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Гран При Саудовской Аравии: 8 самых интересных технических решений

Автор:
Соавтор:
Мэтт Сомерфилд

На трассе в Джидде фотографам Sutton Images и Джорджо Пиоле удалось снять на удивление много любопытных технических кадров

Гран При Саудовской Аравии: 8 самых интересных технических решений
Силовая установка Mercedes F1 W12
Силовая установка Mercedes F1 W12
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. В четверг нередко можно увидеть машины Ф1 без кузовных панелей и подглядеть особенности конструкции силовой установки. Но из-за тесноты боксов ракурс таких фото редко получается удачным. В Джидде гаражи просторные, что дало возможность рассмотреть машину сбоку. На примере Mercedes W12 отлично видно верхний воздуховод, идущий к радиатору, крупную «кастрюлю» впускного воздушного коллектора с изменяемой геометрией и детали задней подвески. Также интересно, как крепление единственного пилона заднего крыла огибает выхлопную трубу.

Силовая установка Mercedes F1 W12
Силовая установка Mercedes F1 W12
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Фотограф: Без авторства

1. На этом фото с машины сняли верхний короб для воздуха.
Силовая установка Mercedes на Williams FW43B
Силовая установка Mercedes на Williams FW43B
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Фотограф: Эрик Юниус

1. Еще более захватывающей выглядит эта картина. Тот же двигатель Mercedes на шасси Williams. Видно большой радиатор, установленный диагонально в понтоне, хорошо различимые воздушные каналы, а чуть ниже переплетены в клубок выхлопные трубы. Наглядно видно, как работает интеркулер (та самая «кастрюля») – его охлаждает воздух из понтона.

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Силовая установка Honda на Red Bull RB16B
Силовая установка Honda на Red Bull RB16B
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Фотограф: Без авторства

1. Для сравнения – у Red Bull подкапотное пространство решено совершенно иначе. Верхний воздуховод короче, а радиатор имеет седлообразную форму и установлен по диагонали. В Милтон-Кинсе уделяют огромное внимание тому, чтобы расположить узлы максимально компактно. Считается, что именно у RB16B наилучшая обтекаемость шасси.
Силовая установка Honda на AlphaTauri AT02
Силовая установка Honda на AlphaTauri AT02
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Фотограф: Без авторства

1. У AlphaTauri концепция, разумеется, совпадает с Red Bull, но в деталях можно отыскать отличия. Некоторые вспомогательные элементы под капотом AT02 располагаются не так, как на RB16B.
Детали силовой установки AlphaTauri AT02
Детали силовой установки AlphaTauri AT02
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. У силовой установки Honda интеркулер расположен иначе – это вытянутый цилиндр с логотипом Honda. Отлично видны канал для охлаждающего воздуха (углепластиковая труба) и металлический патрубок, подающий сжатый воздух от компрессора.
Детали воздуховода Red Bull RB16B
Детали воздуховода Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. В другом ракурсе можно попробовать рассмотреть сам компрессор – в глубине за коробом воздуховода. Обратите внимание, что сами воздуховоды у Red Bull и AlphaTauri имеют некоторые отличия.
Коробка передач Red Bull RB16B
Коробка передач Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

2. Еще один кадр, сделанный в удачный момент. Он дает возможность увидеть золотое покрытие крепления выхлопной трубы, обычно скрытое углепластиковым кожухом. Столь дорогое решение используется, чтобы защитить кевлар от тепловой нагрузки.
Вид сзади на Ferrari SF21
Вид сзади на Ferrari SF21
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Фотограф: Эрик Юниус

3. Даже в декабре в Саудовской Аравии невероятно жарко. Потому в Ferrari использовали крупные вентиляционные отверстия в задней части понтонов.
Колесный диск Red Bull RB16B
Колесный диск Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. Даже такую несложную деталь, как колесный диск, в Ф1 используют для извлечения выгоды. Зигзагообразные ребра на поверхности выполняют роль своеобразного радиатора, позволяя точнее контролировать передачу тепла от тормозных механизмов к шине.
Задние тормоза и подвеска Mercedes W12
Задние тормоза и подвеска Mercedes W12
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Фотограф: Без авторства

5. Еще одна редкая деталь на виду: под кожухом верхнего треугольного рычага виден фрагмент троса, которым колеса крепятся к корпусу машины. Такие тросы появились после того, как в 2001 году отлетевшим колесом на ГП Австралии убило судью.
Узел крепления переднего колеса Red Bull RB16B
Узел крепления переднего колеса Red Bull RB16B
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Фотограф: Без авторства

6. Специальное теплозащитное покрытие на кожухе-«барабане» передних тормозов – как здесь на примере Red Bull – давно стало обычным делом…
AlphaTauri AT02 rear brake detail
AlphaTauri AT02 rear brake detail
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Фотограф: Без авторства

6. …но в AlphaTauri этот же материал на основе асбеста использовали и сзади. В обеих случаях это инструмент контроля за температурой шин, позволяющий обеспечить им оптимальные условия работы.
Заднее антикрыло Red Bull RB16B
Заднее антикрыло Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

7. У Red Bull в Джидде поначалу стояло на машинах вот такое заднее крыло со средним уровнем прижима и рельефными торцевыми пластинами…
Заднее антикрыло Red Bull RB16B
Заднее антикрыло Red Bull RB16B
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Фотограф: Без авторства

7. …но уже со второй пятничной тренировке оно уступило место вот этой версии со сниженным прижимом. Отметим, что в этом случае у верхней плоскости есть концевая кромка.
Заднее антикрыло Ferrari SF21
Заднее антикрыло Ferrari SF21
16/23

Фотограф: Джорджо Пиола

7. Ferrari избрала в Джидде иной подход и сделала ставку на крыло со средней прижимной силой.
Заднее антикрыло Williams FW43B
Заднее антикрыло Williams FW43B
17/23

Фотограф: Джорджо Пиола

7. Williams и вовсе привезла свои FW43B на техническую инспекцию с Т-крылом. Но еще до начала тренировок их сняли с машин.
Заднее антикрыло AlphaTauri AT02
Заднее антикрыло AlphaTauri AT02
18/23

Фотограф: Джорджо Пиола

7. В AlphaTauri избрали «гибридный» вариант, совместив плоскости крыла со средним прижимом и торцевые пластины минималистичного дизайна.
Заднее антикрыло Aston Martin AMR21
Заднее антикрыло Aston Martin AMR21
19/23

Фотограф: Джорджо Пиола

7. Конструкция Aston Martin близка к Ferrari – решение с двумя пилонами доказало свою эффективность, так как они не только жестко держат плоскости, но и помогают протеканию воздушных потоков.
Заднее антикрыло Alpine A521
Заднее антикрыло Alpine A521
20/23

Фотограф: Джорджо Пиола

7. Очень похожее решение мы видим и у Alpine – немного непривычной тут выглядит скорее ливрея с добавлением зеленого цвета, подготовленная специально для саудовского этапа.
Заднее антикрыло Mercedes W12
Заднее антикрыло Mercedes W12
21/23

Фотограф: Джорджо Пиола

7. Лишь в Mercedes у версии крыла со средним уровнем прижимной силы еще используется центральный пилон. Обратите внимание на внутреннюю сторону торцевой пластины: одна ее часть имеет гладкое покрытие, другая выполнена из неокрашенного углепластика с вертикальными бороздками. Это сделано, чтобы добиться нужных условий протекания воздуха вдоль поверхности.
Детали заднего антикрыла McLaren MCL35M
Детали заднего антикрыла McLaren MCL35M
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Фотограф: Джорджо Пиола

7. А вот в McLaren сделали ставку на снижение лобового сопротивления: главная плоскость крыла поднимается к торцевым пластинам, а вспомогательная установлена под довольно малым углом атаки и не имеет концевой кромки.
Aston Martin AMR21 в гараже команды
Aston Martin AMR21 в гараже команды
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Фотограф: Эрик Юниус

8. Завершим нашу подборку этим кадром. Кажется, на нем нет ничего особенного. Если, конечно, не считать термочехлов для «барабанов» передних колес. То, что в Ф1 заранее греют шины, это понятно. Но прогревать перед выездом на трассу еще и тормозные механизмы…
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