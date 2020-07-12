Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
137 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Штирии / Аналитика

Гран При Штирии: пять быстрых выводов

Поделились
Комментарии
Гран При Штирии: пять быстрых выводов
Автор:
12 июл. 2020 г., 14:48

Формула 1 провела вторую гонку подряд на «Ред Булл Ринге». Олег Карпов подводит ее итоги

1. Ferrari нужен новый лидер

Плохая машина, если не сказать отвратительная. Спекуляции по поводу прошлогодних побед и странного соглашения с FIA. Одна провальная квалификация за другой. А теперь еще и вот это…

«Команда пытается выбраться из ямы, а они вместо того, чтобы помочь, берут лопаты и роют глубже». Это цитата Гюнтера Штайнера середины прошлого года, и она сейчас очень подходит Ferrari. Еще и потому, что она и выступает как Haas тоже.

В общем, ниже падать уже почти некуда.

За полтора года правления Маттиа Бинотто в Скудерии команда проделала путь от претендента на Кубок конструкторов до середняка. И это при одном из самых больших бюджетов в Формуле 1. Возможно, увольнение Маурицио Арривабене все-таки было ошибкой?

2. Элбон не догоняет

Помните, как в прошлом году в Австрии провалился Пьер Гасли? Француз проиграл круг Максу Ферстаппену, а спустя несколько недель потерял место в Red Bull. Конечно, Алекс в это воскресенье был не настолько плох. И все же очевидно, что он все равно проигрывает голландцу очень и очень много.

Пока Ферстаппен бодался с двумя Mercedes, Алекс решал совсем иные задачи – его больше заботили розовые и желтые машины.

Стартуй Серхио Перес чуть повыше, он почти наверняка финишировал бы впереди пилота из Таиланда. Возможно, поборолся бы с Алексом и Лэнс Стролл. В общем, когда на рынке есть свободный агент с четырьмя чемпионскими титулами, это весьма рискованно.

3. Мы все еще не знаем, насколько сильна Racing Point

В тренировках Racing Point смотрелась не просто хорошо. Устрашающе. Есть ощущение, что по сравнению с первой неделей прошлогодние Mercedes стали еще быстрее, но их реальную силу в этот уик-энд мы оценить так и не смогли – из-за провала «розовых» в дождевой квалификации.

Тем не менее, даже несмотря на субботние неприятности, Перес и Стролл не просто забрались в зачетную зону, но и собрали весьма неплохой урожай очков – опять же, несмотря на сумасшедшие последние круги.

После такого выступления их на самом деле вполне можно назвать фаворитами в борьбе за третье место в Кубке конструкторов. Посмотрим, что они покажут в Венгрии.

4. Renault может побороться с McLaren и Ferrari

Да, за две недели в Австрии Renault набрала всего восемь очков, но могла претендовать на большее – если бы не проблемы с надежностью.

Даниэль Риккардо сегодня уверенно опережал обоих пилотов McLaren, и если бы не перепалка со Строллом незадолго до финиша, должен был обоих же оставить позади после 71 круга дистанции тоже. Не получилось. Но обязательно получится как-нибудь в другой раз.

Renault тоже сильна и обязательно повоюет с McLaren и Ferrari.

5. Red Bull вряд ли поборется с Mercedes

Что ж, похоже, ничего особенно нового в плане борьбы за титулы Формула 1 в 2020 году нам не приготовила. После первой гонки мы еще могли надеяться, что Red Bull на самом деле пока не показала своей истинной силы. Но сейчас Макс провел практически идеальный уик-энд, и этого не хватило даже для того, чтобы удержать позади Валттери Боттаса на последних кругах.

Нет, Mercedes – все еще безоговорочно лучшая команда Формулы 1. А Льюис Хэмилтон… Великий.

Читайте также:

Следующая новость
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

Предыдущая новость

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

Следующая новость

Хэмилтон: Скучал по победам с прошлого года

Хэмилтон: Скучал по победам с прошлого года

Самое читаемое Сегодня

Гран При Штирии: пять быстрых выводов
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии: пять быстрых выводов

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет
Формула 1 / Формула 1
51мин

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

Хэмилтон выиграл Гран При Штирии Формулы 1. Пилоты Ferrari столкнулись между собой
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон выиграл Гран При Штирии Формулы 1. Пилоты Ferrari столкнулись между собой

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1
58мин

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

Феттель: Удар Леклера был сюрпризом
Формула 1 / Формула 1

Феттель: Удар Леклера был сюрпризом

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце
Формула 1 / Формула 1
38мин

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1
28мин

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии

Самое важное:

Болельщики признали Переса гонщиком дня Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1
20мин

Болельщики признали Переса гонщиком дня Гран При Штирии

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1
28мин

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце
Формула 1 / Формула 1
38мин

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет
Формула 1 / Формула 1
51мин

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Гонка
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Александр Элбон
Команды Ferrari В Магазин , Mercedes В Магазин , Renault F1 Team , Racing Point
Автор Олег Карпов

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Штирии: пять быстрых выводов

2
Формула 1

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

51мин
3
Формула 1

Хэмилтон выиграл Гран При Штирии Формулы 1. Пилоты Ferrari столкнулись между собой

4
Формула 1

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии

58мин
5
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

Последние видео

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Самое важное:

Болельщики признали Переса гонщиком дня Гран При Штирии
Формула 1

Болельщики признали Переса гонщиком дня Гран При Штирии

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии
Формула 1

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце
Формула 1

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет
Формула 1

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии
Формула 1

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.