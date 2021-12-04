Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях

Шарль Леклер 14-7 Карлос Сайнс

4 Бахрейн 8 (+0,537 в Q3)

4 Эмилия-Романья 11 (+0,391 в Q2)

8 (+0,267 в Q3) Португалия 5

4 Испания 6 (+0,110 в Q3)

1 Монако 4 (+0,265 в Q3)

1 Азербайджан 5 (+0,358 в Q3)

7 (+0,147 в Q3) Франция 5

7 Штирия 11 (+0,154 в Q2)

12 (+0,041 в Q2) Австрия 11

4 Великобритания (спринт) 11 (+36,520)

7 Венгрия 15 (без времени в Q2)

11 Бельгия 13 (+0,416 в Q2)

5 Нидерланды 6 (+0,010 в Q3)

6 Италия (спринт) 7 (+4,510)

15 (без времени в Q2) Россия 2

7 Турция 15 (без времени в Q2)

5 США 6 (+0,186 в Q3)

8 (+0,076 в Q3) Мексика 6

7 (+6,333) Бразилия (спринт) 3

13 (+0,222 в Q2) Катар 7