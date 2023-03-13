Гран При Саудовской Аравии-2023: расписание, факты и статистика
После недельной паузы Формула 1 продолжит сезон 2023 года на городской трассе в Джидде – одной из самых новых и необычных в календаре чемпионата мира
Главное:
|Гонка
|Гран При Саудовской Аравии
|Этап
|2-й из 23
|Место
|Джидда, Саудовская Аравия, городская трасса
|Длина круга
|6,174 км*
|Гоночная дистанция
|50 кругов / 308,450 км
|Направление движения
|Против часовой стрелки
|Повороты
|27 (16 левых, 11 правых)
|Рекорд круга (гонка)
|1:30.734 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2021
|Рекорд круга (квалификация)
|1:27.511 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2021
|Выбор шин на этап
|C2 / C3 / C4
*трасса была реконструирована осенью 2022 года. Данные о длине круга, количестве кругов и общей протяженности гонки будут скорректированы после публикации официальной информации FIA. Все времена кругов относятся к прежней конфигурации.
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|17 марта, пятница
|16:30-17:30
|Вторая тренировка
|17 марта, пятница
|20:00-21:00
|Третья тренировка
|18 марта, суббота
|16:30-17:30
|Квалификация
|18 марта, суббота
|20:00-21:00
|Гонка
|19 марта, воскресенье
|20:00
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
17 марта, пятница
|30/22 °C
|Ясно
|0%
|Северо-западный, 8 м/с, порывы до 12 м/с
|до 36%
|18 марта, суббота
|30/20 °C
|
Ясно
|0%
|
Северо-западный, 5 м/с, порывы до 11 м/с
|до 38%
|19 марта, воскресенье
|31/23 °C
|Ясно, легкие облака
|1%
|
Северо-западный, 6 м/с, порывы до 12 м/с
|до 44%
Статистика 2022 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:30.772 – Шарль Леклер / Ferrari
|Лучшее время во второй тренировке
|1:30.074 – Шарль Леклер / Ferrari
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:29.735 – Шарль Леклер / Ferrari
|Время поула
|1:28.200 – Серхио Перес / Red Bull Racing
Средняя скорость – 252,000 км/ч
|Победитель гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
Средняя скорость – 219,481 км/ч
|Лидеры гонки
|
Серхио Перес / Red Bull Racing – с 1 до 14 круга
|Тактика победителя
|
1 пит-стоп
|Лучший круг в гонке
|1:31.634 – Шарль Леклер / Ferrari (48-й из 50)
|Подиум
|
1. Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
3. Карлос Сайнс / Ferrari
|Освежите в памяти ту гонку
|
Ферстаппен выиграл у Леклера дуэль за победу в Джидде
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (1)
|
Mercedes (1)
|Поулы
|
Льюис Хэмилтон (1)
| Mercedes (1)
Red Bull Racing (1)
|Лучшие круги
|
Льюис Хэмилтон (1)
|
Mercedes (1)
Обновленная конфигурация трассы в Джидде
Фото: Saudi Motorsport Company
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