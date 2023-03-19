Гран При Саудовской Аравии: пять быстрых выводов

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1. У Red Bull – самолет

Напряженной борьбы за титул в этом году не будет. Это даже не вывод по итогам второй гонки сезона… Это почти уже факт.

После Бахрейна еще можно было пококетничать, припомнить, что местная трасса уникальна, и расстановка сил на других этапах может отличаться. Отчасти это действительно правда: в этот уик-энд найти отличия от Гран При двухнедельной давности было не так и сложно. Расстановка сил в Саудовской Аравии оказалась немного иной. Но Red Bull вынесла себя за скобки. Конечно, Максу Ферстаппену повезло с моментом появления на трассе машины безопасности, но есть ощущение, что и без этого чемпион мира приехал бы на подиум. Потому что – по крайней мере пока – Red Bull на голову сильнее оппонентов.

Единственная надежда – на Чеко Переса. Но кто действительно думает, что мексиканец победил бы сегодня, не случись у Макса поломка в субботу? В то, что он сможет бросить напарнику вызов по ходу чемпионата, пока верится с большим трудом. Хотя сегодня ему стоит отдать должное: то, как он контролировал отрыв от Макса во второй половине гонки, заслуживает уважения.

2. У Aston Martin – вторая по скорости машина

Это все очевиднее. В Бахрейне Фернандо Алонсо был очень быстр в воскресенье, но тампа на одном круге ему не хватало. В Джидде испанец тоже уступил Шарлю Леклеру в квалификации, но какие-то копейки – очевидно, Aston Martin продолжает прибавлять, постепенно понимая свою машину все лучше и лучше. В гонке думать о Ferrari Алонсо не пришлось совсем.

Red Bull слишком далеко впереди, но остальные пока не могут доставить Фернандо серьезных проблем на дистанции гонки. Так что на подиуме мы будем видеть его регулярно.

Обновление: Алонсо оштрафовали на десять секунд, лишив подиума

Обновление 2: Алонсо вернули третье место в Джидде

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

3. Mercedes не так и плох

Может, все-таки не торопиться выкидывать эту машину на помойку? Да, о победах в гонках говорить пока не приходится. Да, Red Bull слишком далеко впереди. Да, статус не позволяет просто так смириться с тем, что второй сезон подряд титулов не видать…

Но так ли все скверно? Гонка в Саудовской Аравии показала, что у Mercedes далеко не все так плохо, как можно было бы подумать, послушав некоторые из высказываний Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла. Во второй гонке сезона Mercedes была третьей по силе командой – и даже до Aston Martin не так и далеко.

Может, надо просто засучить рукава и работать?

4. Alpine – лучшие из остальных

В четверг в Джидде Пьер Гасли несколько удивил своими высказываниями: по его словам, у Alpine были основания полагать, что в Бахрейне – при более удачной квалификации – розовые машины могли бы побороться с черными в гонке. Ну, окей…

После гонки в Джидде, кажется, можно констатировать: в группе лидеров четыре команды, и Alpine в их число не входит. Команда из Энстоуна – главный претендент на пятое место в Кубке конструкторов.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Пьер Гасли, Alpine A523 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

5. Технические проблемы бывают не только у Ferrari

И не только у McLaren, кстати.

Даже у Red Bull есть повод для волнений. Поломка в субботу, жалобы обоих пилотов по радио в воскресенье… У Aston Martin до финиша добралась только одна машина. В конце концов, Williams Алекса Элбона тоже сломалась.

Вспомните об этом, когда будете ругать Ferrari за то, что построили ненадежную машину.

За то, что построили медленную – ругать разрешается.

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