Гран При Саудовской Аравии: пять быстрых выводов
Макс Ферстаппен одержал первую для себя победу в сезоне. Шарль Леклер остался лидером чемпионата. Олег Карпов подводит итоги уик-энда Ф1 в Саудовской Аравии
1. Макс против Шарля – не хуже, чем Макс против Льюиса
Вы еще следите за тем, сколько раз Шарль Леклер и Макс Ферстаппен обгоняли друг друга в этом сезоне?
Есть ощущение, что во втором Гран При сезона счет перевалил на второй десяток. В Джидде они вновь обменивались атаками на протяжении нескольких кругов подряд, вновь играли в кошки-мышки, однако теперь игра завершилась победой Макса.
Если нас ждет такое на протяжении всего чемпионата, нам всем очень крупно повезло.
2. Ferrari и Red Bull почти равны по скорости
Даже удивительно, как им образом при столь масштабных переменах в регламенте две команды смогли построить столь равные по скорости машины. Но второй уик-энд подряд мы видим, насколько Red Bull и Ferrari близки. Они вновь перемешались между собой на первых рядах стартового поля и вновь были главными претендентами на победу.
Причем, победить при тех или иных раскладах был шанс у как минимум трех пилотов. В Формуле 1 – еще один отличный сезон!
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
3. Перес заслуживал победить в Джидде
Николя Латифи продолжает играть одну из ключевых ролей в Формуле 1. Второй раз за последние три последние гонки канадец из Williams решил исход борьбы в споре за победу, и все тем же, уже проверенным, способом – врезавшись в стену.
Нет, возможно, не случись аварии Латифи, Шарль Леклер и так смог бы опередить Серхио Переса. Но бороться не пришлось. Николя разложил свой Williams аккурат после пит-стопа мексиканца, подарив его преследователям шанс сменить шины «практически бесплатно». Чеко оказался главным проигравшим в гонке, которую впервые в своей карьере начал с поула и в которой уверенно лидировал…
4. У Mercedes теперь точно не лучший мотор
Грех жаловаться, но было бы еще круче, участвуй в борьбе за подиум еще и обладатели восьми последних титулов в командном зачете. Но по крайней мере текущей своей форме Mercedes не в состоянии бороться с Red Bull и Ferrari – и есть ощущение, что не в последнюю очередь это связано с моторами.
Да, возможно, у McLaren, Aston Martin и Williams получились не самые удачные машины, но проблемы со скоростью в начале этого сезона есть у всех команд, использующих силовые установки Mercedes.
Чуть яснее ситуация должна стать в Мельбурне и Имоле. Там моторы играют не столь существенную роль, как в Бахрейне или Саудовской Аравии.
Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
5. Формуле 1 предстоит обсудить будущее гонки в Саудовской Аравии
После столь яркой гонки не очень хочется говорить о плохом, но уик-энд Формулы 1 в Саудовской Аравии – это не только борьба Макса Ферстаппена и Шарля Леклера за победу. Это еще и ракетный удар и взрыв в десяти километрах от трассы в пятницу. Это четырехчасовое совещание пилотов в ночь на субботу. Это ужасная авария Мика Шумахера.
Сам факт проведения гонки Ф1 в Саудовской Аравии вызывает многочисленные споры. Но возникают они и по поводу трассы в Джидде, которую многие считают слишком опасной…
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