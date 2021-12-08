Технический анализ Джорджо Пиолы
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На трассе в Джидде фотографам Sutton Images и Джорджо Пиоле удалось снять на удивление много любопытных технических кадров
Фотограф: Джорджо Пиола
1. В четверг нередко можно увидеть машины Ф1 без кузовных панелей и подглядеть особенности конструкции силовой установки. Но из-за тесноты боксов ракурс таких фото редко получается удачным. В Джидде гаражи просторные, что дало возможность рассмотреть машину сбоку. На примере Mercedes W12 отлично видно верхний воздуховод, идущий к радиатору, крупную «кастрюлю» впускного воздушного коллектора с изменяемой геометрией и детали задней подвески. Также интересно, как крепление единственного пилона заднего крыла огибает выхлопную трубу.
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Эрик Юниус
1. Еще более захватывающей выглядит эта картина. Тот же двигатель Mercedes на шасси Williams. Видно большой радиатор, установленный диагонально в понтоне, хорошо различимые воздушные каналы, а чуть ниже переплетены в клубок выхлопные трубы. Наглядно видно, как работает интеркулер (та самая «кастрюля») – его охлаждает воздух из понтона.
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Эрик Юниус
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Эрик Юниус