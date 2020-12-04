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Гран При Сахира: пять вопросов перед гонкой

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Гран При Сахира: пять вопросов перед гонкой
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Казалось бы, титулы нашли своих обладателей, сезон катится за горизонт… Но неделя между гонками в Бахрейне вместила в себя огромное количество событий, добавив интриги предстоящему Гран При Сахира. Олег Карпов задает вопросы перед его стартом.

1. Использует ли Расселл свой шанс?

Джорджа называют одним из главных талантов своего поколения. На него возлагают большие надежды в Mercedes. Но может статься, что предстоящий Гран При Сахира – главный его шанс в карьере. Никто не гарантирует, что он сможет провести за чемпионскую команду хотя бы еще одну гонку. Льюис Хэмилтон может вернуться уже в Абу-Даби – если сдаст отрицательный тест. А что произойдет в 2022 году, предсказать пока очень сложно.

У Расселла есть уникальная возможность доказать, что выписываемые ему сейчас авансы оправданы. У него в распоряжении будет машина, которая выиграла все за исключением двух гонок в этом сезоне. Самое время подтвердить свой чемпионский потенциал. Да, сам он говорит, что не чувствует давления. Но, можете не сомневаться, это ложь. Джордж сейчас готовится к главной гонке в своей карьере. Из пилота, который никак не может набрать хотя бы очко, он за пару дней превратился в одного из главных претендентов на победу.

Если он и правда победит, его будущее будет представляться еще более светлым. Мы уже будем уверены, что он обязательно еще вернется за руль Mercedes. Но если он выступит блекло, поток авансов может и прекратиться.

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Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

2. Что мы поймем в этот уик-энд про Боттаса?

Этот Гран При может стать решающим и в карьере Валттери Боттаса. Нет, конечно, мы уже и так многое про него знаем и понимаем. Но быть мальчиком для битья в одной команде с семикратным чемпионом мира – это не то же самое, что проигрывать вчерашнему дебютанту, пусть и такому талантливому как Джордж.

В четверг в ходе пресс-конференции Валттери почти обиделся на вопрос о том, что для его карьеры будет значить возможное поражение в предстоящий уик-энд, назвав его – вопрос – «резким». Но вопрос этот интересует на самом деле всех.

Проиграть Расселлу в этот уик-энд для Валттери – значит поставить крест на любых амбициях. Как он потом будет говорить о том, что собирается бороться с Льюисом, если не может одолеть даже его сменщика? Возможное поражение в воскресенье (да и в субботу проиграть будет обидно), совершенно точно лишит его шансов на продление контракта с Mercedes на сезон-2022.

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3. Насколько и правда хорош Льюис Хэмилтон?

Чьи это победы на самом деле, Льюиса Хэмилтона или его машины? Этот вопрос интересует нас очень давно. Да, мы признаем: Хэмилтон невероятно хорош. Но мы и понимаем тоже: за рулем такой быстрой машины гонки выигрывали бы и другие пилоты. Да, об этом мы могли рассуждать лишь гипотетически, но теперь у нас есть возможность последить за тем, чего добьется за рулем W11 человек, которого мы еще ни разу не видели в десятке сильнейших на финише.

Странно, но гонка, в которой Льюис даже не примет участие, может многое поведать нам о реальной ценности его побед и титулов.

В конце концов, она может повлиять и на переговоры Mercedes и Хэмилтона о продлении контракта. Льюису будет намного сложнее выдвигать собственные требования команде, которая вдруг поймет, что Льюис ей – чтобы продолжать побеждать – не очень-то и нужен…

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Фото: Charles Coates / Motorsport Images

4. Изменится ли расстановка сил с изменением конфигурации?

Гран При Сахира интересен и сам по себе – из-за уникальной конфигурации трассы. Всего три с половиной километра, всего четыре – если верить математике Пьера Гасли – поворота. На таких трассах Ф1 если и гонялась, то очень редко. В последние годы – точно нет.

2020 год уже подарил нам несколько увлекательных гонок на трассах, которые мы даже не надеялись увидеть в календаре. Но Гран При Сахира обещает стать по-настоящему уникальным. Отрывы в квалификации должны быть минимальными, обгонов в гонке должно быть не просто много, а очень много.

Если эксперимент пройдет успешно, может, Ф1 и в будущем будет экспериментировать чаще?

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5. Как проявят себя Фиттипальди и Эйткен?

Когда такое было в последний раз, что два пилота дебютировали в Ф1 в одной гонке прямо посреди чемпионата?

Пьетро Фиттипальди и Джек Эйткен еще в прошлое воскресенье не догадывались, что у них есть хоть малейший шанс дебютировать в Ф1 не то, чтобы в этом году, но и вообще. Их не назвать главными звездами молодежных серий. Они не стучались в двери Ф1 столь же настойчиво, как стучатся другие молодые парни. Но они оказались в нужный момент в нужное время.

Да, на этом все может и закончиться, но такие случайности порой приводят к неожиданным результатам. Вспомните Камуи Кобаяши, который, получив такой шанс, зацепился за Ф1 и провел несколько сезонов.

Следить за дебютантами всегда интересно.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Олег Карпов

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