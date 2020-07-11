Гран При Штирии: дуэли в квалификациях
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11 июл. 2020 г., 17:17
Вот как выглядит положение во внутрикомандных противоборствах по итогам двух квалификаций сезона-2020
Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
1-1
|
Валттери Боттас
|2 (+0,012 в Q3)
|Австрия
|1
|1
|Штирия
|2 (+1,428 в Q3)
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
1-1
|
Себастьян Феттель
|7
|Австрия
|11 (+0,165 в Q2)
|11 (+0,083 в Q2)
|Штирия
|10
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
2-0
|
Александр Элбон
|3
|Австрия
|5 (+0,391 в Q3)
|2
|Штирия
|7 (+0,522 в Q3)
McLaren
|
Карлос Сайнс
|
1-1
|
Lando Norris
|8 (+0,345 в Q3)
|Австрия
|4
|3
|Штирия
|6 (+0,254 в Q3)
Renault
|
Даниэль Риккардо
|
1-1
|
Эстебан Окон
|10
|Австрия
|14 (+0,620 в Q2)
|9 (+0,270 в Q3)
|Штирия
|5
AlphaTauri
|
Пьер Гасли
|
2-0
|
Даниил Квят
|12
|Австрия
|13 (+0,126 в Q2)
|8
|Штирия
|14 (+0,973 в Q2)
Racing Point
|
Серхио Перес
|
1-1
|
Лэнс Стролл
|6
|Австрия
|9 (+0,161 в Q3)
|17 (+1,910 в Q1)
|Штирия
|13
Alfa Romeo
|
Кими Райкконен
|
1-1
|
Антонио Джовинацци
|19 (+0,049 в Q1)
|Австрия
|18
|16
|Штирия
|9 (+0,459 в Q1)
Haas
|
Кевин Магнуссен
|
1-1
|
Ромен Грожан
|16 (+0,070 в Q1)
|Австрия
|15
|15
|Штирия
|20 (без времени в Q1)
Williams
|
Джордж Расселл
|
2-0
|
Николя Латифи
|17
|Австрия
|20 (+0,590 в Q1)
|12
|Штирия
|18 (+1,377 в Q1)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Сессия
|Квалификация
|Команды
|McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , AlphaTauri В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point
Гран При Штирии: дуэли в квалификациях
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