Технический анализ Джорджо Пиолы
Гран При Штирии: 10 самых интересных технических решений
Кадры Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images позволили нам рассмотреть, что нового подготовили команды Ф1 для этапа в Шпильберге
Заднее антикрыло Ferrari SF21
Фотограф: Без авторства
1. Ferrari отрезала часть торцевой пластины заднего крыла – ту, что сзади внизу. Прежде этот элемент выглядел вот так. Показанная на фото конфигурация уже использовалась во Франции и осталась на машине в Штирии.
Детали передней части Alpine A521 Эстебана Окона
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали передней части Alpine A521 Фернандо Алонсо
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали Mercedes W12
Фотограф: Без авторства
3. В этом сезоне версию заднего крыла Mercedes проще всего определять по количеству пилонов. Раз их два – значит, это вариант с высокой прижимной силой. Также интересно, что на третьей по скорости трассе чемпионата чемпионы мира воспользовались Т-крылом.
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Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B
Фотограф: Без авторства
4. В Red Bull тоже добавили своей машине прижима, вернув прежние торцевые пластины заднего крыла с S-образными прорезями.
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Область кокпита Aston Martin AMR21
Фотограф: Без авторства
Диффузор Williams FW43B
Фотограф: Без авторства
Детали диффузора Williams FW43B
Фотограф: Без авторства
Диффузор Red Bull RB16B
Фотограф: Без авторства
Детали днища AlphaTauri AT02
Фотограф: Без авторства
Переднее антикрыло Aston Martin AMR21
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали задней части AlphaTauri AT02
Фотограф: Без авторства
Детали задней части AlphaTauri AT02
Фотограф: Без авторства
Детали задней части Williams FW43B
Фотограф: Без авторства