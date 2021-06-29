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Гран При Штирии: 10 самых интересных технических решений

Автор:
Соавтор:
Мэтт Сомерфилд

Кадры Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images позволили нам рассмотреть, что нового подготовили команды Ф1 для этапа в Шпильберге

Гран При Штирии: 10 самых интересных технических решений

Заднее антикрыло Ferrari SF21

Заднее антикрыло Ferrari SF21
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Фотограф: Без авторства

1. Ferrari отрезала часть торцевой пластины заднего крыла – ту, что сзади внизу. Прежде этот элемент выглядел вот так. Показанная на фото конфигурация уже использовалась во Франции и осталась на машине в Штирии.

Детали передней части Alpine A521 Эстебана Окона

Детали передней части Alpine A521 Эстебана Окона
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Фотограф: Джорджо Пиола

2. При внимательном изучении выяснилось, что Alpine использует для своих гонщиков разную конфигурацию передней подвески. Обратите внимание на установленный горизонтально в самом верху «антикивковый» амортизатор. Вот такой он у Эстебана Окона…

Детали передней части Alpine A521 Фернандо Алонсо

Детали передней части Alpine A521 Фернандо Алонсо
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Фотограф: Джорджо Пиола

2. …а вот такой – у Фернандо Алонсо. Сравните количество отсеков с шайбами (серого цвета) и число тарельчатых пружин (черного). Можно увидеть и другие отличия в форме самого амортизатора – они определяются предпочтениями пилотов по части управляемости.

Детали Mercedes W12

Детали Mercedes W12
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Фотограф: Без авторства

3. В этом сезоне версию заднего крыла Mercedes проще всего определять по количеству пилонов. Раз их два – значит, это вариант с высокой прижимной силой. Также интересно, что на третьей по скорости трассе чемпионата чемпионы мира воспользовались Т-крылом.

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Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B

Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B
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Фотограф: Без авторства

4. В Red Bull тоже добавили своей машине прижима, вернув прежние торцевые пластины заднего крыла с S-образными прорезями.

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Область кокпита Aston Martin AMR21

Область кокпита Aston Martin AMR21
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Фотограф: Без авторства

5. В разгар лета в Aston Martin предпочли увеличить вентиляционные отверстия в области крепления защитной дуги Halo. В районе руки механика хорошо видны два небольших открылка – до Баку в этом месте был единый элемент.

Диффузор Williams FW43B

Диффузор Williams FW43B
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Фотограф: Без авторства

6. Williams обновила диффузор своей машины FW43B на французском этапе.

Детали диффузора Williams FW43B

Детали диффузора Williams FW43B
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Фотограф: Без авторства

6. Главным изменением стали продольные направляющие для воздуха немного иной формы, да еще и подрезанные со стороны задней кромки.

Диффузор Red Bull RB16B

Диффузор Red Bull RB16B
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Фотограф: Без авторства

7. Red Bull тоже модернизировала диффузор. Сам он обрел нынешнюю геометрию еще в Монако, однако на этапе в Штирии две кромки дополнительно получили почти на всем протяжении зубчатую форму.

Детали днища AlphaTauri AT02

Детали днища AlphaTauri AT02
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Фотограф: Без авторства

8. У края днища AlphaTauri AT02 разместились шесть «плавничков», связанные единым горизонтальным элементом. Они постепенно разворачиваются относительно продольной оси, чтобы точнее контролировать протекание воздуха.

Переднее антикрыло Aston Martin AMR21

Переднее антикрыло Aston Martin AMR21
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Фотограф: Джорджо Пиола

9. Считается, что переднее крыло держится на пилонах, соединяющих его с носовым обтекателем. Но этот кадр Aston Martin наглядно иллюстрирует, что сейчас нижняя часть пилонов структурно является частью крыла.

Детали задней части AlphaTauri AT02

Детали задней части AlphaTauri AT02
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Фотограф: Без авторства

10. Интересное решение AlphaTauri – вспомогательные выхлопные трубы, проходящие под верхними рычагами подвески. Прежде этот подход использовали в Red Bull, но сейчас от него отказались.

Детали задней части AlphaTauri AT02

Детали задней части AlphaTauri AT02
13/14

Фотограф: Без авторства

10. Под трубами на задней защитной структуре располагаются небольшие крылышки: по два горизонтальных и два вертикальных с каждой стороны.

Детали задней части Williams FW43B

Детали задней части Williams FW43B
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Фотограф: Без авторства

10: У Williams конфигурация выхлопных труб совсем не такая. При этом вертикальных крылышек сразу три, а горизонтальных нет вовсе.

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