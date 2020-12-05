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Формула 1 / Гран При Сахира / Результаты

Гран При Сахира: стартовая решетка

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Гран При Сахира: стартовая решетка

Алекс Элбон не попал в первую десятку, а вот Даниил Квят показал лучший результат в сезоне

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1

 

 Валттери Боттас

Будет стартовать на шинах Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 Джордж Расселл

Будет стартовать на шинах Medium

 

 

 

3

 

 Макс Ферстаппен

Будет стартовать на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Monaco Шарль Леклер

Будет стартовать на шинах Soft


 

 

5

 

Mexico Серхио Перес

Будет стартовать на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 Даниил Квят

Будет стартовать на шинах Soft

 

 

 

 

7

 

Australia Даниэль Риккардо

Будет стартовать на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

  

 Карлос Сайнс

Будет стартовать на шинах Soft

 

 

9

 

Пьер Гасли

Будет стартовать на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Лэнс Стролл

Будет стартовать на шинах Soft

 

 

 

11

 

 Эстебан Окон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Thailand Алекс Элбон


 

 

13

 

 Себастьян Феттель


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

Italy Антонио Джовинацци

 

 

 

15

 

 Ландо Норрис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 Кевин Магнуссен

 

 

 

17

 

 Николя Латифи


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 Джек Эйткен

 

 

19

 

 Кими Райкконен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Brazil Пьетро Фиттипальди

Пилот получил штраф в 15 позиций

за замену батареи и блока управляющей

электроники. Однако штраф не сказался 

на стартовой позиции, т.к. пилот 

показал 20-й результат

 

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