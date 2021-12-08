Силовая установка Mercedes F1 W12 1 / 23 Фотограф: Джорджо Пиола 1. В четверг нередко можно увидеть машины Ф1 без кузовных панелей и подглядеть особенности конструкции силовой установки. Но из-за тесноты боксов ракурс таких фото редко получается удачным. В Джидде гаражи просторные, что дало возможность рассмотреть машину сбоку. На примере Mercedes W12 отлично видно верхний воздуховод, идущий к радиатору, крупную «кастрюлю» впускного воздушного коллектора с изменяемой геометрией и детали задней подвески. Также интересно, как крепление единственного пилона заднего крыла огибает выхлопную трубу.

Силовая установка Mercedes F1 W12 2 / 23 Фотограф: Без авторства 1. На этом фото с машины сняли верхний короб для воздуха.

Силовая установка Mercedes на Williams FW43B 3 / 23 Фотограф: Эрик Юниус 1. Еще более захватывающей выглядит эта картина. Тот же двигатель Mercedes на шасси Williams. Видно большой радиатор, установленный диагонально в понтоне, хорошо различимые воздушные каналы, а чуть ниже переплетены в клубок выхлопные трубы. Наглядно видно, как работает интеркулер (та самая «кастрюля») – его охлаждает воздух из понтона. Читайте также: Что скрывает выпуклость на капоте Mercedes? Все дело в «холодном моторе»

Силовая установка Honda на Red Bull RB16B 4 / 23 Фотограф: Без авторства 1. Для сравнения – у Red Bull подкапотное пространство решено совершенно иначе. Верхний воздуховод короче, а радиатор имеет седлообразную форму и установлен по диагонали. В Милтон-Кинсе уделяют огромное внимание тому, чтобы расположить узлы максимально компактно. Считается, что именно у RB16B наилучшая обтекаемость шасси.

Силовая установка Honda на AlphaTauri AT02 5 / 23 Фотограф: Без авторства 1. У AlphaTauri концепция, разумеется, совпадает с Red Bull, но в деталях можно отыскать отличия. Некоторые вспомогательные элементы под капотом AT02 располагаются не так, как на RB16B.

Детали силовой установки AlphaTauri AT02 6 / 23 Фотограф: Джорджо Пиола 1. У силовой установки Honda интеркулер расположен иначе – это вытянутый цилиндр с логотипом Honda. Отлично видны канал для охлаждающего воздуха (углепластиковая труба) и металлический патрубок, подающий сжатый воздух от компрессора.

Детали воздуховода Red Bull RB16B 7 / 23 Фотограф: Джорджо Пиола 1. В другом ракурсе можно попробовать рассмотреть сам компрессор – в глубине за коробом воздуховода. Обратите внимание, что сами воздуховоды у Red Bull и AlphaTauri имеют некоторые отличия.

Коробка передач Red Bull RB16B 8 / 23 Фотограф: Джорджо Пиола 2. Еще один кадр, сделанный в удачный момент. Он дает возможность увидеть золотое покрытие крепления выхлопной трубы, обычно скрытое углепластиковым кожухом. Столь дорогое решение используется, чтобы защитить кевлар от тепловой нагрузки.

Вид сзади на Ferrari SF21 9 / 23 Фотограф: Эрик Юниус 3. Даже в декабре в Саудовской Аравии невероятно жарко. Потому в Ferrari использовали крупные вентиляционные отверстия в задней части понтонов.

Колесный диск Red Bull RB16B 10 / 23 Фотограф: Джорджо Пиола 4. Даже такую несложную деталь, как колесный диск, в Ф1 используют для извлечения выгоды. Зигзагообразные ребра на поверхности выполняют роль своеобразного радиатора, позволяя точнее контролировать передачу тепла от тормозных механизмов к шине.

Задние тормоза и подвеска Mercedes W12 11 / 23 Фотограф: Без авторства 5. Еще одна редкая деталь на виду: под кожухом верхнего треугольного рычага виден фрагмент троса, которым колеса крепятся к корпусу машины. Такие тросы появились после того, как в 2001 году отлетевшим колесом на ГП Австралии убило судью.

Узел крепления переднего колеса Red Bull RB16B 12 / 23 Фотограф: Без авторства 6. Специальное теплозащитное покрытие на кожухе-«барабане» передних тормозов – как здесь на примере Red Bull – давно стало обычным делом…

AlphaTauri AT02 rear brake detail 13 / 23 Фотограф: Без авторства 6. …но в AlphaTauri этот же материал на основе асбеста использовали и сзади. В обеих случаях это инструмент контроля за температурой шин, позволяющий обеспечить им оптимальные условия работы.

Заднее антикрыло Red Bull RB16B 14 / 23 Фотограф: Джорджо Пиола 7. У Red Bull в Джидде поначалу стояло на машинах вот такое заднее крыло со средним уровнем прижима и рельефными торцевыми пластинами…

Заднее антикрыло Red Bull RB16B 15 / 23 Фотограф: Без авторства 7. …но уже со второй пятничной тренировке оно уступило место вот этой версии со сниженным прижимом. Отметим, что в этом случае у верхней плоскости есть концевая кромка.

Заднее антикрыло Ferrari SF21 16 / 23 Фотограф: Джорджо Пиола 7. Ferrari избрала в Джидде иной подход и сделала ставку на крыло со средней прижимной силой.

Заднее антикрыло Williams FW43B 17 / 23 Фотограф: Джорджо Пиола 7. Williams и вовсе привезла свои FW43B на техническую инспекцию с Т-крылом. Но еще до начала тренировок их сняли с машин.

Заднее антикрыло AlphaTauri AT02 18 / 23 Фотограф: Джорджо Пиола 7. В AlphaTauri избрали «гибридный» вариант, совместив плоскости крыла со средним прижимом и торцевые пластины минималистичного дизайна.

Заднее антикрыло Aston Martin AMR21 19 / 23 Фотограф: Джорджо Пиола 7. Конструкция Aston Martin близка к Ferrari – решение с двумя пилонами доказало свою эффективность, так как они не только жестко держат плоскости, но и помогают протеканию воздушных потоков.

Заднее антикрыло Alpine A521 20 / 23 Фотограф: Джорджо Пиола 7. Очень похожее решение мы видим и у Alpine – немного непривычной тут выглядит скорее ливрея с добавлением зеленого цвета, подготовленная специально для саудовского этапа.

Заднее антикрыло Mercedes W12 21 / 23 Фотограф: Джорджо Пиола 7. Лишь в Mercedes у версии крыла со средним уровнем прижимной силы еще используется центральный пилон. Обратите внимание на внутреннюю сторону торцевой пластины: одна ее часть имеет гладкое покрытие, другая выполнена из неокрашенного углепластика с вертикальными бороздками. Это сделано, чтобы добиться нужных условий протекания воздуха вдоль поверхности.

Детали заднего антикрыла McLaren MCL35M 22 / 23 Фотограф: Джорджо Пиола 7. А вот в McLaren сделали ставку на снижение лобового сопротивления: главная плоскость крыла поднимается к торцевым пластинам, а вспомогательная установлена под довольно малым углом атаки и не имеет концевой кромки.