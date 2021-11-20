Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Лучший в сезоне квалификационный результат позволил Фернандо Алонсо сравнять счет в сражении с напарником
По итогам субботних заездов Гран При Бахрейна в 7-ми командах из 10-ти впереди оказались гонщики, которые лидируют в квалификационных противостояниях. Наиболее увлекательным остается соперничество в Alpine: на прошлом этапе вперед вышел Эстебан Окон – теперь же Фернандо Алонсо сравнял счет.
Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
14-6
|
Валттери Боттас
|2
|Бахрейн
|3 (+0,201 в Q3)
|1
|Эмилия-Романья
|8 (+0,487 в Q3)
|2 (+0,007 в Q3)
|Португалия
|1
|1
|Испания
|3 (+0,132 в Q3)
|7 (+0,494 в Q3)
|Монако
|3
|2
|Азербайджан
|10 (+1,209 в Q3)
|2
|Франция
|3 (+0,128 в Q3)
|3 (+0,032 в Q3)
|Штирия
|2
|4
|Австрия
|5 (+0,035 в Q3)
|2
|Великобритания (спринт)
|3 (+6,072)
|1
|Венгрия
|2 (+0,315 в Q3)
|3
|Бельгия
|8 (+2,403 в Q3)
|2
|Нидерланды
|3 (+0,299 в Q3)
|5 (+20,011)
|Италия (спринт)
|1
|4
|Россия
|7 (+0,660 в Q3)
|1
|Турция
|2 (+0,130 в Q3)
|2
|США
|4 (+0,356 в Q3)
|2 (+0,145 в Q3)
|Мексика
|1
|5 (+20,872)
|Бразилия (спринт)
|1
|1
|Катар
|3 (+0,651 в Q3)
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
17-2
|
Серхио Перес
|1
|Бахрейн
|11 (+0,341 в Q2)
|3 (+0,052 в Q3)
|Эмилия-Романья
|2
|3
|Португалия
|4 (+0,144 в Q3)
|2
|Испания
|8 (+0,924 в Q3)
|2
|Монако
|
9 (+0,997 в Q3)
|3
|Азербайджан
|7 (+0,354 в Q3)
|1
|Франция
|4 (+0,455 в Q3)
|1
|Штирия
|5 (+0,327 в Q3)
|1
|Австрия
|3 (+0,270 в Q3)
|1
|Великобритания (спринт)
|20 (сход)
|3
|Венгрия
|4 (+0,581 в Q3)
|1
|Бельгия
|7 (+2,347 в Q3)
|1
|Нидерланды
|16 (+0,494 в Q1)
|2
|Италия (спринт)
|9 (+29,355)
|20 (без времени в Q1)
|Россия
|9
|3
|Турция
|7 (+0,510 в Q3)
|1
|США
|3 (+0,224 в Q3)
|3
|Мексика
|4 (+0,117 в Q3)
|2
|Бразилия (спринт)
|4 (+18,617)
|2
|Катар
|11 (+0,372 в Q2)
McLaren
|
Даниэль Риккардо
|
8-12
|
Ландо Норрис
|6
|Бахрейн
|7 (+0,047 в Q3)
|6
|Эмилия-Романья
|7 (+0,049 в Q3)
|16 (+1,045 в Q1)
|Португалия
|7
|7
|Испания
|9 (+0,388 в Q3)
|12 (+0,567 в Q2)
|Монако
|5
|13 (+0,745 в Q2)
|Азербайджан
|6
|10 (+0,130 в Q3)
|Франция
|8
|14 (+0,510 в Q2)
|Штирия
|4
|13 (+0,304 в Q2)
|Австрия
|2
|6 (+6,848)
|Великобритания (спринт)
|5
|11 (+0,486 в Q2)
|Венгрия
|6
|4
|Бельгия
|10 (без времени в Q3)
|10
|Нидерланды
|13 (+0,541 в Q2)
|3
|Италия (спринт)
|4 (+4,301)
|5 (+2,163 в Q3)
|Россия
|1
|16 (+0,743 в Q1)
|Турция
|8
|7
|США
|8 (+0,079 в Q3)
|7
|Мексика
|10 (+20,067 в Q3)
|6
|Бразилия (спринт)
|11 (+13,311)
|14 (+0,381 в Q2)
|Катар
|9
Aston Martin
|
Себастьян Феттель
|
12-8
|
Лэнс Стролл
|18 (+0,795 в Q1)
|Бахрейн
|10
|13 (+0,256 в Q2)
|Эмилия-Романья
|10
|10
|Португалия
|17 (+0,510 в Q1)
|13 (+0,105 в Q2)
|Испания
|11
|8
|Монако
|13 (+0,291 в Q2)
|11
|Азербайджан
|19 (без времени в Q1)
|12
|Франция
|19 (+40,452 в Q1)
|15 (+0,212 в Q2)
|Штирия
|10
|8
|Австрия
|10 (+0,048 в Q3)
|8
|Великобритания (спринт)
|14 (+7,740)
|10
|Венгрия
|12 (+0,099 в Q2)
|5
|Бельгия
|15 (+1,417 в Q2)
|17 (+0,293 в Q1)
|Нидерланды
|12
|12 (+2,506)
|Италия (спринт)
|10
|11 (+0,213 в Q2)
|Россия
|8
|11 (+0,194 в Q2)
|Турция
|9
|12
|США
|15 (+0,483)
|11
|Мексика
|20 (+4,371 в Q1)
|10
|Бразилия (спринт)
|14 (+9,170)
|10
|Катар
|12 (+0,314 в Q2)
Alpine
|
Фернандо Алонсо
|
10-10
|
Эстебан Окон
|9
|Бахрейн
|16 (+0,861 в Q1)
|15 (+0,476 в Q2)
|Эмилия-Романья
|9
|13 (+0,870 в Q2)
|Португалия
|6
|10 (+0,567 в Q3)
|Испания
|5
|17 (+0,465 в Q1)
|Монако
|11
|9
|Азербайджан
|12 (+0,078 в Q2)
|9
|Франция
|11 (+0,187 в Q2)
|9
|Штирия
|17 (+0,246 в Q1)
|14
|Австрия
|17 (+0,579 в Q1)
|7
|Великобритания (спринт)
|10 (+4,408)
|9 (+0,062 в Q3)
|Венгрия
|8
|14 (+0,851 в Q2)
|Бельгия
|9
|9 (+0,023 в Q3)
|Нидерланды
|8
|11
|Италия (спринт)
|13 (+3,578)
|6
|Россия
|10 (+1,661 в Q3)
|6
|Турция
|12 (+0,928 в Q2)
|14 (+9,172 в Q2)
|США
|11
|16 (+0,326 в Q1)
|Мексика
|15
|12 (+1,946)
|Бразилия (спринт)
|9
|5
|Катар
|9 (+0,358 в Q3)
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
13-7
|
Карлос Сайнс
|4
|Бахрейн
|8 (+0,537 в Q3)
|4
|Эмилия-Романья
|11 (+0,391 в Q2)
|8 (+0,267 в Q3)
|Португалия
|5
|4
|Испания
|6 (+0,110 в Q3)
|1
|Монако
|4 (+0,265 в Q3)
|1
|Азербайджан
|5 (+0,358 в Q3)
|7 (+0,147 в Q3)
|Франция
|5
|7
|Штирия
|11 (+0,154 в Q2)
|12 (+0,041 в Q2)
|Австрия
|11
|4
|Великобритания (спринт)
|11 (+36,520)
|7
|Венгрия
|15 (без времени в Q2)
|11
|Бельгия
|13 (+0,416 в Q2)
|5
|Нидерланды
|6 (+0,010 в Q3)
|6
|Италия (спринт)
|7 (+4,510)
|15 (без времени в Q2)
|Россия
|2
|7
|Турция
|15 (без времени в Q2)
|5
|США
|6 (+0,186 в Q3)
|8 (+0,076 в Q3)
|Мексика
|6
|7 (+6,333)
|Бразилия (спринт)
|3
|13 (+0,222 в Q2)
|Катар
|7
AlphaTauri
|
Пьер Гасли
|
19-1
|
|5
|Бахрейн
|13 (+0,195 в Q2)
|5
|Эмилия-Романья
|20 (без времени в Q1)
|9
|Португалия
|14 (+0,411 в Q2)
|12
|Испания
|16 (+0,366 в Q1)
|6
|Монако
|16 (+0,536 в Q1)
|4
|Азербайджан
|8 (+0,656 в Q3)
|6
|Франция
|20 (без времени в Q1)
|6
|Штирия
|8 (+0,278 в Q3)
|6
|Австрия
|7 (+0,166 в Q3)
|12
|Великобритания (спринт)
|16 (+4,804)
|5
|Венгрия
|16 (+1,045 в Q1)
|6
|Бельгия
|17 (+2,026 в Q1)
|4
|Нидерланды
|15 (+1,793 в Q2)
|20 (не финишировал)
|Италия (спринт)
|16
|12
|Россия
|13 (+0,110 в Q3)
|5
|Турция
|10 (+1,042 в Q3)
|9
|США
|10 (+0,800 в Q3)
|5
|Мексика
|9 (+0,702 в Q3)
|8
|Бразилия (спринт)
|15 (+11,992)
|4
|Катар
|8 (+0,241 в Q3)
Alfa Romeo
|
Кими Райкконен
|
7-11
|
Антонио Джовинацци
|14 (+0,530 в Q2)
|Бахрейн
|12
|16
|Эмилия-Романья
|17 (+0,148 в Q1)
|15 (+0,596 в Q2)
|Португалия
|12
|17 (+0,369 в Q1)
|Испания
|14
|14 (+0,233 в Q2)
|Монако
|10
|14
|Азербайджан
|20 (без времени в Q1)
|17 (+0,340 в Q1)
|Франция
|13
|18 (+0,337 в Q1)
|Штирия
|15
|16 (+0,227 в Q1)
|Австрия
|15
|13
|Великобритания (спринт)
|15 (+2,548)
|13
|Венгрия
|14 (+0,019 в Q2)
|19 (+2,146 в Q1)
|Бельгия
|16
|16
|Россия
|18 (+1,437 в Q1)
|19 (+1,095 в Q1)
|Турция
|18
|18
|США
|13 (+0,517 в Q1)
|12
|Мексика
|14 (+0,332 в Q2)
|18 (+8,134)
|Бразилия (спринт)
|13
|16
|Катар
|18 (+0,106 в Q1)
|
Роберт Кубица
|
0-2
|
Антонио Джовинацци
|18 (+1,251 в Q1)
|Нидерланды
|7
|18 (+34,007)
|Италия (спринт)
|8
Haas
|
Никита Мазепин
|
3-17
|
Мик Шумахер
|20 (+0,824 в Q1)
|Бахрейн
|19
|19 (+0,518 в Q1)
|Эмилия-Романья
|18
|20 (+0,460 в Q1)
|Португалия
|19
|20 (+0,690 в Q1)
|Испания
|18
|19
|Монако
|20 (без времени в Q1)
|18 (+0,080 в Q1)
|Азербайджан
|17
|18 (+0,612 в Q1)
|Франция
|15
|20 (+0,151 в Q1)
|Штирия
|19
|20 (+0,524 в Q1)
|Австрия
|19
|19 (+9,435)
|Великобритания (спринт)
|18
|19
|Венгрия
|20 (без времени в Q1)
|20 (+0,966 в Q1)
|Бельгия
|18
|20 (+0,488 в Q1)
|Нидерланды
|19
|17
|Италия (спринт)
|19 (+3,555)
|19 (+3,934)
|Россия
|17
|20 (+2,894 в Q1)
|Турция
|14
|20 (+0,297)
|США
|18
|19 (+ 0,445 в Q1)
|Мексика
|18
|20 (+5,794)
|Бразилия (спринт)
|19
|20 (+2,453 в Q1)
|Катар
|19
Williams
|
Джордж Расселл
|
18-2
|
Николя Латифи
|15
|Бахрейн
|16 (+0,620 в Q1)
|12
|Эмилия-Романья
|14 (+0,332 в Q2)
|11
|Португалия
|17 (+0,488 в Q1)
|15
|Испания
|19 (+0,774 в Q1)
|15
|Монако
|18 (+0,350 в Q1)
|15
|Азербайджан
|16 (+0,400 в Q1)
|14
|Франция
|16 (+0,002 в Q1)
|11
|Штирия
|16 (+0,142 в Q1)
|9
|Австрия
|18 (+0,288 в Q1)
|9
|Великобритания (спринт)
|17 (+8,510)
|17
|Венгрия
|18 (+0,092 в Q1)
|2
|Бельгия
|12 (+1,106 в Q2)
|11
|Нидерланды
|14 (+0,829 в Q2)
|15 (+0,844)
|Италия (спринт)
|14
|3
|Россия
|14 (без времени в Q2)
|13
|Турция
|17 (+0,668 в Q1)
|15
|США
|17 (+0,249 в Q1)
|13
|Мексика
|17 (+0,798 в Q1)
|17 (+0,979)
|Бразилия
|16
|15
|Катар
|17 (+0,35 в Q1)
* жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2021 года
** штрафы в виде потери мест на стартовой решетке не учитываются
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