Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях
Всего в трех командах счет стал равным – 1:1. Очень интересной ситуация выглядит в Mercedes, Haas и AlphaTauri
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
1-1
|
Серхио Перес
|1
|Бахрейн
|2 (+0,138 в Q3)
|15 (без зачетного времени в Q2 )
|Саудовская Аравия
|1
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
2-0
|
Карлос Сайнс
|3
|Бахрейн
|4 (+0,154 в Q3)
|2
|Саудовская Аравия
|5 (+0,511 в Q3)
Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
0-2
|
Джордж Расселл
|7 (+0,044 в Q3)
|Бахрейн
|6
|8 (+0,366 в Q3)
|Саудовская Аравия
|4
Alpine
|
Пьер Гасли
|
0-2
|
Эстебан Окон
|20 (+0,673 в Q1)
|Бахрейн
|9
|10 (+0,279 в Q3)
|Саудовская Аравия
|7
McLaren
|
|
1-1
|
Ландо Норрис
|18 (+0,449 в Q1)
|Бахрейн
|11
|9
|Саудовская Аравия
|19 (+0,741 в Q1)
Alfa Romeo
|
Валттери Боттас
|
1-1
|
Гуаньюй Чжоу
|12
|Бахрейн
|13 (+0,030 в Q2)
|14 (+0,207 в Q2)
|Саудовская Аравия
|12
Aston Martin
|
Фернандо Алонсо
|
2-0
|
Лэнс Стролл
|5
|Бахрейн
|8 (+0,500 в Q3)
|3
|Саудовская Аравия
|6 (+0,215 в Q3)
Haas
|
Кевин Магнуссен
|
0-2
|
Нико Хюлькенберг
|17 (+0,688 в Q1)
|Бахрейн
|10
|13 (+0,066 в Q2)
|Саудовская Аравия
|11
AlphaTauri
|
Ник де Врис
|
0-2
|
|19 (+0,721 в Q1)
|Бахрейн
|14
|18 (+0,305 в Q1)
|Саудовская Аравия
|16
Williams
|
Александр Элбон
|
2-0
|
Логан Сарджент
|15
|Бахрейн
|16 (+0,191 в Q1)
|17
|Саудовская Аравия
|20 (без времени в Q1)
* жирным выделен лучший результат каждого гонщика
** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются
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