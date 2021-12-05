Гран При Саудовской Аравии: пять быстрых выводов

1. В Абу-Даби будет жарко

В прямом смысле. Но и в переносном тоже. После того, что претенденты на титул устроили в воскресенье вечером в Джидде – это уже почти гарантия. Они уже сталкивались, выпихивали друг друга с трассы, теперь начали жаловаться друг на друга гоночному директору и обзывать друг друга в радиоэфире.

В каком-то смысле это чудо, что они оба добрались до финиша этой сумасшедшей гонки. Но, кажется, нет ничего удивительного в том факте, что в Абу-Даби они приедут с равным количеством очков.

Что-то будет...

2. У Ферстаппена все-таки есть нервы

Макс отлично проводит этот сезон. Он приучил нас к тому, что прекрасно справляется с давлением, почти не ошибается и в любых обстоятельствах готов выдать результат. До Гран При Саудовской Аравии к нему было практически невозможно придраться.

Не собрал квалификационный круг в Имоле? Нет, это не ошибка – помарка. Чуть испортил попытку проехать лучший круг гонки в Португалии – тоже ерунда. В Джидде мы увидели совсем другого Макса – человека с нервами.

Ошибка в квалификации – первая серьезная в этом сезоне. В гонке Макс тоже, скажем так, совсем уж хладнокровен не был. Несколько раз голландец выжимал главного соперника за пределы трассы, заставив судей рассматривать сразу несколько инцидентов с собственным участием… Наверное у кого угодно в такой напряженной борьбе начали бы шалить нервишки.

3. У Майкла Маси очень сложная работа

По поводу судейских решений можно спорить сколько угодно. Такого, чтобы со всеми вердиктами были согласны абсолютно все, не будет никогда. Это часть любого спорта.

Да, некоторые из решений Майкла Маси и стюардов Гран При Саудовской Аравии можно назвать нелогичными или по крайней мере спорными, но… Есть ли вообще правильные решения во всех ситуациях?

Майкла Маси много критикуют. Но отчасти потому, что в его позиции избежать критики почти невозможно – особенно по ходу такого феерического чемпионата.

4. Трассу в Джидде стоило бы доработать

Гонка была огненной – спору нет! Такие представления Формула 1 даже в этом году устраивала нечасто.

Но трасса в Джидде – все-таки опасна. Кажется, в этот уик-энд нам еще повезло, что в Ф1 обошлось без серьезных травм (столкновение подобное тому, что случилось на старте третьей гонки Ф2, могло произойти где угодно).

Возможно, здесь стоит добавить пару шикан. Скорее всего, лучше все-таки раздвинуть в некоторых местах стены, чтобы у пилотов хотя бы было больше обзора. Но что-то делать нужно.

5. Кубок конструкторов почти в кармане у Mercedes

Валттери Боттас – все-таки лучший второй пилот, который мог быть у Mercedes. Да, Максу он почти не мешает, но по крайней мере в Кубке конструкторов делает разницу в противостоянии с Серхио Пересом.

Борьба до последних кругов, обгон на ленточке – это тоже круто. Валттери – молодец. Mercedes перед последним этапом на 28 очков опережает Red Bull. Это уже очень много. Один титул у «Трехлучевой звезды» уже почти в кармане.