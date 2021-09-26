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Формула 1 / Гран При России Самое интересное

Гран При России: пять быстрых выводов

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Финал Гран При России превратился в настоящий триллер. Олег Карпов подвел итоги спустя минуты после финиша

Гран При России: пять быстрых выводов

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1. Ландо еще выиграет гонку

Жаль!

Ландо Норрис заслуживал выиграть эту гонку – и если бы не дождь имел все шансы удержать под конец Льюиса Хэмилтона. Да, Mercedes был быстрее. Но казалось, что Ландо контролировал ситуацию, возглавляя пелотон до того, как на «Сочи Автодром» обрушился дождь.

Из России Норрис увозит первый в карьере поул. Он вполне мог увезти и первую в карьере победу. Но ему немного не повезло. Да, можно пожурить его за решение остаться на сликах, но его выбор вполне мог оказаться верным – погода в Сочи в этот уик-энд была непредсказуемой.

2. Ферстаппен минимизировал потери

Да, Макс потерял лидерство в чемпионате. Но при учете полученного штрафа за замену силовой установки и старте с последнего места, финишировать вторым, непосредственно позади Льюиса Хэмилтона – это отменный результат.

В Red Bull часто повторяли, что план на гонки в Монце и Сочи состоит в том, чтобы не уступить Mercedes слишком много. Что ж, «Быки» справились.

3. Боттас – средний пилот

В начале своих выступлений за Mercedes Валттери говорил о желании побороться за титул. Пару раз даже казалось, что у одной из его версий есть на это хотя бы минимальный шанс. Но нет, Льюис раз за разом доказывал, что намного сильнее. Но несмотря на это, многие говорили: Валттери хотя бы представляет собой идеального второго номера.

В этом году мы, пожалуй, узнали о том, что и на эту роль он вряд ли тянет. Несколько раз по ходу сезона он оказывался в положении, когда мог помочь Льюису, придержав позади Макса Ферстаппена – и раз за разом пропускал его безо всякой борьбы. В Сочи был, пожалуй, самый яркий пример. Mercedes специально сменила Валттери мотор, отправив его стартовать рядом с Максом – и голландец без проблем прошел финна уже на шестом круге…

Нет, это точно не уровень топ-команды.

4. Молодое поколение наступает

Даже если оставить за скобками гонку великолепного Ландо, нельзя не отметить и еще несколько классных выступлений молодых пилотов.

Как вам очередное попадание в тройку в квалификации в исполнении Джорджа Расселла? Его очередной, уже четвертый, финиш в очках? Первый ряд Карлоса Сайнса? Его подиум?

В Ф1 подросло потрясающее новое поколение.

5. В Сочи не так все и плохо с обгонами

Все, кажется, привыкли к тому, что гонки Формулы 1 в Сочи нельзя смотреть без чашки кофе, чтобы не заснуть. Это правда: Гран При России в прошлые годы нагонял скуку. Гонки получались унылыми, и чаще всего в этом было принято винить Хермана Тильке и «Сочи Автодром».

Но может быть дело было лишь в том, что сама Ф1 была не в форме? Огромное преимущество Mercedes в скорость над остальными практически не оставляли шансов другим командам. Их победы казались легкими, а дополняло картину отсутствие обгонов.

Тем не менее, Формула 1 в 2021 году – в блестящей форме, а дополнительную интригу гонке придали штрафы за замену моторов у некоторых лидеров. Получилось отлично!

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