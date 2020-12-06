Гран При Сахира: пять быстрых выводов

1. Расселл обеспечил себе будущее в Mercedes

Блестяще. Первый уик-энд за рулем новой машины. Огромная ответственность. Первая в карьере возможность не то, что победить. Первая возможность реально забраться в очки, не рассчитывая на сходы впереди. Он молодец. Джордж использовал свой шанс, и теперь уже мало кто может сомневаться: у этого парня большое будущее.

Есть ли те, кто сомневается, что без комедии на пит-стопе, он бы победил? Кажется, таких найти сложно.

Как его теперь отправить в Williams? Как избежать разговоров о том, что нельзя душить такой талант в одной из худших машин пелотона? Тото Вольф решился на дерзкий эксперимент, но теперь ему придется за это расплачиваться – необходимостью принимать непростые решения.

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

2. Перес лучше Элбона – в Red Bull должны это понимать

Какие еще нужны доказательства?

За мучениями Алекса Элбона уже больно смотреть даже со стороны. Вылет в Q2, гонка в толпе машин, которые не должны по определению находиться рядом с Red Bull… Как вообще можно оправдать возможное продление на следующий год? Чем?

При этом Серхио Перес сверкает. Он потрясающе стабилен. Он умеет всё. Он хладнокровен в квалификации, расчетлив в атаках. А главное – очень быстр.

Теперь он – победитель Гран При.

Отдайте ему уже машину, доктор Марко.

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3. Боттас должен уйти из Mercedes

Валттери, это момент истины. Теперь прятаться уже некуда. Дело не только в том, что Льюис столь хорош. Дело не в том, что он безупречен. Просто есть быстрые гонщики, а есть не очень.

Боттас был обязан в этот уик-энд не просто выигрывать у Расселла. Он должен был доминировать в этой паре. Он должен был показать то, о чем так много говорит – что он готов бороться за лидерство в этой команде.

Нет. Гран При Сахира отчетливо показал, что Валттери Боттас – просто-напросто не топ-пилот, и что ему не место в топ-команде.

Это был не провал. Это был позор.

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

4. У Вольфа новое оружие в переговорах с Хэмилтоном

Если не видно разницы, то зачем платить больше?

Да, Льюис – рекордсмен Формулы 1 по числу побед и один из рекордсменов по числу подиумов. Но так случилось, что мы сейчас все разом поняли одну простую вещь: для того, чтобы побеждать за рулем Mercedes, можно быть и пилотом с баранкой в графе «очки, заработанные по ходу карьеры».

Льюис приболел явно не вовремя. Мало того, что теперь не отделаться от сомнений в стоимости его титулов, так еще и контракт на следующий год не подписан. Шантажировать Mercedes будет намного сложнее.

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5. Квят провел лучший Гран При в сезоне

Итоговая позиция совершенно не отражает форму россиянина в этот уик-энд. Если задуматься, Даниил Квят вполне мог в определенный момент оказаться лидером гонки – не остановись Williams Николя Латифи на обочине непосредственно перед его пит-стопом.

Он опередил Пьера Гасли в квалификации, пробравшись на третий ряд стартового поля. Он блестяще проводил гонку – и заслуживал оказаться как минимум на подиуме. Но в этот раз не повезло.

Увы, уже немного поздно. В этот же уик-энд суперлицензию себе гарантировал Юки Цунода.