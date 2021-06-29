Гран При Штирии: 10 самых интересных технических решений

Заднее антикрыло Ferrari SF21 1 / 14 Фотограф: Без авторства 1. Ferrari отрезала часть торцевой пластины заднего крыла – ту, что сзади внизу. Прежде этот элемент выглядел вот так. Показанная на фото конфигурация уже использовалась во Франции и осталась на машине в Штирии.

Детали передней части Alpine A521 Эстебана Окона 2 / 14 Фотограф: Джорджо Пиола 2. При внимательном изучении выяснилось, что Alpine использует для своих гонщиков разную конфигурацию передней подвески. Обратите внимание на установленный горизонтально в самом верху «антикивковый» амортизатор. Вот такой он у Эстебана Окона…

Детали передней части Alpine A521 Фернандо Алонсо 3 / 14 Фотограф: Джорджо Пиола 2. …а вот такой – у Фернандо Алонсо. Сравните количество отсеков с шайбами (серого цвета) и число тарельчатых пружин (черного). Можно увидеть и другие отличия в форме самого амортизатора – они определяются предпочтениями пилотов по части управляемости.

Детали Mercedes W12 4 / 14 Фотограф: Без авторства 3. В этом сезоне версию заднего крыла Mercedes проще всего определять по количеству пилонов. Раз их два – значит, это вариант с высокой прижимной силой. Также интересно, что на третьей по скорости трассе чемпионата чемпионы мира воспользовались Т-крылом. Читайте также: Технический анализ: как задние крылья решат исход борьбы за титул

Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B 5 / 14 Фотограф: Без авторства 4. В Red Bull тоже добавили своей машине прижима, вернув прежние торцевые пластины заднего крыла с S-образными прорезями. Читайте также: Технический анализ: как задние крылья решат исход борьбы за титул

Область кокпита Aston Martin AMR21 6 / 14 Фотограф: Без авторства 5. В разгар лета в Aston Martin предпочли увеличить вентиляционные отверстия в области крепления защитной дуги Halo. В районе руки механика хорошо видны два небольших открылка – до Баку в этом месте был единый элемент.

Диффузор Williams FW43B 7 / 14 Фотограф: Без авторства 6. Williams обновила диффузор своей машины FW43B на французском этапе.

Детали диффузора Williams FW43B 8 / 14 Фотограф: Без авторства 6. Главным изменением стали продольные направляющие для воздуха немного иной формы, да еще и подрезанные со стороны задней кромки.

Диффузор Red Bull RB16B 9 / 14 Фотограф: Без авторства 7. Red Bull тоже модернизировала диффузор. Сам он обрел нынешнюю геометрию еще в Монако, однако на этапе в Штирии две кромки дополнительно получили почти на всем протяжении зубчатую форму.

Детали днища AlphaTauri AT02 10 / 14 Фотограф: Без авторства 8. У края днища AlphaTauri AT02 разместились шесть «плавничков», связанные единым горизонтальным элементом. Они постепенно разворачиваются относительно продольной оси, чтобы точнее контролировать протекание воздуха.

Переднее антикрыло Aston Martin AMR21 11 / 14 Фотограф: Джорджо Пиола 9. Считается, что переднее крыло держится на пилонах, соединяющих его с носовым обтекателем. Но этот кадр Aston Martin наглядно иллюстрирует, что сейчас нижняя часть пилонов структурно является частью крыла.

Детали задней части AlphaTauri AT02 12 / 14 Фотограф: Без авторства 10. Интересное решение AlphaTauri – вспомогательные выхлопные трубы, проходящие под верхними рычагами подвески. Прежде этот подход использовали в Red Bull, но сейчас от него отказались.

Детали задней части AlphaTauri AT02 13 / 14 Фотограф: Без авторства 10. Под трубами на задней защитной структуре располагаются небольшие крылышки: по два горизонтальных и два вертикальных с каждой стороны.