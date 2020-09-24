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Формула 1 / Гран При России / Аналитика

Гран При России: пять вопросов перед гонкой

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Гран При России: пять вопросов перед гонкой
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Сезон Формулы 1 перевалил через экватор и добрался до России. В Сочи пройдет уже десятая гонка стартовавшего в июле чемпионата. Олег Карпов задает актуальные вопросы перед началом уик-энда

1. Победит ли, наконец, Боттас?

Валттери в этом году сильно подводит всю Формулу 1. Mercedes опять оказалась столь сильна, что для попадания в список реальных претендентов на титул нужно быть одним из ее пилотов. Боттас под это описание подпадает, но этим дело и ограничивается. Он выиграл первую гонку сезона, но с тех пор утекло уже много воды – а вместе с ней слились и надежды на внутрикомандное противостояние в Mercedes. Валттери с тех пор только проигрывает, проигрывает и проигрывает – и никакая каша ему уже не помогает.

 

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Впрочем, в Сочи у него есть шанс немного исправиться. Давно известно, что Валттери чувствует себя в Олимпийском парке как рыба в воде. Он тут быстр еще со времен выступлений за Williams. Он одержал здесь свою первую победу в составе Mercedes. Это его трасса. Одна из немногих в календаре.

Если он и тут не выиграет, будет совсем печально.

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2. Сравняется ли Хэмилтон с Шумахером?

Если гонку в Сочи выиграет не Боттас, то ее почти наверняка выиграет Льюис Хэмилтон. А если он ее выиграет, то случится, наконец, то, что еще совсем недавно казалось невероятным. Хэмилтон уже в предстоящий уик-энд может сравняться с рекордом Михаэля Шумахера по числу побед в Формуле 1.

В это и правда очень сложно поверить, но теперь уже очевидно, что падение рекорда Шуми – лишь вопрос времени. Весьма вероятно – считанных дней.

 

Фото: XPB Images

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3. Помогут ли Ferrari новинки?

Это один из тех вопросов, в ответ на которые можно обойтись скупым, но красноречивым «нет». Тем не менее, всей Ф1 было бы полезно увидеть хотя бы сигналы, позволяющие рассчитывать на выход Ferrari из кризиса.

Скудерия привезла в Сочи небольшой пакет обновлений для страдающей от нехватки скорости SF1000. Даже сам Маттиа Бинотто настаивает, что серьезно на положение дел это не повлияет, но было бы и правда неплохо увидеть хотя бы тусклый огонек в конце туннеля.

 

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

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4. Придаст ли подиум скорости Элбону?

Спустя год с небольшим после перевода в Red Bull Алекс Элбон, наконец, добрался до подиума. Для этого ему потребовалось немного везения, но отрицать и тот факт, что он сам неплохо поборолся в Муджелло, было бы странно.

С одной стороны, подиум – это здорово. Но с другой – пока слишком мало, чтобы называть это достойным ответом критикам. В конце концов, Алекс финишировал третьим в гонке, которую не смог закончить Макс Ферстаппен. А разница между ними по-прежнему очень заметна.

 

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Кристиан Хорнер убежден (или просто пытается убедить нас) в том, что этот успех поможет Алексу прибавить. Посмотрим…

5. Сколько болельщиков соберется на трибунах?

Организаторы гонки в Сочи первыми объявили о том, что намерены провести этап Формулы 1 в присутствии болельщиков – и пока все идет к тому, что планы осуществятся. Да, определенное количество фанатов присутствовало и на трибунах в Муджелло, но то были лишь горстки. На Гран При России болельщиков ожидается примерно в десять раз больше – а это уже серьезно!

О ходе продаж «Росгонки» не сообщали. Но судя по тому, что еще несколько недель назад уже нельзя было купить билеты на некоторые трибуны, шли они весьма неплохо. Будет интересно посмотреть, сколько же и правда людей придет посмотреть на гонку вживую в это воскресенье.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Автор Олег Карпов

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