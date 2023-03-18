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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Статистика

Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях

Всего в трех командах счет стал равным – 1:1. Очень интересной ситуация выглядит в Mercedes, Haas и AlphaTauri

Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях
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Red Bull Red Bull RB19

 Макс Ферстаппен

 

1-1

 Серхио Перес
1 Bahrain Бахрейн 2 (+0,138 в Q3)
15 (без зачетного времени в Q2 ) Saudi Arabia Саудовская Аравия 1

 

Ferrari Ferrari SF-23

 Шарль Леклер

 

2-0

 Карлос Сайнс
3 Bahrain Бахрейн 4 (+0,154 в Q3)
2 Saudi Arabia Саудовская Аравия 5 (+0,511 в Q3)

 

Mercedes Mercedes W14

 Льюис Хэмилтон

 

0-2

 Джордж Расселл
7 (+0,044 в Q3)  Bahrain Бахрейн 6
8 (+0,366 в Q3)  Saudi Arabia Саудовская Аравия 4

 

Alpine Alpine A522 Alpine A523

 Пьер Гасли

 

0-2

 Эстебан Окон
20 (+0,673 в Q1) Bahrain Бахрейн 9
10 (+0,279 в Q3) Saudi Arabia Саудовская Аравия 7
 

McLaren McLaren MCL60


 Оскар Пиастри

 

1-1

 Ландо Норрис
18 (+0,449 в Q1) Bahrain Бахрейн 11
9 Saudi Arabia Саудовская Аравия 19 (+0,741 в Q1)

 

Alfa Romeo Alfa Romeo C43

 Валттери Боттас

 

1-1

China Гуаньюй Чжоу
12 Bahrain Бахрейн 13 (+0,030 в Q2)
14 (+0,207 в Q2) Saudi Arabia Саудовская Аравия 12

 

Aston Martin Aston Martin AMR23

 Фернандо Алонсо

 

2-0

 Лэнс Стролл
5 Bahrain Бахрейн 8 (+0,500 в Q3)
3 Saudi Arabia Саудовская Аравия 6 (+0,215 в Q3)

 

Haas Haas VF-23

Denmark Кевин Магнуссен

 

0-2

 Нико Хюлькенберг
17 (+0,688 в Q1) Bahrain Бахрейн 10
13 (+0,066 в Q2) Saudi Arabia Саудовская Аравия 11
 

AlphaTauri AlphaTauri AT04

 Ник де Врис

 

0-2


Japan Юки Цунода
19 (+0,721 в Q1) Bahrain Бахрейн 14
18 (+0,305 в Q1) Saudi Arabia Саудовская Аравия 16

 

Williams Williams FW45

Thailand Александр Элбон

 

2-0

United States Логан Сарджент
15 Bahrain Бахрейн 16 (+0,191 в Q1)
17 Saudi Arabia Саудовская Аравия 20 (без времени в Q1)
 

* жирным выделен лучший результат каждого гонщика

** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются

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