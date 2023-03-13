Предыдущая / Раскрыто: как ЮАР упустила возможность принять этап Формулы 1 в сезоне-2023 Следующая / Вольф объяснил, что поможет Mercedes в Джидде
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Анонс

Гран При Саудовской Аравии-2023: расписание, факты и статистика

После недельной паузы Формула 1 продолжит сезон 2023 года на городской трассе в Джидде – одной из самых новых и необычных в календаре чемпионата мира

Гран При Саудовской Аравии-2023: расписание, факты и статистика
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Главное:

Гонка Saudi Arabia Гран При Саудовской Аравии
Этап 2-й из 23
Место Джидда, Саудовская Аравия, городская трасса
Длина круга 6,174 км*
Гоночная дистанция 50 кругов / 308,450 км
Направление движения Против часовой стрелки
Повороты 27 (16 левых, 11 правых)
Рекорд круга (гонка) 1:30.734 –  Льюис Хэмилтон /  Mercedes / 2021
Рекорд круга (квалификация) 1:27.511 –  Льюис Хэмилтон /  Mercedes / 2021
Выбор шин на этап C2 / C3 / C4

*трасса была реконструирована осенью 2022 года. Данные о длине круга, количестве кругов и общей протяженности гонки будут скорректированы после публикации официальной информации FIA. Все времена кругов относятся к прежней конфигурации.

Читайте также:

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 17 марта, пятница  16:30-17:30
Вторая тренировка 17 марта, пятница  20:00-21:00 
Третья тренировка 18 марта, суббота  16:30-17:30
Квалификация 18 марта, суббота  20:00-21:00
Гонка 19 марта, воскресенье   20:00

Предварительный прогноз погоды на уик-энд:  

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

17 марта, пятница

 30/22 °C Ясно 0% Северо-западный, 8 м/с, порывы до 12 м/с до 36%
18 марта, суббота 30/20 °C

Ясно

 0%

Северо-западный, 5 м/с, порывы до 11 м/с

 до 38%
19 марта, воскресенье 31/23 °C Ясно, легкие облака 1%

Северо-западный, 6 м/с, порывы до 12 м/с

 до 44%

Статистика 2022 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:30.772 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Лучшее время во второй тренировке 1:30.074 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Лучшее время в третьей тренировке 1:29.735 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Время поула 1:28.200 – Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing
Средняя скорость – 252,000 км/ч
Победитель гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
1 час 24:19.293

Средняя скорость – 219,481 км/ч
Лидеры гонки

Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing – с 1 до 14 круга
Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – с 15 до 41 круга
Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – 42-й круг
Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – с 43 до 45 круга
Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 46 до 50 круга
Тактика победителя

1 пит-стоп
16-й круг
Medium – Hard
Лучший круг в гонке 1:31.634 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari (48-й из 50)
Подиум

1. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
2. Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari

3. Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
Освежите в памяти ту гонку

Ферстаппен выиграл у Леклера дуэль за победу в Джидде

Гран При Саудовской Аравии: пять быстрых выводов
 
Рекордсмены Гран При Саудовской Аравии:
  Пилоты Команды
Победы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (1)
Netherlands Макс Ферстаппен (1)

 Mercedes (1)
Austria Red Bull Racing (1)
Поулы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (1)
Mexico Серхио Перес (1)

  Mercedes (1)
Austria Red Bull Racing (1)
Лучшие круги

United Kingdom Льюис Хэмилтон (1)
Monaco Шарль Леклер (1)

 Mercedes (1)
Italy Ferrari (1)
Читайте также:
Обновленная конфигурация трассы в Джидде

Обновленная конфигурация трассы в Джидде

Фото: Saudi Motorsport Company

Поделились
Комментарии

Раскрыто: как ЮАР упустила возможность принять этап Формулы 1 в сезоне-2023

Вольф объяснил, что поможет Mercedes в Джидде

Самое важное:

Мнение: могут ли неудачи Mercedes подтолкнуть Льюиса к смене команды?

Мнение: могут ли неудачи Mercedes подтолкнуть Льюиса к смене команды?

F1 Формула 1

Мнение: могут ли неудачи Mercedes подтолкнуть Льюиса к смене команды? Мнение: могут ли неудачи Mercedes подтолкнуть Льюиса к смене команды?

Марко расставил по силе моторы Ф1

Марко расставил по силе моторы Ф1

F1 Формула 1

Марко расставил по силе моторы Ф1 Марко расставил по силе моторы Ф1

Источник: Andretti взяла на работу экс-технического директора Renault F1

Источник: Andretti взяла на работу экс-технического директора Renault F1

F1 Формула 1

Источник: Andretti взяла на работу экс-технического директора Renault F1 Источник: Andretti взяла на работу экс-технического директора Renault F1

Хорнер объяснил Пересу, как не потерять место в Red Bull

Хорнер объяснил Пересу, как не потерять место в Red Bull

F1 Формула 1

Хорнер объяснил Пересу, как не потерять место в Red Bull Хорнер объяснил Пересу, как не потерять место в Red Bull

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.