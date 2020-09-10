Гран При России – развлечения на любой вкус

Все мы любим гонки, но сидеть на трибуне автодрома с утра до вечера – это все-таки перебор. К тому же, у нас есть друзья, родные и близкие – которые не против составить нам компанию на гонках, но не готовы проводить дни за разбором степени износа шин Medium на машине Даниила Квята.

Гран При России – уже в силу места своего проведения подходящее место, чтобы провести яркий уик-энд всей семьей или компанией друзей. Море, горы, курортная инфраструктура гарантируют, что скучать не придется. Но лететь в Сочи, чтобы по прилету разбежаться в разные стороны – тоже не дело. И поэтому организаторы Гран При России делают все так, чтобы на «Сочи Автодроме» было чем заняться и фанатам гонок, и «нормальным людям». И в этом году на развлекательной составляющей события сделан особый акцент.

Пик-стоп? Это не опечатка

Прежде всего, в этом году у зрителей будет больше возможностей хорошо провести время на территории Олимпийского парка – там откроется сразу несколько площадок, которых не было в предыдущие годы и которые станут свежим развлечением даже для приезжающих на Гран При России ежегодно.

Один из главных сюрпризов ждет юных гостей «Сочи Автодрома». На специальной площадке они смогут не просто покататься на квадроциклах – инструктаж для них будет проводить Сергей Карякин. Напомним, екатеринбуржец – один из немногих россиян, сумевших победить в легендарном ралли-рейде «Дакар».

Сергей Карякин на финише легендарного ралли-марафона Фото: A.S.O.

О дополнительных развлечениях для зрителей позаботилось и руководство Формулы 1. Наверняка крайне популярным объектом для фотографирования станет гоночный шоу-кар в расцветке, посвященной 70-летию чемпионата мира.

По понятным причинам в этом году в Сочи не будет традиционных автограф-сессий и прогулки по пит-лейну. Их частично заменят так называемые пик-стопы. Интерактивный экран поможет болельщику сгенерировать фотографию, на которой он окажется в компании сотрудников своей любимой команды.

А вот привычные для гостей Олимпийского парка развлекательные площадки никуда не денутся. В их числе – взрослая и детская трассы для картинга. Само собой, будет работать и автомобильный музей, который находится непосредственно в здании главной трибуны.

Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

Звуковое сопровождение

В очередной раз на территории «Сочи Автодрома» состоится и традиционный «Фестиваль драйва и моторов», главное событие в рамках которого – выступления мастеров экстремальных видов спорта. За этими выступлениями можно будет следить на протяжении всех трех дней гоночного уик-энда – не пропуская при этом заездов на гоночной трассе. Организаторы обещают, что программа выступлений экстремалов на кроссовых мотоциклах и снегоходах в этом году будут еще более насыщенными.

Яркий уик-энд сложно представить без хорошей музыки. И с ней на «Сочи Автодроме» тоже не будет проблем. Каждый из дней гоночного уик-энда будет завершаться концертами известных музыкантов – причем посещение этих концертов уже включено в цену билета на Гран При.

Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

В пятницу перед болельщиками выступит группа Therr Maitz, в субботу на сцену выйдет Земфира – певицу вполне можно назвать хедлайнером Гран При России 2020 года, – а в воскресенье финальный аккорд уик-энда прозвучит в исполнении российской электропоп-группы Tesla Boy.

А если этого мало – то каждый вечер на центральной площади Олимпийского парка зрители смогут созерцать поющих фонтанов.