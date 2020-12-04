Гран При Сахира: пять вопросов перед гонкой

1. Использует ли Расселл свой шанс?

Джорджа называют одним из главных талантов своего поколения. На него возлагают большие надежды в Mercedes. Но может статься, что предстоящий Гран При Сахира – главный его шанс в карьере. Никто не гарантирует, что он сможет провести за чемпионскую команду хотя бы еще одну гонку. Льюис Хэмилтон может вернуться уже в Абу-Даби – если сдаст отрицательный тест. А что произойдет в 2022 году, предсказать пока очень сложно.

У Расселла есть уникальная возможность доказать, что выписываемые ему сейчас авансы оправданы. У него в распоряжении будет машина, которая выиграла все за исключением двух гонок в этом сезоне. Самое время подтвердить свой чемпионский потенциал. Да, сам он говорит, что не чувствует давления. Но, можете не сомневаться, это ложь. Джордж сейчас готовится к главной гонке в своей карьере. Из пилота, который никак не может набрать хотя бы очко, он за пару дней превратился в одного из главных претендентов на победу.

Если он и правда победит, его будущее будет представляться еще более светлым. Мы уже будем уверены, что он обязательно еще вернется за руль Mercedes. Но если он выступит блекло, поток авансов может и прекратиться.

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

2. Что мы поймем в этот уик-энд про Боттаса?

Этот Гран При может стать решающим и в карьере Валттери Боттаса. Нет, конечно, мы уже и так многое про него знаем и понимаем. Но быть мальчиком для битья в одной команде с семикратным чемпионом мира – это не то же самое, что проигрывать вчерашнему дебютанту, пусть и такому талантливому как Джордж.

В четверг в ходе пресс-конференции Валттери почти обиделся на вопрос о том, что для его карьеры будет значить возможное поражение в предстоящий уик-энд, назвав его – вопрос – «резким». Но вопрос этот интересует на самом деле всех.

Проиграть Расселлу в этот уик-энд для Валттери – значит поставить крест на любых амбициях. Как он потом будет говорить о том, что собирается бороться с Льюисом, если не может одолеть даже его сменщика? Возможное поражение в воскресенье (да и в субботу проиграть будет обидно), совершенно точно лишит его шансов на продление контракта с Mercedes на сезон-2022.

3. Насколько и правда хорош Льюис Хэмилтон?

Чьи это победы на самом деле, Льюиса Хэмилтона или его машины? Этот вопрос интересует нас очень давно. Да, мы признаем: Хэмилтон невероятно хорош. Но мы и понимаем тоже: за рулем такой быстрой машины гонки выигрывали бы и другие пилоты. Да, об этом мы могли рассуждать лишь гипотетически, но теперь у нас есть возможность последить за тем, чего добьется за рулем W11 человек, которого мы еще ни разу не видели в десятке сильнейших на финише.

Странно, но гонка, в которой Льюис даже не примет участие, может многое поведать нам о реальной ценности его побед и титулов.

В конце концов, она может повлиять и на переговоры Mercedes и Хэмилтона о продлении контракта. Льюису будет намного сложнее выдвигать собственные требования команде, которая вдруг поймет, что Льюис ей – чтобы продолжать побеждать – не очень-то и нужен…

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Фото: Charles Coates / Motorsport Images

4. Изменится ли расстановка сил с изменением конфигурации?

Гран При Сахира интересен и сам по себе – из-за уникальной конфигурации трассы. Всего три с половиной километра, всего четыре – если верить математике Пьера Гасли – поворота. На таких трассах Ф1 если и гонялась, то очень редко. В последние годы – точно нет.

2020 год уже подарил нам несколько увлекательных гонок на трассах, которые мы даже не надеялись увидеть в календаре. Но Гран При Сахира обещает стать по-настоящему уникальным. Отрывы в квалификации должны быть минимальными, обгонов в гонке должно быть не просто много, а очень много.

Если эксперимент пройдет успешно, может, Ф1 и в будущем будет экспериментировать чаще?

5. Как проявят себя Фиттипальди и Эйткен?

Когда такое было в последний раз, что два пилота дебютировали в Ф1 в одной гонке прямо посреди чемпионата?

Пьетро Фиттипальди и Джек Эйткен еще в прошлое воскресенье не догадывались, что у них есть хоть малейший шанс дебютировать в Ф1 не то, чтобы в этом году, но и вообще. Их не назвать главными звездами молодежных серий. Они не стучались в двери Ф1 столь же настойчиво, как стучатся другие молодые парни. Но они оказались в нужный момент в нужное время.

Да, на этом все может и закончиться, но такие случайности порой приводят к неожиданным результатам. Вспомните Камуи Кобаяши, который, получив такой шанс, зацепился за Ф1 и провел несколько сезонов.

Следить за дебютантами всегда интересно.