Гран При Штирии: пять быстрых выводов

1. Такого Ферстаппена будет сложно одолеть

Не удивительно, что Тото Вольф и его команда пытаются замедлить Red Bull всеми доступными способами – прося FIA то обратить внимание на слишком гибкие крылья «Быков», то на чересчур быстрые пит-стопы. В последний месяц Red Bull действительно смотрится очень грозной силой. А Макс Ферстаппен выжимает из машины ровно столько, сколько достаточно для того, чтобы побеждать. Есть ли у них запас, какой был в лучшие годы у Mercedes, еще большой вопрос. Но на этой стадии чемпионата голландец и его команда – явно сильнейшие в Ф1.

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

2. Адаптация Риккардо слишком затянулась

Оправдания заканчиваются. Треть гонок чемпионата точно позади, и для пилота такого класса как Даниэль Риккардо этого точно должно было быть достаточно, чтобы разобраться с новой для себя техникой.

Да, во Франции он смотрелся отлично. Но в Австрии – очередной необъяснимый провал. И тот факт, что он очередной, даже не так страшен. Хуже всего то, что у Дэна порой не находится объяснений происходящему. На фоне Ландо Норриса он смотрится как дебютант. Еще пара таких месяцев, и от прежнего имиджа Дэна не останется и следа.

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3. Алонсо окончательно вернулся

Вот у кого процесс адаптации, кажется, завершен – так это у Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион мира провел очередную хорошую гонку. Да что уж там – весь уик-энд был прекрасен. Как его круг в Q2.

Эстебан Окон очень вовремя продлил контракт с Alpine. Если бы боссы команды решили подождать еще пару-тройку недель, переговоры можно было бы уже и приостановить – до тех пор, пока молодой француз вновь не выйдет на уровень Алонсо.

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

4. Расселла нельзя больше томить в Williams

Сход Джорджа – одно из главных разочарований Гран При Австрии. Расселл был как никогда близок к тому, чтобы затащить Williams в зачетную зону. Если бы не проблемы с машиной, это почти наверняка случилось бы – даже несмотря на минимальное количество сходов.

Британец проводил потрясающий Гран При. Всего 0,008 секунды отделили его от попадания в финал квалификации, а после классного старта он уверенно шел в десятке и атаковал Фернандо Алонсо.

Тото, хватит тянуть. Парень уже давно доказал, что достоин места в топ-команде.

5. AlphaTauri борется одной машиной

Десятое место Юки Цуноды – лучше, чем ничего. Но японец по-прежнему представляет собой самое слабое звено команды. Когда Пьер Гасли по каким-то причинам выбывает из борьбы, знамя модного итальянского бренда одежды просто некому подхватить.

Безусловно, он еще учится, но скорость машины позволяет показывать результаты намного лучше. Одно очко и ни одной аварии за уик-энд – еще не повод для похвалы. Надо прибавлять.

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Сход Пьера Гасли после повреждения подвески Фото: Andy Hone / Motorsport Images