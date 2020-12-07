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Гран При Сахира за 30 секунд: анимированные лэпчарты

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Гран При Сахира за 30 секунд: анимированные лэпчарты

Все обгоны и пит-стопы невероятной гонки на одном графике

Вариант № 1 (статичный)

 

Вариант № 2 (динамичный)

 
Мнение: Mercedes 4 года показывает нам спектакли. Сахир все доказал

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Мнение: Mercedes 4 года показывает нам спектакли. Сахир все доказал
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Сессия Гонка
Пилоты Кими Райкконен , Льюис Хэмилтон , Себастьян Феттель , Серхио Перес , Ромен Грожан , Валттери Боттас , Кевин Магнуссен , Даниил Квят , Макс Ферстаппен , Антонио Джовинацци , Николя Латифи , Эстебан Окон , Пьер Гасли , Лэнс Стролл , Джордж Расселл , Карлос Сайнс , Даниэль Риккардо , Александр Элбон , Шарль Леклер , Ландо Норрис

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