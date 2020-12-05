Гран При Сахира: стартовая решетка
Алекс Элбон не попал в первую десятку, а вот Даниил Квят показал лучший результат в сезоне
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|
1
|
Валттери Боттас
Будет стартовать на шинах Medium
|
2
|
Джордж Расселл
Будет стартовать на шинах Medium
|
3
|
Макс Ферстаппен
Будет стартовать на шинах Soft
|
4
|
Шарль Леклер
Будет стартовать на шинах Soft
|
5
|
Серхио Перес
Будет стартовать на шинах Soft
|
6
|
Даниил Квят
Будет стартовать на шинах Soft
|
7
|
Даниэль Риккардо
Будет стартовать на шинах Soft
|
8
|
Карлос Сайнс
Будет стартовать на шинах Soft
|
9
|
Пьер Гасли
Будет стартовать на шинах Soft
|
10
|
Лэнс Стролл
Будет стартовать на шинах Soft
|
11
|
Эстебан Окон
|
12
|
|
13
|
Себастьян Феттель
|
14
|
Антонио Джовинацци
|
15
|
Ландо Норрис
|
16
|
Кевин Магнуссен
|
17
|
Николя Латифи
|
18
|
Джек Эйткен
|
19
|
Кими Райкконен
|
20
|
Пьетро Фиттипальди
Пилот получил штраф в 15 позиций
за замену батареи и блока управляющей
электроники. Однако штраф не сказался
на стартовой позиции, т.к. пилот
показал 20-й результат
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