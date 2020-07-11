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Формула 1 / Гран При Штирии / Статистика

Гран При Штирии: дуэли в квалификациях

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Гран При Штирии: дуэли в квалификациях
11 июл. 2020 г., 17:17

Вот как выглядит положение во внутрикомандных противоборствах по итогам двух квалификаций сезона-2020

Mercedes 

 

 Льюис Хэмилтон

1-1

 

 Валттери Боттас
2 (+0,012 в Q3) Austria Австрия 1
1 Austria Штирия 2 (+1,428 в Q3)

 

Ferrari 

 

 Шарль Леклер

1-1

 

 Себастьян Феттель
7 Austria Австрия 11 (+0,165 в Q2)
11 (+0,083 в Q2) Austria Штирия 10

 

Red Bull 

 

 Макс Ферстаппен

2-0

 

Thailand Александр Элбон
3 Austria Австрия 5 (+0,391 в Q3)
2 Austria Штирия 7 (+0,522 в Q3)

 

McLaren 

 

 Карлос Сайнс

1-1

 

 Lando Norris
8 (+0,345 в Q3) Austria Австрия 4
3 Austria Штирия 6 (+0,254 в Q3)

 

Renault 

 

 Даниэль Риккардо

1-1

 

 Эстебан Окон
10 Austria Австрия 14 (+0,620 в Q2)
9 (+0,270 в Q3) Austria Штирия 5

 

AlphaTauri 

 

 Пьер Гасли

2-0

 

Russian Federation Даниил Квят
12 Austria Австрия 13 (+0,126 в Q2)
8 Austria Штирия 14 (+0,973 в Q2)

 

Racing Point 

 

 Серхио Перес

1-1

 

 Лэнс Стролл
6 Austria Австрия 9 (+0,161 в Q3)
17 (+1,910 в Q1) Austria Штирия 13

 

Alfa Romeo 

 

 Кими Райкконен

1-1

 

Italy Антонио Джовинацци
19 (+0,049 в Q1) Austria Австрия 18
16 Austria Штирия 9 (+0,459 в Q1)

 

Haas 

 

 Кевин Магнуссен

1-1

 

 Ромен Грожан
16 (+0,070 в Q1) Austria Австрия 15
15 Austria Штирия 20 (без времени в Q1)

 

Williams 

 

United Kingdom Джордж Расселл

2-0

 

 Николя Латифи
17 Austria Австрия 20 (+0,590 в Q1)
12 Austria Штирия 18 (+1,377 в Q1)
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Квалификация
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , AlphaTauri В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point

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