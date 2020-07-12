Гран При Штирии: пять быстрых выводов

1. Ferrari нужен новый лидер

Плохая машина, если не сказать отвратительная. Спекуляции по поводу прошлогодних побед и странного соглашения с FIA. Одна провальная квалификация за другой. А теперь еще и вот это…

«Команда пытается выбраться из ямы, а они вместо того, чтобы помочь, берут лопаты и роют глубже». Это цитата Гюнтера Штайнера середины прошлого года, и она сейчас очень подходит Ferrari. Еще и потому, что она и выступает как Haas тоже.

В общем, ниже падать уже почти некуда.

За полтора года правления Маттиа Бинотто в Скудерии команда проделала путь от претендента на Кубок конструкторов до середняка. И это при одном из самых больших бюджетов в Формуле 1. Возможно, увольнение Маурицио Арривабене все-таки было ошибкой?

2. Элбон не догоняет

Помните, как в прошлом году в Австрии провалился Пьер Гасли? Француз проиграл круг Максу Ферстаппену, а спустя несколько недель потерял место в Red Bull. Конечно, Алекс в это воскресенье был не настолько плох. И все же очевидно, что он все равно проигрывает голландцу очень и очень много.

Пока Ферстаппен бодался с двумя Mercedes, Алекс решал совсем иные задачи – его больше заботили розовые и желтые машины.

Стартуй Серхио Перес чуть повыше, он почти наверняка финишировал бы впереди пилота из Таиланда. Возможно, поборолся бы с Алексом и Лэнс Стролл. В общем, когда на рынке есть свободный агент с четырьмя чемпионскими титулами, это весьма рискованно.

3. Мы все еще не знаем, насколько сильна Racing Point

В тренировках Racing Point смотрелась не просто хорошо. Устрашающе. Есть ощущение, что по сравнению с первой неделей прошлогодние Mercedes стали еще быстрее, но их реальную силу в этот уик-энд мы оценить так и не смогли – из-за провала «розовых» в дождевой квалификации.

Тем не менее, даже несмотря на субботние неприятности, Перес и Стролл не просто забрались в зачетную зону, но и собрали весьма неплохой урожай очков – опять же, несмотря на сумасшедшие последние круги.

После такого выступления их на самом деле вполне можно назвать фаворитами в борьбе за третье место в Кубке конструкторов. Посмотрим, что они покажут в Венгрии.

4. Renault может побороться с McLaren и Ferrari

Да, за две недели в Австрии Renault набрала всего восемь очков, но могла претендовать на большее – если бы не проблемы с надежностью.

Даниэль Риккардо сегодня уверенно опережал обоих пилотов McLaren, и если бы не перепалка со Строллом незадолго до финиша, должен был обоих же оставить позади после 71 круга дистанции тоже. Не получилось. Но обязательно получится как-нибудь в другой раз.

Renault тоже сильна и обязательно повоюет с McLaren и Ferrari.

5. Red Bull вряд ли поборется с Mercedes

Что ж, похоже, ничего особенно нового в плане борьбы за титулы Формула 1 в 2020 году нам не приготовила. После первой гонки мы еще могли надеяться, что Red Bull на самом деле пока не показала своей истинной силы. Но сейчас Макс провел практически идеальный уик-энд, и этого не хватило даже для того, чтобы удержать позади Валттери Боттаса на последних кругах.

Нет, Mercedes – все еще безоговорочно лучшая команда Формулы 1. А Льюис Хэмилтон… Великий.