauri находится в «чистилище» между ними.

Определенные вопросы остались лишь о Renault. Вроде бы желтые машины побыстрее машин Квята и Гасли, но можно ли их команду из Энстоуна включить в группу повыше? Эстебан Окон чуть заржавел за полтора года без гонок, и по его выступлению на прошлой неделе серьезных выводов не сделать, а Даниэль Риккардо лишился решающей попытки в квалификации и рано сошел.

Только в этот уик-энд мы можем узнать, насколько же хороша машина, на которой в следующем году в гонки собрался возвращаться Фернандо Алонсо.

4. Сможет ли Боттас увеличить отрыв?

На фоне полного провала Red Bull в первой гонке и отрыва Mercedes в квалификации от остальных резонно сделать вывод, что если мы и увидим борьбу за титул в личном зачете, то пойдет она, скорее всего, лишь между напарниками по чемпионской команде. На первой неделе командировки Ф1 в Австрию Боттас 2.77 (или какая там сейчас версия у Валттери) сделал все, чтобы подарить нам надежду на интригу.

Другое дело – такое бывало и раньше. Валттери – еще в бытность Боттасом 2.0 – лидировал в начале чемпионата прошлого года, но в итоге развалился к лету. Удержится ли теперь? Есть сомнения. Но если он и правда планирует это сделать, из Австрии было бы неплохо уехать с еще более солидным запасом, чем у него есть сейчас.

5. Заставит ли Феттель замолчать критиков?

Престарелые чемпионы мира в последние дни находятся в центре внимания в связи с новостями и слухами с трансферного рынка Ф1. В среду было объявлено о грядущем возвращении Фернандо Алонсо. В четверг весь паддок уже сватал Себастьяна Феттеля в Red Bull. Причем, сам немец на прямой вопрос о том, не хотел бы он вновь поработать в бывшей команде, ответил утвердительно.

Такой вариант многим бы понравился, но только при одном условии – если в Red Bull будет возвращаться сильный и мотивированный Феттель. На словах Себ и силен и мотивирован, но вот на прошлой неделе на трассе все выглядело скверно. Вылет из Q2, разворот в гонке, десятое место на финише.

Чтобы в Red Bull действительно крепко задумались о том, не вернуть ли им Себастьяна, ему самому не мешало бы как-то исправиться.