Гран При Саудовской Аравии: пять быстрых выводов

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1. Макс против Шарля – не хуже, чем Макс против Льюиса

Вы еще следите за тем, сколько раз Шарль Леклер и Макс Ферстаппен обгоняли друг друга в этом сезоне?

Есть ощущение, что во втором Гран При сезона счет перевалил на второй десяток. В Джидде они вновь обменивались атаками на протяжении нескольких кругов подряд, вновь играли в кошки-мышки, однако теперь игра завершилась победой Макса.

Если нас ждет такое на протяжении всего чемпионата, нам всем очень крупно повезло.

2. Ferrari и Red Bull почти равны по скорости

Даже удивительно, как им образом при столь масштабных переменах в регламенте две команды смогли построить столь равные по скорости машины. Но второй уик-энд подряд мы видим, насколько Red Bull и Ferrari близки. Они вновь перемешались между собой на первых рядах стартового поля и вновь были главными претендентами на победу.

Причем, победить при тех или иных раскладах был шанс у как минимум трех пилотов. В Формуле 1 – еще один отличный сезон!

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

3. Перес заслуживал победить в Джидде

Николя Латифи продолжает играть одну из ключевых ролей в Формуле 1. Второй раз за последние три последние гонки канадец из Williams решил исход борьбы в споре за победу, и все тем же, уже проверенным, способом – врезавшись в стену.

Нет, возможно, не случись аварии Латифи, Шарль Леклер и так смог бы опередить Серхио Переса. Но бороться не пришлось. Николя разложил свой Williams аккурат после пит-стопа мексиканца, подарив его преследователям шанс сменить шины «практически бесплатно». Чеко оказался главным проигравшим в гонке, которую впервые в своей карьере начал с поула и в которой уверенно лидировал…

4. У Mercedes теперь точно не лучший мотор

Грех жаловаться, но было бы еще круче, участвуй в борьбе за подиум еще и обладатели восьми последних титулов в командном зачете. Но по крайней мере текущей своей форме Mercedes не в состоянии бороться с Red Bull и Ferrari – и есть ощущение, что не в последнюю очередь это связано с моторами.

Да, возможно, у McLaren, Aston Martin и Williams получились не самые удачные машины, но проблемы со скоростью в начале этого сезона есть у всех команд, использующих силовые установки Mercedes.

Чуть яснее ситуация должна стать в Мельбурне и Имоле. Там моторы играют не столь существенную роль, как в Бахрейне или Саудовской Аравии.

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

5. Формуле 1 предстоит обсудить будущее гонки в Саудовской Аравии

После столь яркой гонки не очень хочется говорить о плохом, но уик-энд Формулы 1 в Саудовской Аравии – это не только борьба Макса Ферстаппена и Шарля Леклера за победу. Это еще и ракетный удар и взрыв в десяти километрах от трассы в пятницу. Это четырехчасовое совещание пилотов в ночь на субботу. Это ужасная авария Мика Шумахера.

Сам факт проведения гонки Ф1 в Саудовской Аравии вызывает многочисленные споры. Но возникают они и по поводу трассы в Джидде, которую многие считают слишком опасной…